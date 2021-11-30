Уникальный прецедент: у ИТ-гиганта отнимут купленную за огромные деньги компанию по требованию властей

«Марк, у нас отмена!»

Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании может отменить сделку по покупке сервиса Giphy компанией Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), пишет Financial Times. Ранее антимонопольное ведомство ни разу не блокировало крупные приобретения технологических гигантов. По данным источника, если CMA примет такое решение, это станет первым случаем за всю историю его существования.

Meta (ранее Facebook) объявила о том, что стала владельцем Giphy – американского интернет-сервиса для создания, размещения и поиска анимированных GIF-файлов – в мае 2020 г. Корпорация рассчитывала интегрировать платформу с социальной сетью Instagram, которую она купила в 2012 г. за $1 млрд. По данным источников на рынке, Giphy обошлась Meta более чем вдвое дешевле – в $400 млн.

Слияние Giphy с Meta вызвало озабоченность антимонопольщиков. В частности, CMA в середине июня 2020 г. объявила о намерении тщательно изучить сделку в рамках официального расследования. Регулятор предписал Meta прекратить любую деятельность, связанную с процедурой приобретения Giphy, без согласования с ведомством. К таковым можно было бы отнести, например, объединение персонала двух компаний или осуществление дальнейшей интеграции платформы с Facebook. Обе стороны, заинтересованные в сделке, заявили, что готовы следовать предписанию, однако их намерения не были зафиксированы на бумаге.

Британцы хотят отнять Giphy у Facebook

В августе 2020 г. CMA пришла к выводу о том, что покупка Giphy компанией Марка Цукерберга представляет угрозу конкуренции как на внутреннем, так и на внешних рынках. К примеру, Meta, по мнению чиновников, могла ограничить доступ к библиотеке «гифок» пользователям конкурирующих с Facebook соцсесетей – TikTok и Snapchat. Кроме того, сделка позволяла Meta избавиться от прямого конкурента на местном рынке интернет-рекламы, ведь сразу же после объявления о вхождении в состав Meta на платформе закрылась рекламная партнерская программа.

Как будут «откатывать» сделку

В случае, если CMA сочтет, что сделку следует заблокировать, Meta могут вынудить продать сервис – кому и на каких условиях, не уточняется. Как заявил в разговоре с изданием Engadget представитель ведомства, регулятор еще не принял окончательное решение, однако вынесет его до 1 декабря 2021 г.

Ранее в Meta заявляли, что сделка по приобретению Giphy вне компетенций британского регулятора, поскольку Giphy не ведет операционной деятельности на территории Соединенного Королевства. Кроме того, по мнению юристов материнской компании Facebook, платные сервисы, которые предлагал поисковик «гифок», нельзя отнести к торговле рекламой, если опираться на терминологию, принятую CMA.

Конфликт Meta и CMA

Противоречия между Meta и CMA обострились в октябре 2021 г., когда власти Великобритании оштрафовали интернет-гиганта почти на $70 млн за нарушение выданного ранее предписания, которое его представители на словах согласились выполнять. Претензия регулятора заключалась в том, что Meta якобы не держала его в курсе того, какие шаги предпринимаются в ходе формально «замороженного» поглощения Giphy.

«Это первый случай, когда компания нарушила [предписание], сознательно отказавшись предоставить всю необходимую информацию», – говорилось в заявлении пресс-службы CMA.

Meta со штрафом не согласилась, назвав его несправедливым. В компании пообещали проанализировать решение, принятое ведомством, и рассмотреть варианты дальнейших действий.

Кроме того, Meta оштрафовали на $700 тыс. за то, что та дважды сменила комплаенс-директора или директора по соблюдению нормативных требований (CCO, Chief Compliance Officer) без согласия CMA. В число обязанностей CCO, в частности, входит снижение рисков, вызванных несоблюдением компанией законодательства стран, в которых та работает.

Беда с комплаенсом

Наличие проблем в сфере комплаенса у Meta очевидно. Так, в одной только России с начала 2021 г. в отношении компании было составлено 19 протоколов по статье 13.41 КоАП РФ, Данная статья обязывает владельцев соцсетей и провайдеров удалять по требованию властей запрещенную информацию. За все время российский суд по ней назначил американской корпорации штрафы в совокупности на сумму 66 млн руб.

В сентябре 2021 г. CNews писал о том, что Роскомнадзор надеется оштрафовать Meta почти на 1 млрд руб. за повторное неудаление запрещенного в России контента.

Не самым удачным образом складываются отношения Meta с обществом и властью дома, в США. Так, в начале октября 2021 г. экс-сотрудница компании Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) в интервью телеканалу CBS заявила, что соцсети, принадлежащие Meta, нередко использует алгоритмы для разжигания ненависти, которая в конечном счете способствует росту прибыли компании. Позже Цукерберг отверг обвинения в адрес Meta и назвал слова Хауген клеветой.