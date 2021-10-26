В России запретили сайты о топорах

Районный суд Саратова заблокировал сразу три сайта с инструкциями по изготовлению топоров, в том числе каменных. В решении суда сказано, что на блокировке настоял прокурор Воскресенского района, действовавший в интересах неустановленных третьих лиц. При этом Рунет переполнен подобного рода инструкциями – в выдаче «Яндекса» их сотни, так как в России подобная информация незаконной не является.

Россиянам запретили крафтить топоры

Саратовский районный суд запретил интернет-инструкции по созданию одного из древнейших видов оружия, известных человечеству – топоров. Как сообщает «Роскомсвобода», под запрет попали инструкции, позволяющие россиянам своими силами изготовить туристический и каменный топор.

Решение вынес судья Алексей Судоплатов. В общей сложности было заблокировано три веб-страницы, по одной на сайтах nowifi.ru, tehnicaportal.ru и nntip.ru, однако в иске было указано пять страниц, включая одну на портале intehstroy-spb.ru. Два оставшихся сайта под блокировку не попали, так как вовремя удалили «опасную» информацию.

Сайты были заблокированы на основании того, что на них, как указано в решении суда «размещена информация связанная с незаконным изготовлением оружия» (пунктуация сохранена).

Фрагмент судебного решения о блокировке

Примечателен тот факт, что решение о блокировке каждого из трех сайтов было принято еще в начале июля 2021 г. Тем не менее, открываться у российских провайдеров без применения всем известных спецсредств они перестали лишь в конце октября 2021 г., то есть спустя почти четыре месяца.

Кто подал иск

Иск о блокировке сайтов с инструкциями по изготовлению топоров, в том числе из камня, подготовил прокурор Воскресенского района – 38-летний на момент публикации Максим Барулин. По данным прокуратуры Саратовской области, он вступил в должность почти четыре года назад, в начале февраля 2018 г.

В решении суда говорится, что прокурор действовал, цитата, «в интересах неопределенного круга лиц». Кто эти лица, и чем продиктована их заинтересованность в блокировке трех конкретных сайтов с инструкциями по изготовлению топоров, на момент публикации материала оставалось неизвестным.

Главная загадка произошедшего - кто же эти неустановленные личности

Сам Барулин на заседании суда не присутствовал, направив вместо себя свою помощницу Елену Кирилину. «В судебном заседании помощник прокурора Воскресенского района Кирилина Е.В. заявленные требования поддержала, просила их удовлетворить», – говорится в решении суда.

Информация не для всех

Самостоятельное изготовление того же топора имеет за собой, как правило, три причины – желание сделать что-то своими руками, необходимость в устройстве с уникальными характеристиками и дороговизна вещи, изготовленной на заводе. Между тем, размещенные на запрещенных судьей Судоплатовым сайтах сведения и без того не были доступны подавляющему большинству россиян обоих полов.

Содержание «опасной» инструкции

Согласно этим инструкциям, изготовление топора своими руками под силу лишь опытным мастерам. Для этого потребуются как минимум навыки в ковке и сварке металла, плюс необходимо владеть целым парком оборудования.

При этом авторы прямо указывают, что купить нужный топор любой желающий при наличии нужного количества денег могут, не вставая с дивана – в любом профильном (или непрофильном) онлайн-магазине.

Запрещенной информации нет

По данным «Роскомсвободы», ни одна из трех заблокированных инструкций не содержала по-настоящему запрещенную в России информацию. Другими словами, сайты, не понравившиеся судье Судоплатову, прокурору Барулину и неустановленным третьим лицам, не призывали использовать топоры в преступных целях и не рассказывали, как их можно эксплуатировать в этом ключе.

Действующее законодательство не запрещает россиянам ни изготавливать топоры, ни тем более пользоваться ими

Инструкции рассказывали, как сделать туристический топор, который способен «выжить» там, где магазинный аналог давно бы вышел из строя. В одной из статей также содержалась информация об изготовлении каменного топора – такой в обычном гипермаркете или магазине для туристов в 2021 г. не купить.

Что попало в интернет, остается в нем навсегда

Инструкций по изготовлению топоров в российском сегменте интернета в десятки раз больше трех. Найти их за считанные секунды может «Яндекс» или Google, так как данная информация пока не считается запрещенной на территории России.

Информация о самостоятельном изготовлении топоров общедоступна

Также заблокированные статьи сохранились в кэше Google.

Видеоинструкции на YouTube

При необходимости россияне могут обратиться за видеоинструкцией к американскому видеохостингу YouTube, принадлежащему все тому же Google. Но даже если не пользоваться иностранными сайтами, посмотреть на изготовление топора своими глазами в Рунете по-прежнему вполне возможно.

Ролики с топорами на подконтрольном экс-главе Роскомнадзора RuTube

Для этого подойдет RuTube – отечественный аналог YouTube, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа», которым в настоящее время руководит бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. Весной 2021 г. RuTube сменил дизайн, превратившись в почти полную копию западного YouTube. Инструкций по изготовлению топоров на этом сервисе тоже немало, и удалять или блокировать их прокурор Воскресенского района Саратовской области пока не требует.