«Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru. Из VK уходит гендиректор

Газпромбанк передал свои 45% акций «МФ Технологии» (владеет 57,3% акций VK) под контроль «Газпром-медиа холдингу». При этом вчера, 2 декабря 2021 г. свои 45% акций «МФ Технологии» холдинг Алишера Усманова также продал подконтрольной структуре «Газпрома» — страховой компании «Согаз». Таким образом, под контролем структур, связанных с «Газпромом», может оказаться 90% доля «МФ Технологии». Также стало известно, что гендиректор VK Борис Добродеев ушел в отставку.

«Газпром-медиа» стала акционером VK

Газпромбанк передал 45% акций АО «МФ Технологии» в имущество АО «Газпром-медиа холдинг», который возглавляет экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом сообщили CNews представители «Газпром-медиа холдинга». Одновременно стало известно, что 3 декабря 2021 г. гендиректор VK Борис Добродеев ушел в отставку.

«МФ Технологии» владеет 57,3% голосующих акций VK. В холдинг VK, ранее носивший название Mail.ru Group, входят портал Mail.ru, социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте».

VK сохранит статус независимой компании и продолжит развивать собственную цифровую экосистему, пишет ТАСС со ссылкой на «Газпром-медиа».

Говоря о целях приобретения, представители компании сообщили CNews, что VK объединяет ведущие в стране социальные сети с многомиллионной аудиторией и трафиком, а холдинг «Газпром-медиа» является крупнейшим в стране производителем популярного и востребованного контента. Поэтому компания видит синергию между VK и «Газпром-медиа» и намерена находить точки взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнули они.

Смена хозяев VK

15 ноября 2021 г. Сбербанк сообщил о продаже Газпромбанку своей доли (36%) в компании «МФ Технологии» за 12,8 млрд руб. Благодаря сделке «Газпром» (в который входит Газпромбанк) получит существенную синергию, связанную с возможностью комбинировать цифровые и традиционные сервисы и продукты, заявлял тогда Газпромбанк.

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава «Газпром-медиа»

Вчера, 2 декабря 2021 г. также стало известно о том, что холдинг Алишера Усманова USM вышел из капитала «МФ технологии» и продал свои 45% акций связанной с «Газпромом» страховой компании «Согаз».

Из VK уходит гендиректор

Генеральный директор VK Борис Добродеев ушел в отставку. Об этом редакции CNews сообщили представители компании. Подчеркивается, что Добродеев сам принял такое решение. При этом он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генедиректора. На фоне этой новости акции VK на Мосбирже упали на 4%. Вчера, 2 декабря 2021 г. после сообщения о продаже холдингом Алишера Усманова своей доли в VK компании «Согаз» акции наоборот выросли на 6% до 1,34 руб. за одну ценную бумагу.

VK уходит под контроль структур «Газпрома»

Также 10% в «МФ Технологии» владеет госкорпорация «Ростех». Оставшийся пакет из 36% в «МФ Технологии» недавно был приобретен Газпромбанком за 12,8 млрд руб. Исходя из этой сделки, нынешнюю сделку по вхождению «Согаз» в капитал «МФ Технологии» можно оценивать в сумму 16 млрд руб. После сообщения о сделке курс акций VK на Московской бирже выросли на 6% до 1,34 руб. за одну ценную бумагу.

Газпромбанк находится под контролем структур «Газпрома». Страховая компания «Согаз» также создавалась в недрах «Газпрома». Сейчас совладельцами «Согаз» являются структуры «Газпрома» (им принадлежит 21,19% акций), компания «Аквила» (связана с совладельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком, владеет 32,3% акций «Согаз») и компания «СГ-Инвест» (принадлежит Антону Устинову, владеет 16,54% «Согаз»).

Таким образом, под контролем структур, связанных с «Газпромом», может оказаться 90% доля «МФ Технологии», владеющей контрольный пакетом VK. Председатель правления «Газпрома» и председатель совета директоров «Согаз» Алексей Миллер заявил агентству «Интерфакс», что сделка по вхождению в капитал «МФ Технологии» оценивается как «перспективная инвестиция». При этом у «МФ технологии» «не будет одного контролирующего юридического лица», добавил Миллер.