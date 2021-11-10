Программист создал поисковик без рекламы и слежки и грозится уничтожить Google

Экс-разработчик ПО компании Salesforce Ричард Сокер открыл пользователям доступ к своему новому поисковику You. Он позиционирует его как конкурента Google, в котором нет ни рекламы, ни слежки за пользователями. В проект вложились крупные инвесторы, в том числе лично гендиректор Salesforce Марк Бениофф.

Поисковик-стартап

Инженер Ричард Сокер (Richard Socher), в прошлом главный научный сотрудник компании Salesforce, запустил собственный поисковый сервис You. Как пишет The Verge, проект создавался в первую очередь для конкуренции с Google.

CNews сообщал, что впервые You как самостоятельный проект заработал еще в начале декабря 2020 г. Однако на тот момент свою основную функцию, поиск в интернете, он не выполнял, а его сайт представлял собой лишь «заглушку». Сокер тогда лишь заявил о намерении создать поисковую систему нового поколения, и на осуществление этой идеи ему потребовалось около года.

Главная страница поисковика

Без дополнительного финансирования в данном случае не обошлось. Сокер привлек $20 млн, а в число основных инвесторов вошел его бывший работодатель – компания Salesforce в лице ее генерального директора Марка Бениоффа (Marc Benioff). Часть средств предоставили инвесткомпании Breyer Capital, Sound Ventures, Day One Ventures и др.

Создатель You Ричард Сокер

Ричард Сокер работал на Salesforce, разработчика ПО, с апреля 2016 г. Он стал ее сотрудником после того, как она купила его стартап MetaMind в сфере искусственного интеллекта, основанный в июле 2014 г.

Особенности поисковика

В основе проекта Сокера лежит искусственный интеллект. Его алгоритмы наряду с нейролингвистическим программированием используются для обработки поискового запросов и ранжирования результатов поиска. Искусственный интеллект здесь также применяется для семантического разбора запросов на разных языках, в том числе и на языках программирования, пишет портал VentureBeat.

Главная страница сервиса на момент анонса в декабре 2020 года

Полученные от инвесторов $20 млн Сокер намерен вложить в развитие функциональных возможностей You и в привлечение пользователей. Как именно Сокер собирается заинтересовывать пользователей, привыкших работать в Google или «Яндексе», остается неизвестным.

Поисковая выдача в You

Еще одна особенность You заключается в отсутствии, по заявлениям Сокера, слежки за пользователями, равно как и рекламы. Последней в сервисе действительно нет, по крайней мере, на 10 ноября 2021 г., но инструменты слежки, хотя и базовой, все же имеются. Например, You учитывает предыдущие запросы пользователей, на основе которых предлагает различные подсказки при поиске.

Запрос на языке программирования и результат работы You

Есть ли у You собственный индекс, пока остается неизвестным. По данным Washington Post, он у поисковика все же в наличии, хотя часть данных он получает от Microsoft и ее поисковика Bing.

Противопоставление Google

Интернет-гигант Google известен тем, что одной из основных статей его дохода является реклама. Сокер тоже не стал публично исключать возможность показа рекламы, в своем поисковике. Тем не менее, он взял на себя обязательство никогда не предлагать «таргетированную рекламу, нарушающую конфиденциальность».

Это прямое противопоставление You поисковому сервису Google, чего Сокер не скрывает.

«Google – это огромный банк данных, который включает все, что вы когда-либо искали (даже если вы его удалили), с кем вы общались, приложения и расширения, которые вы использовали. Вы, вероятно, рассказываете своей поисковой системе очень личные вещи, которые не могли бы рассказать своим ближайшим друзьям или семье. И это не только ваши поисковые запросы – Google следует за вами в Интернете и даже отслеживает вас на партнерских сайтах с помощью пикселей отслеживания. Все эти данные сохраняются, а затем монетизируются с помощью таргетинга рекламы», – заявил Сокер.

Он добавил, что совершенно необходимо создать более справедливую поисковую систему, чтобы люди имели свободу действий в своей “информационной диете”, а организации любого размера имели шанс оказаться на первой странице поиска, когда их контент релевантен».

Продолжая критиковать Google за повсеместную рекламу, Сокер сказал: «Первую страницу (поисковой выдачи – прим. CNews) Google можно изменить, только заплатив за рекламу, что одновременно раздражает пользователей и дорого обходится компаниям. Наша новая платформа позволит компаниям размещать наиболее полезный и актуальный контент на этой первой странице. Если пользователям он понравится, они могут немедленно воспользоваться им». «Большинство компаний и партнеров предпочтут этот новый интерфейс цифровой жизни людей старому статус-кво Google», – добавил Сокер.

Работы еще много

You пока не готов к полноценному запуску. На момент публикации материала проект находился на стадии открытого бета-тестирования, подразумевающий, что любой желающий сможет бесплатно помочь разработчикам довести его до ума. А «допиливать» в нем есть что – например, окно поисковой выдачи.

В отличие от Google или российского «Яндекса», в ответ на пользовательский запрос You выдает не пронумерованный список ссылок, а так называемые «карточки». В настольной версии поисковика они расположены горизонтально, и каждая такая карточка занимает довольно много места на экране.

Не каждому понравится такой формат выдачи

В итоге на одном экране поисковика присутствует мало информации, плюс вертикальный скролл колесиком мышки здесь не работает ввиду горизонтального расположения карточек. Также при общих запросах You пока что выдает мешанину из ссылок, в которой довольно нелегко найти нужную.

Еще один безопасный поисковик

Идея, озвученная Сокером по части нулевой (или околонулевой) слежки за пользователями поисковой системы, далеко не нова. Еще в сентябре 2008 г. в интернете появился поисковик DuckDuckGo, исповедующий те же принципы.

К августу 2020 г. DuckDuckGo обработал более 2 млрд поисковых запросов. Он доступен во многих странах, в том числе и в России, и, в отличие от того же You, располагает русскоязычным интерфейсом.

Результат поиска в DuckDuckGo

Разработчики не раскрывают число пользователей проекта. По данным портала 99Firms, за 13 лет существования поисковика оно перевалило за 80 млн.