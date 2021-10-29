Инвестор заработал на криптовалюте Shiba Inu $5,7 млрд, вложив $8000

Криптоинвестор приобрел 70 триллионов монет «мемной» цифровой валюты Shiba Inu, и за год стоимость этого актива увеличилась с $8 тыс. до $5 млрд. Рыночная стоимость криптовалюты, вдохновленной мемами, составила почти 37 млрд.



Shiba Inu резко вырос

В августе 2020 г. анонимный пользователь приобрел 70 200 003 182 869 монет только что появившейся «мемной» криптовалюты Shiba Inu – на $8 тыс. Сегодня их стоимость составляет более $5 млрд. «Возможно, мы действительно имеем дело с величайшей индивидуальной сделкой всех времен», – сообщил в своем твиттере Morning Brew, прикрепив скриншот с платформы для цифровых платежей crypto.com.



На момент покупки единица криптовалюты стоила $0,000000000189, а через 14 месяцев после этого курс Shiba Inu вырос до $0,00007941 в пике. Криптовалюте потребовалось чуть больше года, чтобы вырасти на 7 млн процентов. По данным платформы CoinMarketCap, сегодня неизвестный криптоинвестор владеет более чем 13% от общего количества токенов Shiba Inu (от 549 трлн монет).

10 по стоимости криптовалюта



Shiba Inu – это альтернатива Dogecoin на основе Ethereum. Shiba Inu был основан в 2020 г. неким пользователем под псевдонимом Ryoshi, целью которого было отойти от «жестких социальных структур и традиционного мышления» – так гласил 28-страничный официальный документ монеты, получивший название «гав-бумага» (woof paper). Рыночная стоимость криптовалюты, вдохновленной мемами, составила почти 37 млрд. По состоянию на сегодняшний день это 10-я по стоимости криптовалюта. За последний месяц Shiba Inu вырос на 1000%, – сообщает Business Insider. Криптовалюта торгуется на многих биржах, таких как ShibaSwap, Binance, OKEx, FTX, Kucoin, CoinBene, Probit Global, CoinDCX, WazirX, Crypto.com и Huobi, в том числе на на крупных криптовалютных биржах Coinbase и Binance.

Криптоинвестор вложил несколько тысяч в новую мемную цифровую валюту и заработал миллиарды

Монета включает в себя три токена: сам Shiba Inu, Leash Dogecoin Killer, токен ставки, привязанный к цене Dogecoin, и цифровая кость (Bone), новый жетон управления. За последнее время за счет биржи ShibaSwap расширилась экосистема токена: пользователю предлагают более низкие комиссии за обмен, чем Uniswap, и несколько способов получать доход за счет предоставления ликвидности или размещения ставок для держателей токенов. Это повышает стоимость актива Shiba Inu.

«Мемная» криптовалюта

Shiba Inu ведет соревнование за внимание пользователей криптомира с другой криптовалютой-мемом, Dogecoin. Этот токен возник на основе интернет-мема 2010-х годов с собакой породы сиба-ину. Участники сообщества Reddit, как сообщали «Известия», быстро нашли применение новой криптовалюте в качестве донатов: с помощью специальных ботов переводили монеты, чтобы поблагодарить другого пользователя за интересную информацию, забавные сообщения, обмен идеями, другой полезный контент. Монета стоила доли цента, и пользователей привлекала простота, легкость майнинга и анонимность. Новая Цифровая валюта создала рыночную стоимость в $8 млн – через неделю после запуска Dogecoin стал второй валютой с наибольшей доходностью. Кроме того, стоимость токена резко взлетела после нескольких твитов Илона Маска о Dogecoin. Популярность криптовалюты спровоцировала появление множества подобных проектов, таких как Doge Cash, Akita Inu, Shiba Inu и Dogelon Mars.

«Основная причина появления таких токенов ― это стремление их эмитентов к извлечению прибыли. Разрабатывая пиар-стратегии своих криптопроектов они подстраиваются под текущие тренды и создают необходимую для продвижения информационную повестку, – отмечает в разговоре с blockchain24.pro Александр Зыль, основатель и руководитель портала о цифровых финансовых активах cryptonisation.com, – Недавно была волна кошачьей тематики (CryptoKitties), сегодня популярны "собачки", а в будущем, вероятно, будет что-то еще. Думаю, что создание мем-коинов в итоге станет своего рода самостоятельной индустрией, которая будет существовать до тех пор, пока есть криптовалютный рынок (он же, в свою очередь, будет существовать всегда, даже в случае самого жесткого регулирования)».

Две разных собаки

Shiba Inu как проект изначально поставила себе целью обгон Dogecoin. Разница между этими похожими криптовалютами в том, что Dogecoin децентрализован, и его разработчики выступают только в роли консультантов, тогда как Shiba Inu зависит от решений о разработке Ethereum. Если Dogecoin нужно майнить, то токены SHIB были сразу выпущены в объеме 1 квадриллиона.

РБК приводит мнение телеведущего Bloomberg и автора подкастов Джо Вайзенталя, который уверен, что токен Shiba Inu имеет преимущества перед «мемной» криптовалютой Dogecoin. Он считает, что Shiba Inu некорректно называть клоном Dogecoin, поскольку у альткоина есть полноценная экосистема с собственной децентрализованной биржей, возможностью создания невзаимозаменяемых токенов (NFT) и смарт-контрактами.