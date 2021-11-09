Кто и сколько заработал на IPO ЦИАН

ЦИАН провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, объем которого составил $291 млн. Группа фондов «Эльбрус Капитал» заработала на этом размещении $160 млн, $29 млн пойдут на выплаты топ-менеджерам компании, включая гендиректора Максима Мельникова и финансового директора Максима Ликянова.

ЦИАН провел IPO

Онлайн-площадка объявлений в сфере недвижимости ЦИАН провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Ценные бумаги головной структуры компании кипрской Cian стали котироваться в виде американских депозитарных акций (ADS).

Одновременно размещение произошло и на Московской бирже. Ценовой коридор размещения ранее был определен на отметке $13,5-$16 за одну ADS. Размещение прошло по верхней отметке - $16.

Объем размещения составил $291,2 млн. Было продано 18,2 млн ADS, что составляет 26% от общего числа акций компании. Капитализация компании составила $1,1 млрд. Акционеры Cian в ходе размещения продали 14,7 млн ADS (20% от общего числа акций), заработав на этом $226 млн. Сама компания продала 4 млн ADS (6% от общего числа акций), заработав на этом $64 млн.

Организаторы размещения могут выкупить акции на $43 млн

Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, BoFA Securities, Alfa CIB, Goldman Sachs International, RenCap, Райффайзенбанк, J.P.Morgan, «ВТБ-Капитал» и банк «Тинькофф». Организаторы размещения имеют опцион на выкуп 2,7 млн ADS (3,9% акций) у акционеров, участвующих в размещении.

ЦИАН провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, объем которого составил $291 млн

Опцион может быть исполнен в течение 30 дней после размещения. Полная стоимость реализации опциона составит $43 млн. Это увеличит объем размещения до $334,2 млн, выручку продающих акционеров – до $269 млн.

ЦИАН был создан в 2001 г. В 2013 г. холдинг «Деловой мир онлайн», владевший площадкой reality.dmir.ru, приобрел ЦИАН, после чего обе площадки были объединены. «Деловой мир онлайн» входил в состав группы «Медиа3», которая, в свою очередь, принадлежала группе «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Впоследствии «Промсвязькапитал» вышла из проекта, новым владельцем ЦИАН стала группа фондов «Эльбрус Капитал».

Кто и за сколько продал акции ЦИАН

До размещения «Эльбрус Капитал» владел 65,3% акций компании. Американской инвестиционной компании Goldman Sachs принадлежало 14,1%. Еще 11,5% владел оффшор Mpoc Technologies,за которым стоит сооснователь ЦИАН Дмитрий Демин. 6,6% акций принадлежали гендиректору ЦИАН Максиму Мельникову, 1,4% - офшору Joox, за которым стоит бывший глава «Деловой мир онлайн» Сергей Осипов.

В рамах размещения группа фондов «Эльбрус Капитал» продала 15,4% акций Cian, выручив за это $160 млн. Доля «Эльбрус Капитал» сократилась до 47% акций. Goldman Sachs продал 3,3% акций, выручив за это $34,56 млн. Доля компании сократилась до 10,1%.

Mpoc продал 2,7% акций, выручив за это $28,5 млн. Доля оффшора сократилась до 8,3%. Joox продал 0,3%, выручив за это $3,36 млн. Доля оффшора сократилась до 0,9%. Мельников акции не продавал, но его доля за счет допэмиссии сократилась до 6,3%.Если организаторы размещения реализуют имеющиеся у них опционы, то доля «Эльбрус Капитал» сократиться до 44,2%, доля Goldman Sachs – 9,5%, MPOC – до 7,8%, Joox – до 0,8%.

$29 млн на выплаты вознаграждений руководству ЦИАН

Чистая выручка Cian от проведения IPO составила $55,7 млн. Больше половины от этой суммы – $29,4 млн – будет направлена на программу поощрения топ-менеджмента компании путем реализации программы фантомных акций. Такой тип поощрения предполагает закрепление за определенным топ-менеджеров некоторого количества фантомных акций и выплату денежного вознаграждения, в зависимости от их цены. Получить вознаграждения топ-менеджер может по пришествию определенного периода времени с момента получения фантовых акций (обычно 4-5 лет).

Перед размещением Cian решил, что топ-менеджеры могут выбирать, в каком виде получения вознаграждения за имеющиеся у них фантомные акции: в виде денежных выплат или реальных акций. К моменту размещения подошел срок выплат вознаграждения по 69% от общего числа фантомных акций. Всего за 30 топ-менеджерами было закреплено 4,9 млн фантомных акций (соответствует 7% от общего числа акций).

За Максимом Мельниковым было закреплено 2,4 млн фантомных акций (соответствует 3,5% от общего числа акций), из которых на момент размещения подошел срок выплат по 69%. Мельников получит за все из них денежное вознаграждение в размере $21,6 млн.

За финансовым директором ЦИАН Михаилом Ликяновым закреплены 297 тыс. фантомных акций (соответствует 4,3% от общего числа акций), срок выплат подошел по всем из них. Часть вознаграждения будет выплачена Ликянову денежными средствами на сумму на сумму $803 тыс, также он получит 200 тыс реальных акций (2,9% от общего числа акций). Рыночная стоимость данного пакета составляет $3,3 млн.

В отношении 52,3% фантомных акций, которые закреплены за остальными топ-менеджерами и по которым подошел срок выплат вознаграждений, вознаграждения будут выплачены реальными акциями. Их объем составит 628 тыс акций (9,1% от общего числа), рыночная стоимость данного пакета составляет $10 млн. В отношении остальной части фантомных акций вознаграждения будут выплачены денежными средствами на сумму $6,9 млн.