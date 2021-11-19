«Яндекс» научил «Алису» читать с выражением электронные книги

«Яндекс» превращает обычные книги в аудио

«Яндекс» обновил сервис для чтения электронных книг «Читалка», добавив в него функцию озвучивания текста. За прочтение вслух отвечает голосовой помощник «Алиса». Об этом CNews сообщила представитель российского интернет-гиганта.

Теперь любой желающий может превратить литературное произведение из библиотеки «Яндекса» или представленное в виде файла на мобильном устройстве в аудиокнигу. Для этого в приложении «Яндекс» нужно обратиться к «Алисе» с запросом: «Открой "Читалку"». Затем необходимо выбрать желаемую книгу и нажать на пиктограмму наушников на панели инструментов внизу экрана. После этого «Алиса» начнет зачитывать текст книги вслух.

Озвучивание книг может быть полезно в самых разных ситуациях: за рулем, при выполнении физической работы или упражнений, говорят разработчики. Наконец, некоторые люди просто лучше воспринимают информацию на слух, нежели зрительно. «Яндекс» отмечает, что после запуска данной функции «Алиса» способна несколько разгрузить родителей маленьких детей – можно, к примеру, заставить ее читать чадам на ночь.

В интерфейсе «Читалки» появился значок «наушников», нажав который можно попросить «Алису» прочитать книгу вслух

Новая возможность доступна пользователям мобильного приложения «Яндекс» для операционных систем Android и iOS.

Особенности «Алисы» как чтеца книг

Пользователю «Читалки», решившему обратиться за услугами чтеца к «Алисе», доступен выбор скорости чтения и варианта озвучки – помимо привычной, есть версия с мужским голосом.

«Алиса» умеет запоминать место в каждой книге, на котором остановился хозяин, поэтому в следующий раз продолжит читать именно с него.

За озвучивание текста отвечает фирменная технология синтеза речи «Яндекса». Как рассказали CNews в компании, голосового помощника обучали на образцах речи дикторов. Это позволило добиться более естественного звучания – благодаря анализу фрагментов речи профессионалов «Алиса» учится правильно ставить ударение в словах, выдерживать паузы и выбирать интонации.

Напомним, «Яндекс» запустил «Алису» в октябре 2017 г. Своим голосом умный помощник обязан Татьяне Шитовой, которая озвучивает американскую актрису Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) в русскоязычном дубляже. При создании «Алисы» была использована собственная разработка «Яндекса» – технология синтеза и распознавания речи Speechkit, представленная в 2013 г. Speechkit также лежит в основе голосового поиска в сервисах «Яндекса».



Сервис «Читалка»

«Яндекс» запустил «Читалку» в конце июля 2021 г. Сервис интегрирован в приложение «Яндекс» для смартфонов и планшетов. Его можно найти в разделе «Сервисы».

«Читалка» предлагает весьма скромный набор возможностей по сравнению с современными специализированными устройствами. В частности, пользователю доступна навигация по книге – ее можно перелистывать последовательно, по одной странице за нажатие, либо быстро, при помощи соответствующего ползунка. Также можно перейти к конкретной главе посредством оглавления.

В «Читалке» присутствуют возможность переключения между дневным и ночным режимами чтения, базовая настройка шрифта – можно указать его размер «на глаз» нажимая кнопки «+» и «- », смена гарнитуры недоступна. Кроме того, разрешается выбрать размер отступа от краев экрана из трех вариантов, а вот межстрочный интервал сервис предлагает фиксированный.

«Читалка» умеет запоминать прогресс чтения для каждой из скачанных книг. Информацию о нем она отображает в процентах над обложками на главной странице.

Загружать в «Читалку» можно любые книги из памяти смартфона или из интернета. Сервис поддерживает наиболее распространенные форматы электронных книг: epub, fb2 и mobi. На момент запуска сервиса его пользователям через библиотеку «Яндекса» была доступна подборка из более чем 500 книг.