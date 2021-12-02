В Windows 11 появилась «отчаянная и раздражающая» функция, мешающая поставить браузер Chrome

Пользователи Windows 11 при попытке скачать дистрибутив Chrome через штатный браузер Edge стали получать уведомление о том, что оригинальный Edge намного лучше. Это очередная попытка Microsoft перевести пользователей на свой браузер. Уведомление демонстрируется только в Windows 11 – до Windows 10 это новшество пока не добралось

«Отчаянный шаг» Microsoft

Корпорация Microsoft встроила в Windows 11 новый механизм, препятствующий отказу пользователей от штатного браузера Edge. Как пишет профильный портал Windows Latest, он должен помешать переходу на Google Chrome. Со слов специалистов портала, это «последняя отчаянная попытка Microsoft, которая будет всех раздражать».

Механизм заключается в демонстрации нового всплывающего предупреждения при скачивании дистрибутива Chrome из-под Edge. Оно указывает на то, что Edge во многом похож на Chrome, но имеет ряд важных особенностей, добавленных программистами Microsoft. В этом плане Microsoft честна перед пользователями – еще весной 2019 г. она перевела Edge на тот же движок, что используется в Chrome, отказавшись от развития собственного EdgeHTML.

При скачивании других браузеров уведомление Microsoft с рекламой Edge пока не появляется

Также в данном уведомлении есть кнопка, перенаправляющая на страницу, на которой Microsoft в красках описывает все преимущества Edge перед конкурентами. Что важно, уведомление видят пока только пользователи Windows 11. Предпочитающим работать в Windows 10 оно по неизвестным причинам не демонстрируется.

Как Microsoft продвигает Edge

Microsoft идет на самые разные ухищрения, лишь бы заставить пользователей работать именно в Edge. Стабильная сборка системы Windows 11, анонсированной в конце июня 2021 г., вышла 5 октября 2021 г., хотя еще в ранних сборках Microsoft не упускала ни единой возможности усложнить пользователям переход на сторонний браузер.

Как сообщал CNews, в августе 2021 г. Microsoft сделала тернистым и далеко не самым очевидным процесс выбора браузера по умолчанию. То, что всегда занимало пару секунд времени и требовало всего несколько кликов, стало требовать от пользователя внимательности и дополнительного расхода своего времени.

Microsoft уже почти семь лет пытается перевести весь мир на Edge, но у нее пока не получается

Чтобы сменить браузер по умолчанию, пользователям приходилось вручную выбирать обозреватель для каждого из десятков типов файлов – htm, html, shtml, webp, xht, xhtml и т. д. Разработчики Opera, Chrome, Firefox и других браузеров моментально выразили свое недовольство, увидев во всем этом явную попытку заставить пользователей работать только в базовом Edge.

В середине ноября 2021 г., уже после выпуска первой стабильной сборки Windows 11, получил распространение билд 22494. В нем все ссылки открывались исключительно в Edge, даже если пользователь выбрал в качестве браузера по умолчанию совершенно другую программу. При этом необходимость вручную выбирать браузер для каждого типа файлов, раскритикованная пользователями и сторонними разработчиками, в составе системы осталась.

Ничего не помогает

Несмотря на то, что Windows является самой популярной настольной ОС в мире, (74,27% на ноябрь 2021 г., статистика StatCounter), Edge не может похвастаться столь же широким охватом аудитории. На мировой арене он занимает третье место с 9,53%, уступая Apple Safari (9,82%) и Chrome с его 66,35-процентной долей. Этого, откровенно говоря, не самого впечатляющего результата Edge добился за более чем шесть лет своего существования. Он вышел в составе стабильной сборки Windows 10 в конце июля 2015 г.

Однако нельзя не отметить, что различные хитрости Microsoft и наличие Edge в составе Windows пусть и медленно, но все же делают свое дело. В октябре 2020 г. доля Edge не превышала 5,83% в мире. В России, впрочем, он по-прежнему почти никого не интересует – всего 3,6% рынка на ноябрь 2021 г.

Microsoft не везет с браузерами

Microsoft не может запретить пользователям работать в Chrome, Firefox, Vivaldi и других браузерах, поскольку это тут же обернется для нее многочисленными антимонопольными разбирательствами по всему миру. Многие пользователи до сих выбирают сторонние обозреватели уже по привычке, сформированной годами работы в различных ОС Windows.

Вплоть до Windows 11 все настольные ОС Microsoft, начиная с Windows 95, комплектовались небезызвестным Internet Explorer. В Windows 10 он тоже был. Microsoft одно время даже призывала всех отказаться от него, а после и вовсе удалила его из системы.

На россиян увещевания Microsoft не действуют

Internet Explorer почти всегда в худшую сторону отличался от конкурирующих продуктов по части стабильности, безопасности и скорости работы. Также он нередко отставал от них в плане функциональных возможностей.

В связи со всем этим многими IE использовался лишь для скачивания дистрибутива другого браузера или для работы с устаревшими веб-сайтами, не адаптированными под современные обозреватели. Как итог – минимальная популярность во всем мире. В феврале 2019 г. Microsoft сама признала его небезопасность и несоответствие современным требованиям. В качестве альтернативы она предложила Edge, но, судя по нынешней доле этого браузера, пользователи не спешат следовать ее рекомендациям.