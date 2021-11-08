Российские ИТ-шницы стесняются просить зарплату как у мужчин

Несмотря на то, что зарплатные ожидания мужчин и женщин, работающих в области ИТ, приблизительно одинаковые, женщины редко решаются просить зарплату больше, чем у своих коллег мужчин. Информация следует из отчета сервиса по поиску работы SuperJob. Самый значительный разрыв в зарплатных ожиданиях эксперты зафиксировали на позиции программиста «1С». В столице женщины на этой позиции хотели бы получать 180 тыс. руб. в месяц, а мужчины — 150 тыс. руб.

Зарплаты женщин и мужчин в ИТ

Женщины стесняются просить зарплату выше, чем у мужчин. Однако зарплатные ожидания тех и других не сильно различаются, следует из отчета сервиса поиска работы SuperJob. Так, в октябре 2021 г. разрыв в ожиданиях заработной платы у мужчин и женщин в Москве составляет 6%, в Санкт-Петербурге — 8%. При этом в 2010 г. эти цифры были равны 6% и 15% по Москве соответственно.

Данные рынка труда свидетельствуют о том, что запросы соискателей и предложения работодателей становятся все более сбалансированы, говорится в исследовании. Средние ожидания соискателей по большинству позиций соответствуют или отличаются от предложений вакансий всего на 5-10 тыс. руб.

«При этом если в Москве есть позиции, где женщины претендуют на доход выше мужчин, то в Санкт-Петербурге пока нет сфер, где женщины опережали бы мужчин в средних зарплатных ожиданиях», — отмечают эксперты SuperJob.

Зарплатные ожидания в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве значительный разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин сервис SuperJob фиксирует на позиции программиста «1С». Так, женщины предъявляют ожидания на уровне 180 тыс. руб. в месяц, а мужчины — 150 тыс. руб. Причем среди программистов «1С» запросы мужчин превышают средние предложения работодателей (160 тыс. руб.). В Санкт-Петербурге самый значительный отрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин — среди программистов «1C» (150 и 125 тыс. рублей соответственно) при среднем рыночном предложении по данной вакансии — 135 тыс. руб.

Зарплатные ожидания мужчин и женщин

Позиция Распределение соискателей по полу Зарплатные ожидания в Москве Зарплатные ожидания в Санкт-Петербурге муж. жен. муж. жен. муж. жен. Бизнес-аналитик 56% 44% 170 000 130 000 145 000 105 000 Программист «1С» 85% 15% 180 000 150 000 150 000 125 000 Риелтор (fix+%) 45% 55% 150 000 150 000 120 000 120 000 Бренд-менеджер 46% 54% 140 000 125 000 110 000 100 000 Менеджер по продажам (fix+%) 67% 33% 120 000 110 000 100 000 90 000 Андеррайтер 32% 68% 110 000 95 000 90 000 85 000 Специалист по тестированию/QA 59% 41% 120 000 110 000 100 000 90 000 Менеджер по развитию 81% 19% 120 000 120 000 100 000 100 000 Менеджер проекта 70% 30% 120 000 100 000 100 000 80 000 Финансовый аналитик 42% 58% 120 000 125 000 100 000 100 000

Источник: SuperJob

Среди профессий, где зарплатные ожидания московских женщин и мужчин совпадают — риелторы (150 тыс. руб.), менеджеры по развитию (120 тыс. руб.), проектировщики (110 тыс. руб.), сметчики (100 тыс. руб.), технологи, личные ассистенты и PR-менеджеры (по 90 тыс. руб.), специалисты по работе с клиентами и HR-менеджеры (по 80 тыс. руб.). При этом если предложения работодателей совпадают с ожиданиями менеджеров по развитию, сметчиков, личных ассистентов, то технологам, пиарщикам, менеджерам по работе с клиентами, судя по средним предложениям на рынке, можно просить больше.

Средние зарплатные ожидания женщин и мужчин в Санкт-Петербурге совпадают среди риелторов (120 тыс. руб.), менеджеров по развитию и финансовых аналитиков (по 100 тыс. руб.), проектировщиков (90 тыс. руб.), PR-менеджеров (80 тыс. руб.), персональных ассистентов (70 тыс. руб.), а также специалистов по работе с клиентами (65 тыс. руб.). При этом среди соискателей позиции проектировщика зарплатные аппетиты чуть выше рынка (85 тыс. руб.), а вот риелторам, PR-специалистам и малярам можно просить и больше (130, 85 и 80 тыс. руб. соответственно), говорится в отчете SuperJob.

Другие исследования

В октябре 2021 г. CNews публиковал список ИТ-вакансий России с самой высокой зарплатой. Среди них «Архитектор решений» в компании «Гетсиэрэм», которая предлагает 1 млн руб. за проект. За директора по информационным технологиям компания «Нест эгг» готова была предложить от 8 тыс. евро (645 тыс. руб.) до вычета налогов. Разработчик компьютерного программного обеспечения компании «Бария» может получать от 600 тыс. руб. на руки.

При этом начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают. Например, в Москве и Санкт-Петербурге разработчику готовы платить на 10 тыс. руб. и на 5 тыс. руб. больше соответственно.