Спекулянты взвинтили цены на новую сверхскоростную память для ПК в семь раз

Ценовое безумие

Недостаток модулей компьютерной оперативной памяти новейшего стандарта DDR5 привлек интерес спекулянтов, пишет Tom’s Hardware. Перекупщики на вторичном рынке продают дефицитный товар в разы дороже, нежели это предусмотрено производителем. Причем некоторые покупатели готовы заплатить такую цену, чтобы воспользоваться всеми преимуществами владения новыми процессорами Intel семейства Alder Lake.

Как отмечает издание, на торговой онлайн-площадке eBay встречаются предложения по цене более чем в семь раз превышающей розничную. К примеру, набор памяти из двух планок по 16 ГБ Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-5200 на американской платформе можно приобрести за $2,5 тыс. (около 187 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 ноября 2021 г.).

Для сравнения: за сопоставимые деньги можно купить новейший ноутбук MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем. На российском официальном сайте Apple за 190 тыс. предлагается модель с 512-гигабайтным SSD и 16 ГБ оперативной памяти DDR4.

Перекупщики с умеренным аппетитом «накручивают» цену «всего» в два или три раза. Например, несколько более медленный вариант памяти GeIL Polaris RGB Sync DDR5-4800 доступен на eBay по цене в $810 (60,5 тыс. руб.) вместо рекомендованных производителем $428 (32 тыс. руб.).

Цены на память DDR5 на площадке eBay

Комплект памяти Розничная цена Цена на eBay «Накрутка» перекупщика Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-5200 32 ГБ $329 $2,500 660% T-Force Delta RGB DDR5-6400 32 ГБ $399 $1,999 401% Team Elite DDR5-4800 32 ГБ $279 $1,499 437% Adata XPG Lancer DDR5-5200 32 ГБ $299 $1,100 268% Crucial DDR5-4800 32 ГБ $273 $890 266% OLOy Blade DDR5-4800 16 ГБ $169 $820 385% GeIL Polaris RGB Sync DDR5-4800 32 ГБ $428 $810 89% Crucial DDR5-4800 16 ГБ $136 $535 293%

Источник: Tom's Hardware

Как отмечает Tom’s Hardware, самым печальным в сложившейся ситуации является то, что желающие приобрести новинку с переплатой в сотни процентов все равно находятся, хоть и не в большом количестве. Своим потребительским поведением они стимулируют спекулянтов продолжать начатое, ведь спрос рождает предложение. Согласно данным инструмента мониторинга Terapeak, на eBay за прошедшую неделю DDR5 было продано не менее 15 лотов с ценником от $1,1 тыс. (82 тыс. руб.) до $2,5 тыс.

Данные мониторинга продаж памяти DDR5 на площадке eBay

В октябре 2021 г. MSI дала прогноз, согласно которому память DDR5 будет стоить на 50-60% дороже аналогичных планок DDR4, а цены на нее пойдут вниз лишь спустя два года.



Дефицит DDR5

По данным Tom’s Hardware, дефицит DDR5-памяти связан с нехваткой интегральных схем для управления питанием (PMIC, Power management integrated circuit).

Раньше данный компонент размещался на материнской плате, теперь – непосредственно на плате планки DDR5-памяти. С одной стороны, эта новация имеет бесспорные преимущества технического характера, с другой – ставит производителей в зависимость от компонента, который в настоящее время, как и практически любые проводники, находится в дефиците, спровоцированном экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

Журналисты Tom’s Hardware поговорили с представителями трех крупных вендоров модулей памяти DDR5, которые подтвердили нехватку PMIC и наличие задержек с поставками готовой продукции. Один из производителей заявил изданию, что располагает буквально нулевыми запасами памяти нового стандарта.

Кому нужна память нового стандарта

Единственная линейка процессоров, которая поддерживает DDR5 – это Intel Core 12 поколения, также известная под кодовым именем Alder Lake. Она была представлена в конце октября 2021 г.

Стоит отметить, что Intel предусмотрительно сохранила совместимость представителей семейства Alder Lake с памятью стандарта DDR4, поэтому владельцам таких процессоров срочно обзаводиться DDR5-оперативкой острой нужды нет. Однако она необходима для того, чтобы полностью раскрыть потенциал новых Intel Core.

Массово микросхемы памяти стандарта DDR5 первой начала производить южнокорейская SK hynix в октябре 2020 г., а инженерные образцы компанией были получены еще в 2018 г.

Пропускная способность DDR5 примерно в два раза (в случае с чипами Sk hynix – в 1,8 раза) выше по сравнению с оперативкой предыдущего, четвертого поколения. Кроме того, пятое поколение отличается пониженными требованиями к напряжению источника, благодаря чему уровень энергопотребления принадлежащих к нему чипов памяти ниже на 20%.

Первыми планками DDR5 (4800), поступившими в розницу стали модули по 16 ГБ компании Teamgroup. Они продаются набором из двух планок. Продажи стартовали в июне 2021 г. Сперва производитель просил за один набор $400 (30 тыс. руб.), но к моменту отправки комплектов в магазины снизил цену до $311 (23 тыс. руб.).