Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru

Связанная с «Газпромом» страховая компания «Согаз» покупает 45% долю в компании «МФ технологии», владеющей контрольным пакетом в холдинге VK. Продавцом выступает подконтрольный Алишеру Усманову сотовый оператор «Мегафон». А VK, таким образом, переходит под контроль структур «Газпрома».

Согаз стал крупнейшим совладельцем группы VK

Страховая компания «Согаз» покупает 45% компании «МФ Технологии», владеющей 57,3% от общего числа голосов и 4,8% от уставного капитала интернет-холдинга VK. Как говорится в сообщении «Согаз», соответствующую сделку одобрил совет директоров компании.

Сумма предстоящей сделки не раскрывается. Известно, что 45% долей в «МФ Технологии» владеет сотовый оператор «Мегафон», подконтрольный холдингу USM Алишера Усманова. Еще 9% в «МФ Технологии» холдинг USM владеет напрямую. Ранее Газпромбанк, который, как и «Согаз», связан с «Газпромом», купил 36% в «МФ Технологии». Таким образом, если продажа 45% «МФ Технологий» «Согазу» состоится, контрольный пакет VK перейдет под управление близких к «Газпрому» структур.

Алишер Усманов и «Мегафон» прощаются с VK

В сообщении холдинга USM отмечается, что «Мегафон» полностью выходит из капитала «МФ Технологии» и продает свою долю «Согазу». Еще 9% «МФ Технологии», которые принадлежат USM напрямую, находятся в сделке с Газпромбанком, сообщили CNews представители USM.

«Наш подход – максимальная свобода действия для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK ее руководству, - заявил Усманов. - Сегодня мы входим из капитала компании, составляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам».

Алишер Усманов разворачивается от интернета в сторону «зеленой повестки»

«Сейчас бизнес-стратегия USM сфокусирована на «зеленой повестке», которую мы активно реализуем в наших горно-металлургических компаниях «Металлоинвест» и «Удоканская медь», - добавил Стрешинский. - Также мы сохраняем наше участие в телекоммуникационном бизнесе, сопутствующих цифровых проектах и в области маркировки и прослеживаемости товаров».

VK уходит под контроль структур «Газпрома»

Также 10% в «МФ Технологии» владеет госкорпорация «Ростех». Оставшийся пакет из 36% в «МФ Технологии» недавно был приобретен Газпромбанком за 12,8 млрд руб. Исходя из этой сделки, нынешнюю сделку по вхождению «Согаз» в капитал «МФ Технологии» можно оценивать в сумму 16 млрд руб. После сообщения о сделке курс акций VK на Московской бирже выросли на 6% до 1,34 руб. за одну ценную бумагу.

Газпромбанк находится под контролем структур «Газпрома». Страховая компания «Согаз» также создавалась в недрах «Газпрома». Сейчас совладельцами «Согаз» являются структуры «Газпрома» (им принадлежит 21,19% акций), компания «Аквила» (связана с совладельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком, владеет 32,3% акций «Согаз») и компания «СГ-Инвест» (принадлежит Антону Устинову, владеет 16,54% «Согаз»).

После объявления о продаже доли VK «Согазу» акции компании на Московской бирже пошли резко вверх

Таким образом, под контролем структур, связанных с «Газпромом», может оказаться 90% доля «МФ Технологии», владеющей контрольный пакетом VK. Председатель правления «Газпрома» и председатель совета директоров «Согаз» Алексей Миллер заявил агентству «Интерфакс», что сделка по вхождению в капитал «МФ Технологии» оценивается как «перспективная инвестиция». При этом у «МФ технологии» «не будет одного контролирующего юридического лица», добавил Миллер.

Как Усманов и «Мегафон» получали контроль над VK

Холдинг USM стал крупным совладельцем холдинга DST, имевшего доли в интернет-портале Mail.ru, социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте» и других проектах, в 2008 г. В 2010 г. DST провел IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже и был переименован в Mail.ru Group. Недавно холдинг вновь прошел через ребрендинг, и теперь он называется VK.

Крупнейшим акционером Mail.ru Group был южно-африканский холдинг Naspers. Однако устав Mail.ru Group не разрешал иностранцам владеть контрольным пакетом акций компании, в результате чего вскоре после IPO контролирующим акционером интернет-холдинга стал USM. Одновременно USM установил контроль над сотовым оператором «Мегафон».

В 2017 г. USM продал контрольный пакет Mail.ru Group «Мегафона». В 2018 г. контрольный пакет Mail.ru Group был передан в компанию «МФ Технологии», совладельцами которой стали «Мегафон», USM, Газпромбанк и «Ростех».

В 2019 г. Сбербанк купил долю Газпромбанка в «МФ Технологии». Одновременно Сбербанк создал с Mail.ru Group совместное предприятие по развитию offline-to-online сервисов, в которое вошли агрегатор такси «Ситимобил», сервис доставки еды Delivery Club и другие активы. Недавно, как уже отмечалось, Газпромбанк выкупил у Сбербанка долю в «МФ Технологии».