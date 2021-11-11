Россияне готовы поручить ИИ свое медобслуживание, работу с документами и контроль бюджета

По результатам опроса на портале Rambler лишь около четверти респондентов ожидают, что искусственный интеллект останется под контролем человека. Положительнее всех к ИИ относится молодежь.

Неотъемлемая часть повседневной жизни

Медиахолдинг Rambler&Co провел опрос среди российских пользователей на тему искусственного интеллекта и отношения к нему. 41% россиян считают, что ИИ станет «неотъемлемой частью повседневной жизни», при этом доверие данная технология вызывает в основном у людей младше тридцати лет.

58% опрошенных в возрасте 18-30 лет доверяют ИИ; среди респондентов в возрасте 31-45 лет доверяющих лишь 31%, среди людей старше 45 лет коэффициент доверия еще ниже — 25%.

Молодежь ожидаемо чаще задумывается о профессии, так или иначе связанной с ИИ. Четверть респондентов в возрасте 18–30 лет уже получает соответствующее образование (26%) или планирует в дальнейшем (24%). Пятая часть респондентов уже работает по специальности (20%).

Для респондентов в возрасте от 31 до 45 лет эти показатели равны 35%, 27% и 7% соответственно. Для людей старше 45 лет они составляют 25%, 15%, 5%.

Rambler: более 40% россиян считают ИИ неизбежностью

В публикации Rambler&Co не указывается, впрочем, о каких именно профессиях идет речь.

Вопрос доверия

Все возрастные группы допускают помощь ИИ в быту. При этом 25% опрошенных доверили бы ИИ задачи по медицинскому обслуживанию, 20% — работу с документами, 15% — контроль бюджета, 13% — проведение интернет-опросов, 10% — выбор товаров, 8% разрешили бы ИИ составлять еженедельный список продуктов и заказывать их, 5% — подбирать варианты отпуска и еще 4% — отвечать на письма и сообщения.

Опрошенные указали, что наибольшую пользу ИИ приносит в сфере новых технологий (утвердительно ответили 27% респонденты в возрасте 18-30 лет, 33% — в возрасте 31-45, 43% — в возрасте 45 лет и старше), медицине (23%, 29%, 24% соответственно), науке (18%, 18% и 16%, в зависимости от возрастной группы) и охране правопорядка (15%, 11% и 10% соответственно).

В целом почти треть опрошенных согласны с прогнозом на то, что ИИ со временем полностью заменит людей в некоторых профессиях, но в то же время создаст новые направления деятельности.

Менее четверти (23%) убеждены, что ИИ всегда будет оставаться под контролем человека. Около 6% полагают, что ИИ не станет чем-то большим, чем частью интернет-сервисов.

Опрос проводился на портале Rambler с 3 по 9 ноября 2021 г. В нем приняли участие около 2 млн пользователей, из них 65% — мужчины.

«Из результатов опроса в целом следует, что россияне относятся к технологиям искусственного интеллекта с высокой долей настороженности, — отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Довольно любопытен и тот факт, что меньшинство ожидает сохранения контроля человека над ИИ. Такие чаяния тоже вряд ли можно назвать позитивными, сколько бы респондентов ни говорили, что доверяют искусственному интеллекту».