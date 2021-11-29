«Яндекс» обвинили в жесткой дискриминации российских конкурентов

Евразийская экономическая комиссия, считает, что «Яндекс» применяет на российском рынке практику дискриминации конкурентов. Ведомство выявило три способствующих этому нарушения, однако завести дело против «Яндекса» оно не может. Все материалы Комиссия передала российской ФАС, у которой уже есть опыт защиты интернет-сервисов от «Яндекса».

«Яндекс» признали нарушителем

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обвинила российского интернет-гиганта «Яндекс» в дискриминации конкурентов в России, пишут «Ведомости». В документе ЕЭК говорится, что в деятельности «Яндекса» на российском рынке были обнаружены «признаки нарушений» правил конкуренции.

К такому выводу пришли эксперты Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК. «Это приводит к вытеснению рекламных блоков в результатах поисковой выдачи в пользу сервисов ООО “Яндекс”», – говорится в документе ведомства.

ЕЭК зафиксировала три нарушения, к которым прибегал интернет-гигант. Так, по данным Комиссии, «Яндекс» различными способами стремился рекламировать в первую очередь собственные сервисы и нередко отказывал в рекламе другим рекламодателям.

Также в Комиссии считают, что за нарушение можно считать один из пунктов действующей редакции правил показа рекламы в сервисе «Директ». Он подразумевает, что «Яндекс» имеет право отказать рекламодателю в показе его объявления в случае, если оно замещает (вытесняет) блок рекламы сервисов самого «Яндекса».

«Яндекс» пока не готов дать ответ на претензии ЕЭК

Наконец, третье нарушение связано с так называемыми «колдунщиками» - специальными виджетами, которые пользователь видит в верхней части поисковой выдачи. Претензия комиссии заключается в том, что «Яндекс» открывает рекламодателям доступ к ним лишь в том случае, если те подключат к своему профилю «Яндекс.метрику» и платежную систему Yandex Pay.

Преследования не будет. Почти

В своем заключении эксперты ЕЭК написали, что перечисленные нарушения могут стать причиной ограничения конкуренции, а также быть причиной ущемления интересов других компаний. Между тем, Комиссия пока не имеет возможности возбуждать дело против интернет-гиганта.

ЕЭК выявила перечисленные нарушения на территории только одной страны – России. Это и мешает ей завести дело против «Яндекса». Однако Комиссия нашла выход из данной ситуации, передав все материалы дела Федеральной антимонопольной службе России (ФАС). В отличие от ЕЭК, у ФАС есть все полномочия для преследования компаний, нарушающих антимонопольные правила исключительно на территории России.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей «Яндекса», компания не получала от Комиссии какие-либо документы

«Колдунщики» как предмет спора

Российская ФАС многократно получала жалобы на «Яндекс» и его «колдунщиков». В числе первых, кто обратился с такой жалобой в ФАС, стал онлайн-сервис «Кассир.ру».

В начале августа 2020 г., по данным «Коммерсанта», в ведомство поступила уже коллективная жалоба, составленная сервисами ivi, «Авито», «Циан», «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, «2ГИС» и Zoon. Все они обвиняли «Яндекс» в злоупотреблении доминирующим положением и упоминали виджеты в поисковой выдаче, которые препятствуют переходу пользователей на сторонние сайты. В результате, по мнению составителей жалобы, такие сайты теряют трафик.

История получила продолжение в феврале 2021 г., когда ФАС обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить предоставлять преимущества своим сервисам в собственной поисковой выдаче. «Яндекс» подал ходатайство о переносе сроков, однако в апреле 2021 г. все это обернулось делом против него. ФАС обвинила интернет-гиганта в неисполнении требований.

В июне 2021 г. «Яндекс» обратился в суд с иском против антимонопольной службы, в котором потребовал признать возбуждение антимонопольного дела незаконным. В ноябре 2021 г. «Яндекс» подал ходатайство о переносе рассмотрения дела «в целях мирного урегулирования спора».

Суд удовлетворил данное ходатайство. В настоящее время рассмотрение дела назначено на 20 декабря 2021 г.

Как антимонопольные органы помогали «Яндексу»

У «Яндекса» есть опыт обращения к ФАС и ЕЭК с целью борьбы с конкурентами, в частности, с Google. Только в этом ей помогала не Евразийская, а Европейская экономическая комиссия.

Борьба с Google началась с собственного расследования Еврокомиссии, которая заподозрила Google в злоупотреблении доминирующим положением. Оно было инициировано в 2013 г. на основании жалобы, поданной альянсом Fair Search, состоящим из компаний Microsoft, Nokia, Oracle, Expedia и Tripadviser. Участники альянса жаловались, что Google не дает им в полной мере реализовать их право на использование Android. Претензии заключались в невозможности предустановки собственных магазинов приложений и установки собственных поисковых сервисов по умолчанию в смартфонах на базе Android.

В июле 2014 г. в список свидетелей по данному делу попал отечественный «Яндекс», а в ноябре 2015 г. из свидетеля он превратился в обвинителя, подав собственное заявление против Google. «Яндекс» требовал от Google перестать принуждать производителей смартфонов устанавливать вместе с Google Play другие продукты Google и отказаться от практики приоритетного размещения ярлыков приложений Google на экране устройств.

История данного противостояния завершилась в марте 2019 г. Как сообщал CNews, Еврокомиссия приняла решение в пользу «Яндекса».

В феврале 2015 г. «Яндекс» пожаловался на Google в ФАС, обвинив его в нарушении Google российского антимонопольного законодательства. Причиной обращения в Службу стали запреты со стороны Google устанавливать сервисы «Яндекса», направленные производителям мобильных устройств.

Все началось в 2014 г., когда Google запретил компаниям Fly, Explay и Prestigio предустанавливать сервисы «Яндекса» на их мобильных устройствах под угрозой отлучения от экосистемы Android. Производители вняли требованиям американской корпорации.

В октябре 2015 г. ФАС потребовала от Google прекратить подобного рода практику, исключив из договоров с контрагентами соответствующие пункты. В начале 2016 г. Google попытался оспорить это требование в суде, но в итоге лишь навлек на себя гигантский штраф за нарушение законодательства. Все закончилось в апреле 2017 г., когда Google обязался отказаться от предустановки своих приложений для Android на эксклюзивной основе, не мешать предустановке приложений конкурентов и не создавать экономических стимулов для предустановки своей поисковой системы в качестве поисковика по умолчанию в Google Chrome.

Комментарий «Яндекса»

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий представителей «Яндекса». Он приведен без изменений.

«ЕЭК не установил доминирования и не нашел признаков нарушений со стороны “Яндекса” на рынке рекламы в рамках ЕАЭС. Рынок рекламы в России, в отличие от других стран, характеризуется высокой конкуренцией, где наряду с разными отечественными медиа, в том числе ТВ, радио, наружной рекламой, прессой, интернетом, значительную роль играют международные рекламные системы. Обсуждение же обогащенных ответов, которые не являются рекламным форматом, активно ведется нами совместно с ФАС и другими участниками рынка», – сообщили CNews представители российского интернет-гиганта.