Япония и Индия готовятся выпустить государственные криптовалюты

В Японии ряд коммерческих фирм готовятся при участии государства создать единую криптовалюту DCJPY. Центробанк Японии обещал эмитировать свою собственную версию криптовалюты. В Индии планируется не только выпустить государственную криптовалюту, но запретить к хождению частные криптоактивы.

При участии государства

Япония и Индия готовятся выпустить собственные государственные криптовалюты. При этом в Японии этим будет заниматься консорциум крупнейших коммерческих компаний под кураторством правительства и центрального банка страны. В Индии инициатива исходит целиком от правительства и будет сопровождаться запретом большинства негосударственных криптовалют.

В Японии создаётся консорциум из 70 крупнейших организаций - Digital Currency Forum. В него войдут четыре частных банка, телекоммуникационные компании, железнодорожные операторы и промышленные гиганты (в частности, Mitsubishi). Центральный банк Японии, а также Агентство финансовых услуг и три министерства будут иметь статус наблюдателей.

Консорциум планирует выпустить криптовалюту, которая получила предварительное название DCJPY. В опубликованном бюллетене Форума указывается, что его участники создают цифровую платформу, которая будет выполнять роль основного эмитента криптовалюты и средства обмена обычных финансовых активов на блокчейновые. Этот обмен обозначен как генерация валютного актива («minting» - чеканка).

Центробанк Японии обещает эмитировать собственную криптовалюту. Индия планирует не только выпустить государственную криптовалюту, но запретить к хождению частные

Держатели DCJPY смогут переводить «цифровую йену» другим участникам платформы или конвертировать («сжигать») её обратно в стандартную валюту на своём банковском счету. Впрочем, изначально прямая конверсия DCJPY в обычные деньги будет невозможна.

Минимальный начальный курс DCJPY к йене составит один к одному.

В бюллетене также указывается, что DCJPY в итоге будет выпускаться банками и рассматриваться как форма депозитных облигаций - благо, этот формат отрегулирован законодательством в полной мере. Это, с точки зрения авторов инициативы, позволит ускорить внедрение цифровой валюты и обеспечить стабильность её курса.

Для создания такой криптовалюты приводятся три основания. Первое - обеспечение взаимосовместимости между системами предоплаты, используемых разными компаниями; так, например, крупнейший железнодорожный оператор Японии - Восточно-Японская железнодорожная компания - выпускает карты предоплаты, которые можно использовать также для покупки товаров на вокзалах, железнодорожных станциях и в некоторых малых торговых точках. Подобные схемы есть и у других компаний, но они не являются взаимосовместимыми. Криптовалюта позволит это изменить и сделать эмитентов различных схем предоплаты ещё и своего рода платёжными операторами.

Второе обоснование заключается в том, что выпуск цифровых валют банками не будет означать конкуренции с депозитами. В документе также указывается, что цифровая валюта позволит ускорить расчеты по коммерческим транзакциям и снизить затраты на обработку наличных денег.

Третье обоснование гласит, что как цифровая валюта DCJPY станет наиболее адекватным механизмом транзакций смарт-контрактов или платежей за цифровые активы, такие как NFT.

Запуск DCJPY запланирован на 2022 год, хотя точной даты пока нет.

Центральный банк Японии также собирался выпускать собственную криптовалюту, и как она будет соотноситься с DCJPY, пока неясно.

Без участия кого-либо, кроме государства

В Индии, в свою очередь, правительство подало в парламент законопроект, согласно которому будет разрешён оборот только определённых криптовалют; Резервный банк Индии выпустит собственную централизованную валюту.

Центробанк страны ранее выражал «глубокую озабоченность» в отношении распространения криптовалют из опасений, что они могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.

По примерным оценкам, в Индии сейчас насчитывается 15-20 млн криптоинвесторов, а общий объём активов примерно равен 400 млрд рупий или $5,4 млрд.

Индийские власти рассматривали возможность запрета владения, выпуска, торговли и передачи криптовалют, но соответствующий законопроект так и не созрел.

Сейчас, по данным Reuters, торговлю криптовалютами собираются обложить крупными налогами, а в дальнейшем - запретить хождение большинства неофициальных криптовалют. Останется лишь небольшой набор криптоактивов, которые будут использоваться как средство продвижения технологии, лежащей в их основе.

«Так же, как государства эмитируют свои собственные твёрдые валюты, со временем каждая страна реализует собственные централизованные криптоактивы, - полагает Георгий Лагода, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт». - Где-то выпуск криптовалют может быть доверен каким-либо частно-государственным структурам, где-то - останется прерогативой госведомств, но в целом, скорее всего, к централизованной эмиссии блокчейн-активов придут все. А вот отношение к децентрализованным криптовалютам в каждой отдельной стране будет зависеть от текущей конъюктуры».

Когда планируется запустить централизованную криптовалюту в Индии, пока не ясно, но скорее всего, это случится в 2022 г.