«Мой офис» «прокачал» свою почту до 1 млн ящиков на каждую компанию-клиента

Компания «Мой офис» запустила корпоративную почту на миллион пользователей. Решение разработано компанией «с нуля», в его основе лежит микросервисная архитектура. При этом продукт может разворачиваться на собственных серверах заказчика, что защитит информацию от утечек. Вложения в почту в 2021 г. достигли 429 млн руб. Стоимость одной лицензии для организации с численностью 100 тыс. сотрудников составит 2 тыс. руб.

Новая почта «Моего офиса»

Разработчик российского офисного ПО «Мой офис» запустил корпоративную почту Mailion. Она способна поддерживать одновременную работу до 1 млн активных пользователей. Реализованный ранее продукт «Мой офис почта» предназначен для компаний с количеством сотрудников до 30 тыс. человек, рассказали CNews представители разработчика.

Помимо почтовой системы, Mailion включает календарь, список контактов и умный поиск. Стоимость корпоративной лицензии будет зависеть от масштабов инсталляции — чем больше пользователей, тем ниже цена за одну лицензию. Так, для организаций с численностью сотрудников более 100 тыс. человек стоимость годовой лицензии на одного пользователя составит около 2 тыс. руб.

Инвестиции в продукт в 2021 г. составили 429 млн руб. Из них 298,6 млн руб. — грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Ожидается, что первые коммерческие контракты будут заключены в начале 2022 г., отметил генеральный директор «Моего офиса» Дмитрий Комиссаров.

Подробности продукта

«Почта Mailion для корпораций и государственных учреждений с более чем 30 тыс. сотрудников создана командой “Моего офиса” “с нуля”, — рассказывают представители компании. — В основе продукта лежит подход Cloud Native, а микросервисная архитектура гарантирует высокую отказоустойчивость, быстрое самовосстановление и масштабируемость в период роста нагрузок».

Скрин Mailion

Почта совместима с популярным американским почтовым продуктом Microsoft Outlook, поддерживает браузеры Google Chrome, Microsft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari и «Яндекс.браузер». Также Mailion работает на ОС Linux, Windows и macOS. Продукт совместим с KasperskyOS в части мобильного клиента. Также «Мой офис» планирует обеспечить для своей почты поддержку российских процессоров.

Mailion может разворачиваться на собственных серверах заказчика или на базе инфраструктуры доверенного партнера. Это позволит клиенту самостоятельно решать, где будут храниться его данные, и кто будет иметь к ним доступ. По мнению производителя, это дает клиенту возможность полностью самостоятельно управлять данными и защитить свою информацию от доступа третьих лиц. В почтовой системе также применяются технологии искусственного интеллекта для систематизации данных и удобного отображение информации.

Скрин Mailion Календарь

Несколько фактов о «Моем офисе»

Согласно официальному сайту компании, «Мой офис» разрабатывает офисные решения для общения и совместной работы с документами с 2013 г. Все решения компании входят в реестр отечественного ПО при Минцифры. Среди заказчиков — «Почта России», Росгвардия, РЖД, Управление делами Президента, «Росатом», «Аэрофлот» и др.

Скрин Mailion Контакты

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Новые облачные технологии» (юрлицо «Моего офиса») образована 7 марта 2014 г. в Иннополисе. Гендиректором компании является Дмитрий Комиссаров. Учредителем выступают АО «Лаборатория Касперского» (47% долей компании), Андрею Чеглакову принадлежит 30,55%, по 5% находятся у Александра Давидана и Виталия Кривенко, 3% у Дмитрия Комиссарова, по 2,5% у Александра Тимченко и Виктора Савюк, 1,75% находятся у Василия Цуприк, Владимиру Королькову принадлежат 1% и менее 1% у Алексея Доброхотова, Ефима Островского, Елены Басовой и Александра Пакер.

Также, согласно «Контур.фокусу», выручка компании по итогам 2020 г. составила 460,4 млн руб., что на 40% меньше, чем по итогам 2019 г. При этом чистый убыток компании достиг 1,5 млрд руб.