В России появился мессенджер с ВКС и искусственным интеллектом

На «Видео+Конференции 2021» компания TrueConf провела презентацию нового поколения российских ВКС-решений для рабочих мест и смартфонов, созданных для безопасной совместной работы. «Под капотом» полноценный мессенджер, большие видеоконференции и технологии машинного обучения.

ВКС для госсектора и крупного бизнеса

TrueConf специализируется на разработке корпоративных систем видеосвязи — они разворачиваются в инфраструктуре заказчика и работают автономно. В таком сценарии доступ к инструментам связи регулирует заказчик, а хранение и обработка данных происходит внутри компании — без передачи в ЦОДы облачных провайдеров, где до них могут добраться посторонние.

TrueConf специализируется на разработке корпоративных систем видеосвязи

Курс на мировой рынок корпоративных коммуникаций

Представители TrueConf рассказали, что компания уже давно следует мировым трендам и предлагает заказчикам экосистему решений, не уступающую всемирно известным ВКС-продуктам. Это подтверждают независимые исследования Gartner — аналитики включают компанию в магический квадрант (Magic Quadrant) в категории решений для совместной работы третий год подряд.

Магический квадрант Gartner в категории Meeting Solutions, 2021 год. Источник: UCToday

Ежегодно в отчёте оцениваются стратегии развития и доля присутствия каждого игрока на мировом ВКС-рынке, а также возможности продуктов, представленных в портфолио. TrueConf — один из двух европейских и единственный из отечественных разработчиков ВКС-решений, отмеченных в исследованиях Gartner с 2019 по 2021 г.

Фокус на безопасность и защищенность определяет портрет большинства заказчиков TrueConf. Это не только крупнейшие компании из России (например, Ростелеком или Росгвардия), но и армия Республики Индии, секретная служба ЮАР, военно-морской флот Мексики, полиция специального административного района Гонконг, Минобороны Португалии, Минздрав Египта, Министерство юстиции и внутренних дел в кантоне Цюрих, Центральный банк Бразилии, круизная компания Royal Caribbean International, производитель военной и аэрокосмической техники General Dynamics, производитель дронов Aeronautics, немецкая сеть клиник Ortenau Klinikum, университет Альберты и университет Париж-Нантер, а также многие промышленные предприятия, операторы связи, телемедицинские центры и госструктуры по всему миру.

Новое поколение решений «всё в одном» для рабочих мест

25 ноября российский ВКС-разработчик в рамках ИТ-события «Видео+Конференция 2021» провёл презентацию TrueConf 8 — нового поколения приложений для совместной работы и видеосвязи на платформах Windows, macOS и Linux, включая все популярные отечественные дистрибутивы, такие как Astra Linux, РЕД ОС и Альт.

В новых версиях приложений был полностью обновлен интерфейс

В новых версиях приложений был полностью обновлен интерфейс в целях повышения удобства работы и сокращения времени на обучения пользователей. А вот «под капотом» всё намного интереснее: прежние индивидуальные чаты заменил полноценный корпоративный мессенджер, в конференции теперь можно приглашать до 1000 участников, а новые интеллектуальные AI-возможности задают высокую планку для всех конкурентов.





Новые возможности приложения

В TrueConf 8 заложили технологии машинного обучения для повышения качества совместной работы, а впоследствии — для адаптивного улучшения видео и звука. Встроенный AI, например, умеет «умно» размывать или заменять фон на виртуальный, что пригодится во время работы из дома или с импровизированных рабочих мест.

Для организаций с защищённым внутренним периметром TrueConf разработал версию TrueConf 8, адаптированную для ОС Astra Linux «Новороссийск» и отечественного ARM-процессор Baikal-M.

Новое поколение мобильных решений

Разработчик также обновил свои приложения для iOS и Android, обеспечив возможность одновременной авторизации на нескольких устройствах и полную синхронизацию чатов между всеми платформами. По мнению TrueConf, так сотрудники предприятий смогут в любой момент получить доступ ко всей истории корпоративного общения, звонков и конференций, а также начать совместную работу с коллегами независимо от того, где они находятся: дома, в офисе, переговорном помещении или в дороге.

Разработчик также обновил свои приложения для iOS и Android, обеспечив возможность одновременной авторизации на нескольких устройствах

По данным Google Play на ноябрь 2021,TrueConf для Android является самым устанавливаемым мобильным ВКС-приложением из России — количество скачиваний превысило 1,5 миллиона.

Рынок требует «умные» решения

Представители TrueConf уверены, что одним из ключевых направлений в развитии ВКС станет автоматическое протоколирование конференций. Такая AI-технология уже добралась до главного продукта компании — платформы TrueConf Server. На мероприятии разработчик показал грядущее 5-е поколение TrueConf Server — платформу видеосвязи научили распознавать русскую речь всех участников конференции, а также осуществлять поиск по произнесённым фразам с проигрыванием нужных фрагментов в записи встречи.

Платформу видеосвязи научили распознавать русскую речь всех участников конференции

AI для видеосвязи в конференц-залах

Терминалы для видеосвязи в переговорных комнатах от TrueConf также получат встроенную AI-технологию — она обеспечивает распознавание людей в комнате, а затем выстраивает композицию так, чтобы в кадре оставались только участники встречи, даже если они сидят далеко друг от друга.

Терминалы для видеосвязи в переговорных комнатах от TrueConf также получат встроенную AI-технологию

TrueConf сообщил, что в отличие от многих конкурирующих продуктов их AI-разработка будет автоматически разделять кадр на две части и плавно следовать за участниками независимо от используемых камер.

