В России создадут гигантскую ИТ-систему учета недвижимости и земли

В России появится Национальная система пространственных данных, в которой будут собраны все сведения о земле и недвижимости страны. Проект входит в одноименную госпрограмму рассчитанную до 2030 г. Согласно ей, услуги Росреестра до этого срока в объеме 95% будут переведены в электронный вид.

Система пространственных данных

В России будет создана национальная система пространственных данных. Она соберет в себе все сведения о земле и недвижимости страны, включая информацию о правах и кадастровой оценке. Информация об этом содержится в постановлении Правительства от 1 декабря 2021 г. №2148.

«Создание такого ресурса повысит эффективность использования земель, в том числе за счет сбора данных о доступных для застройки участках, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, ускорит и упростит получение государственных услуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан», — говорится в сообщении Правительства.

Проект входит в госпрограмму «Национальная система пространственных данных», которую утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин. Она будет реализована в два этапа. До 2024 г. предполагается создать единую цифровую платформу пространственных данных, обеспечив ее взаимодействие с 20 регионами. К концу 2030 г. интеграция пространственных данных и систем с платформой должна быть обеспечена уже на территории всех регионов страны, а уровень полноты и качества данных в едином государственном реестре недвижимости доведен до уровня в 95%.

Другие проекты госпрограммы

Согласно постановлению, к 2024 г. доля услуг по государственному кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость, предоставляемых в электронном виде на портале госуслуг должна увеличиться до 95%. Также госпрограмма предполагает улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно. Согласно документу, будет увеличен объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год.

В России готовится госпрограмма Национальная система пространственных данных

Программа направлена на достижение «цифровой зрелости» Росреестра и повышено качество госуслуг и сервисов ведомства.

«Пока в этой сфере есть определенные сложности, — отметил Михаил Мишустин. — Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 млн объектов. У более чем 23 млн земельных участков нет установленных границ».

Цифровизация Росреестра

В июле 2021 г. CNews писал о планах Росреестра за 15 млн руб. выловить в сети свои сайты-двойники. Речь идет о сайтах, которые нелегально предлагают оформить выписки из Единого государственного реестра недвижимости. При этом уже с начала 2021 г. Росреестр добился закрытия 23 таких сайтов, в 2020 — 40. По данным Росреестра, за 2019 г. оборот денежных средств, полученных владельцами нелегальных сайтов, составил 3,7 млрд руб.

В сентябре стало известно о том, что Росреестр создает модульную систему обучения в рамках оптимизации государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на недвижимость. При его разработке должно использоваться ПО из Единого реестра российского софта при Минцифры или относящееся к программам с открытым исходным кодом. Интеллектуальная система поддержки принятия решений людьми с использованием нейросетевых технологий автоматизирует процесс оказания профильных госуслуг Росреестра для граждан.