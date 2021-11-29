CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 2021. Выручка топ-50 поставщиков увеличилась на 30%
Совокупная выручка топ-50 поставщиков ИТ в госсектор в 2020 г. увеличилась почти на 30% и достигла ₽225 млрд. Порог входа в рейтинг вырос на треть. В списке самых востребованных проектов миграция в облака, импортозамещение, возможность дистанционного оказания услуг и создание цифровых каналов для взаимодействия с гражданами и бизнесом.
Крупнейшие поставщики
Опубликован ежегодный обзор CNews «ИКТ в госсекторе 2021». Совокупная выручка топ-50 поставщиков в госсектор в 2020 г. увеличилась почти на 30% и достигла ₽225 млрд. Порог входа в рейтинг опять начал расти— в 2020 г. он составил ₽340 млн. против ₽256 млн в 2019 г. После нескольких лет отказа крупных компаний от участия в рейтинге по разным причинам, в прошедшем году их список стабилизировался — число отказов свелось к нулю.
На первом месте, как в прошлом году, «Ростелеком» — выручка оператора от проектов в госсекторе растет почти вдвое быстрее, чем у компаний топ-50 в среднем: в 2020 г. она увеличилась на 55% до ₽77,2 млрд. На втором месте, как и в прошлом году, группа компаний Softline, заработавшая на проектах в госсекторе в 2020 г. почти ₽15 млрд, что на 21% больше, чем в 2019 г. На третьем месте впервые участвующий в рейтинге «Аквариус» с показателем ₽12 млрд.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2020
С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «ИКТ в госсекторе 2021».
В списке технологий, активно используемых в госсекторе, первое место занимают облака. Растет интерес к искусственному интеллекту и большим данным. Активно изучается применение технологии блокчейн, но крупных кейсов в госсекторе на данный момент не так много. Важное направление цифровизации госсектора — отказ от «бумаги» при взаимодействии госорганов как с физическими и юридическими лицами, так и друг с другом.
Цифровое государство
Ориентиры цифровизации госсектора, выработанные несколько лет назад, продолжают оставаться актуальными. Самые заметные направления — миграция в гособлако, подготовка к переходу на цифровую платформу «Гостех» с использованием стандартизированных компонентов для создания информационных систем, импортозамещение как ПО, так и аппаратного обеспечения, пересмотр важности управления государственными данными (создание Национальной системы управления данными, НСУД).
По-прежнему актуален перевод госуслуг в электронный формат и переход к проактивному формату их оказания, создание цифровых каналов для взаимодействия с гражданами и бизнесом, автоматизации процессов поддержки и принятия решений. Это усилило спрос на услуги по поддержке ИТ-инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности и переходом на отечественное или свободно-распространяемое ПО. Госзаказчикам нужны не просто отдельные информационные системы, а комплексные решения и цифровые сервисы, отвечающие самым высоким требованиям. Еще одна важная задача — подготовка квалифицированных кадров в регионах.
Подробнее о ходе цифровизации госсектора можно прочитать в обзоре «ИКТ в госсекторе 2021».