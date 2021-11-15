Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами

Децентрализация в прицеле

Twitter объявил о создании специального подразделения, которое должно будет стать «центром компетенции для всего, что касается блокчейна и web3». Речь идет о криптовалютах, NFT и децентрализации социальных медиа.

Подразделение Twitter Crypto возглавила Тесс Райнирсон (Tess Rinearson), которая отметила, что задача группы — выяснить, чем криптотехнологии могут помочь Twitter, и чем Twitter может помочь этим технологиям. «Twitter точно в деле относительно всего, что касается крипто (платежи в биткоинах, NFT и пр.), но тут еще множество других возможностей», — отметила Райнирсон.

Как указывается в материале TechCrunch, криптоплатежи и NFT-галереи — это самое очевидное направление для Twitter, однако создание нового подразделения в компании указывает на то, что она собирается двигаться в направлении децентрализации социальных сетей, что позволит им независимо функционировать на блокчейне, а не на хостингах крупного бизнеса, таких как Amazon Web Services. Идея заключается в том, что такие децентрализованные сети дадут индивидуальным пользователям больше возможностей контролировать свои данные и приватность.

Ни под чьим контролем

Twitter Crypto будет тесно сотрудничать с инициативой Bluesky, направленной как раз на создание «открытого децентрализованного стандарта для социальных медиа». Инициативу спонсирует Twitter, но ее целью является создание нового протокола, независимого от какой бы то ни было отдельно взятой социальной сети — подобно тому, как ни один банк не контролирует криптовалюты Bitcoin или Ethereum.

Twitter создает подразделение работы блокчейном

«Блокчейн — одна из самых передовых и обсуждаемых технологий, чей потенциал до конца не исследован и сфера применения которой может оказаться намного шире, чем можно на данный момент представить, — отмечает Георгий Лагода, заместитель генерального директора группы компаний “Программный продукт”. — Изыскания Twitter, судя по всему, будут носить сугубо практический характер, но в процессе могут сформироваться какие-то инсайты, которые будут иметь далеко идущие последствия».

Twitter — не единственная социальная платформа, экспериментирующая с технологией блокчейна: Discord изучает возможность интеграции с MetaMask, популярным сервисом криптокошельков (хотя руководство Discord уже заявило, что сейчас планов по полноценной интеграции нет), в то время как Reddit, по-видимому, разрабатывает свою NFT-платформу.