Вышел первый в России рейтинг партнерских программ облачных провайдеров ИТ-маркетплейса Market.CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг партнерских программ облачных провайдеров. Аналитики провели комплексное сравнение: размера выплат за привлечение новых клиентов и перепродажу услуг, наличия технической поддержки партнеров и совместного продвижения, также технологических возможностей провайдеров.

Для сравнения партнерских программ облачных провайдеров редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 10 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка. Затрагивались реферальные (агентские) и реселлерские программы.

Аналитики провели сравнение размера выплат за привлечение новых клиентов и перепродажу услуг провайдера, их поддержку и совместное продвижение

Рейтинг партнерских программ 2021

Сравнение партнерских программ проводилось по следующим критериям:

Условия агентской программы. Условия реселлерской программы. Характеристики облачных дата-центров. Наличие собственных каналов связи. Сотрудничество с глобальными вендорами. Обучение партнеров. Техническая поддержка партнеров. Комплексная поддержка ИТ-проектов партнеров. Помощь в продажах и маркетинге. Количество действующих партнеров.

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Честно сказать, нас приятно удивили возможности, которые облачные провайдеры предоставляют своим партнерам, — комментирует Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Обычно речь идет только о выплате партнерских вознаграждений, причем чем более известным, авторитетным и узнаваемым является бренд, тем ниже такое вознаграждение. На облачном рынке мы увидели совершенно другую картину. Провайдеры помогают с лидогенерацией, приглашают на мероприятия, дают возможность участвовать в контент-маркетинге и совместно прорабатывать крупные ИТ-проекты».

Лидером рейтинга стала партнерская программа от #CloudMTS. Максимальные агентские выплаты могут достигать 25%, а реселлерские скидки — 45%. Компания предлагает наиболее широкие возможности по комплексной поддержке партнеров, например, бесплатную техническую поддержку, помощь с продвижением и продажами. Само облако входит в топ-3 рейтинга IaaS Enterprise 2021.

Второе место — у компании Cloud4Y. Партнерское вознаграждение составляет 40% как по агентской, так и по реселлерской программам. Облако компании входит в топ-10 рейтинга IaaS Enterprise 2021.

Таблица 1. Топ-5 партнерских программ облачных провайдеров 2021

Место Платформа Сумма баллов 1 Облачный бизнес МТС (#CloudMTS) 245 2 Cloud4Y 219 3 Softline 197 4 mClouds 171 5 VK Cloud Solutions 167

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — партнерская программа облачного провайдера Softline. Партнерские вознаграждения достигают 30%. Компания отличается широким сотрудничеством с глобальными вендорами и высокими скидками при работе с ними.

Обзор партнерских программ облачных провайдеров 2021

Рейтинг, правила ранжирования партнерских программ, а также описание сути этих программ и подводных камней вошли в «Обзор партнерских программ облачных провайдеров 2021».

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О чем провайдеры пишут между строк

С точки зрения будущего дохода, очевидно, одними из самых важных для партнеров критериев являются величина вознаграждения или партнерской скидки. Чем выше эти параметры, тем лучше для партнера. Но есть ряд нюансов, на которые тоже стоит обращать внимание.

Зависимость от оборота в агентских схемах. Это может сыграть как на руку партнеру, так и против него. Если число клиентов партнера увеличивается, то в какой-то момент партнерский процент может вырасти, например, с 10% до 15%. Это обеспечит рост выручки партнера сразу в 1,5 раза. Но представим обратную ситуацию. Что если вдруг уходит один из крупных клиентов? Выручка партнера заметно упадет из-за снижения отчислений и из-за возможного падения партнерского процента.

При этом нужно помнить, что риски снижения доходов несет и партнер, и сам провайдер. Как правило, крупные провайдеры готовы всячески помогать своим партнерам, предоставляя индивидуальные условия и делясь ИТ-экспертизой, помогая с продажами и реализацией сложных проектов. Однако бывает и так, что провайдер не всегда готов оказывать точечные услуги даже для крупных партнеров и клиентов. Именно поэтому ИТ-компаниям стоит внимательно подходить к выбору провайдера для облачного партнерства.

Как долго будет выплачиваться заявленный процент? Хорошо, если выплата в агентских программах будет происходить на постоянной основе в течение всего срока жизни привлеченного клиента. Другое дело — разовая выплата за первый месяц. Промежуточный вариант — повышенный процент за первый месяц и более низкая ставка за последующие.

Сохранится ли заявленный процент скидки для реселлеров? Провайдеры, как правило, не имеют права менять условия закупки сервисов партнерами-реселлерами. Все условия, в том числе размер скидки на покупку облачных решений, фиксируются в договоре между провайдером и партнером. Бывает, что провайдеры предлагают прогрессивную шкалу скидок для реселлеров. Чем выше объемы продаж — тем выше скидка для партнера.

При этом размер скидки — это не единственное, на что партнерам стоит обращать внимание. К примеру, важной составляющей является возможность технической поддержки и то, на каких условиях она осуществляется. Хорошо, если техподдержка бесплатная и доступна для клиентов в круглосуточном режиме. В ином случае партнеру придется доплачивать за помощь провайдера. Стоит также обращать внимание на возможность поддержки провайдера на этапах пресейла и реализации проектов, особенно если это сложные комплексные ИТ-проекты.

Развитость инфраструктуры. Этот критерий важен для реализации проектов без ограничений по географии. Партнеры, которые сотрудничают с провайдерами с развитой инфраструктурой, получают возможность зарабатывать не только в столице, но и в регионах. Это может существенно сказаться на обороте и выручке партнера. Например, наличие у провайдера сети дата-центров и собственных каналов связи может позволить реализовывать проекты в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке, где много крупных промышленных предприятий и производств. Особенно хорошо, если вся эта ИТ-инфраструктура в собственности у провайдера.

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