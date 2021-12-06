Российских школьников заставляют отказаться от Zoom из-за «небезопасности» и перейти на ПО «Ростелекома» и VK

Учителя школ, ученики и их родители стали получать настоятельные просьбы от администраций учебных заведений по отказу от Zoom. Им было «предложено» перейти в «Сферум» - совместную разработку «Ростелекома» и VK. Объясняется все это, помимо прочего, «небезопасностью» Zoom. Почему в качестве альтернативы был выбран именно «Сферум» при наличии немалого количества других российских аналогов Zoom, неизвестно

Принудительное импортозамещение

Российские школы получили предписание отказаться от американского сервиса видеоконференций Zoom в пользу отечественных аналогов. Как пишет издание «Октагон», их вынуждают перейти на сервис «Сферум», разработкой которого занимаются «Ростелеком» и VK (ранее – Mail.ru Group).

По информации издания, необходимость прекратить использование Zoom объясняется несколькими причинами, одна из которых – его якобы небезопасность как сервиса, разработанного иностранной компанией. Решение о постепенном переводе школ на «Сферум» было принято еще в сентябре 2021 г., однако «Октагон» не сообщает, кто именно его принимал.

В числе тех, кто оказался вынужден перейти на «Сферум», оказались родители школьников Свердловской области. Они стали получать «убедительные просьбы» завести профиль в отечественном видеосервисе, поступающие от администраций школ.

Использование Zoom в отечественных школах не приветствуется

В Санкт-Петербурге «предложение» перейти на «Сферум» получили учителя различных школ, а также их ученики. Со слов преподавателя одной из школ северной столицы, пока что «Сферум» предложено использовать только для уроков информатики. «Но, если вновь уйдем на дистант, будем работать на этой площадке», – сообщил он «Октагону.

Власти ничего не подтверждают

На момент публикации материала российские власти не подтверждали, но и не опровергали факт принуждения учителей, школьников и их родителей к переходу на российский видеосервис «Сферум». Со слов представителей комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга, документов, обязывающих школы регистрироваться в «Сферуме», пока не поступало.

Россияне, мягко говоря, не восторге от «Сферума» и попыток навязать его

В Свердловской области от комментариев на этот счет представители власти отказались. В частности, так на запрос «Октагона» отреагировал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Импортозамещение неизбежно

Вероятность того, что переход школ на «Сферум» все же будет осуществлен, существует, и немаленькая. «На данный момент это единственный ресурс, рекомендованный Министерством просвещения для проведения дистанционных уроков. В отличие от соцсетей, страницы образовательных учреждений, а также учеников, педагогов и родителей на платформе публично не доступны», – отметили представители комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга.

На то, что переход на «Сферум» состоится в обозримом будущем, указывает и тот факт, что в число ответственных за внедрение данного ПО входит российское Минпросвещения. Информация об этом есть в документах Правительства России.

Как пишет «Октагон», в России есть отдельный план «мероприятий по созданию дополнительных условий для развития ИТ-отрасли в России». Один из его пунктов включает «стимулирование перехода» российских школ на ПО отечественной разработки. Эти мероприятия должны были пройти до ноября 2021 г.

Школы должны были быть «простимулированы» к переход на российские мессенджеры, сервисы видеоконференций, операционные системы и офисное ПО. Одна из целей проекта – «обеспечение устойчивости образовательного процесса, осуществляемого в дистанционном формате», и «повышение популярности» отечественного софта.

Пользователям Android стабильная версия «Сферума» пока недоступна. Бета-версии требуется чудовищное количество разрешений

Что именно относится к мерам по «стимулированию», неизвестно. Однако тот же документ содержит пункт по внедрению требований по «обязательному использованию российского программного обеспечения (мессенджеры и ВКС) при взаимодействии с учащимися и их родителями». Этот пункт должен быть реализован до февраля 2022 г. с целью «повышения спроса на отечественное ПО» и «создания единой коммуникационной среды в рамках образовательного процесса».

Почему именно «Сферум»

На момент публикации материала не было никаких данных о том, почему российским школам в качестве альтернативы Zoom навязывают именно «Сферум», потому что пользователи явно не в восторге от этого сервиса. Согласно отзывам из магазина Apple App Store, в который программа была загружена еще в декабре 2020 г., ее качество оставляет желать лучшего.

Рейтинг «Сферума» на платформе Apple составляет всего 1,5 балла из пяти возможных. Количество негативных отзывов зашкаливает.

Принудительный переход российских школ на «Сферум» может состояться в самом ближайшем будущем

В Google Play отзывов у приложения на 6 декабря 2021 г. вообще не было. Более того, на его странице указано, что оно до сих пор находится в разработке. Дата первого появления приложения в магазине неизвестна, однако количество его скачиваний уже перевалило за 500 тыс.

Как сообщал CNews, премьера «Сферума» состоялась в декабре 2020 г. Его появление стало следствием идеи российских властей по созданию государственного российского сервиса видеоконференций, способного заменить собой Zoom. Такая идея родилась в июле 2020 г. после самоизоляции, которая была введена в России с 28 марта 2020 г. в связи с пандемией коронавируса. Школам и вузам пришлось перейти на дистанционное обучение, и Zoom стал одним из основных сервисов для проведения уроков и пар.

Доля правды

Сервис Zoom действительно несет в себе различного рода опасности, но дело тут вовсе не в том, что он разработан в США. Это очень «дырявый» сервис, снаряженный большим количеством уязвимостей.

Например, Zoom в течение нескольких месяцев передавал данные своих пользователей, предпочитающих его iOS-версию, компании Facebook. Zoom сливал ей информацию о марке и модели мобильного устройства, городе, в котором находится пользователь, его операторе связи, часовом поясе, а также об уникальном рекламном идентификаторе устройства. В дальнейшем Facebook использовала эти данные для таргетирования рекламы.

В июле 2020 г. в Zoom была найдена брешь, эксплуатируя которую, хакеры могли запускать любой код на ПК пользователей этого сервиса под управлением ОС Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 R2 и более ранних.

Также в течение длительного времени в Zoom не было сквозного шифрования, давно ставшего частью многих популярных мессенджеров. Впоследствии оно появилось, но только для платных пользователей, что вызвало шквал негодования, после чего шифрование стало доступно всем.

Другие российские аналоги Zoom

В России существует множество других сервисов для проведения видеоконференций. Например, в июле 2020 г. «Яндекс» заявил о запуске собственного сервиса видеоконференций «Телемост». В сентябре 2020 г. он получил крупномасштабное обновление.

Даже у самой VK есть собственный аналог Zoom. Он носит название «Видеозвонки Mail.ru» и работает с апреля 2020 г. Он с самого начала позиционировался именно как инструмент для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и звонков родственникам.

В январе 2021 г. CNews сообщал, что собственный видеосервис «Сбермитап» для проведения видеоконференций и вебинаров появился у Сбербанка.

В феврале 2021 г. российская компания Spirit на волне популярности Zoom реализовала в новой версии своего решения для видеоконференцсвязи VideoMost интеграцию с фирменным мессенджером и переработала интерфейс клиентского ПО в пользу упрощения. По мнению представителя компании, схожесть VideoMost и Zoom поспособствует безболезненному переходу сотрудников государственных организаций с популярного американского ВКС-продукта на отечественный.

Среди других отечественных ВКС-разработчиков отметим TrueConf. Основной продукт компании — программная система, которая состоит из ВКС-платформы и корпоративного мессенджера для удаленной работы