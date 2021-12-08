В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда
В России началась блокировка Tor – сервиса, позволяющего россиянам посещать запрещенные в стране сайты. Блокировка осуществляется по решению суда от декабря 2017 г., и совершенно непонятно, почему Роскомнадзор решил обратить на него внимание спустя четыре года с момента вступления его в силу. В настоящее время Tor в России работает через официальные зеркала проекта, которые пока не попали в «черный список».
Tor заблокирован
Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенных сайтов информацию о блокировке сайта организации Tor Project, развивающей сеть Tor. В реестр внесены все адреса IPv4 и IPv6 основного сайта проекта (www.torproject.org), однако ограничения пока не касаются зеркал и дополнительных сайтов.
В частности, блокировка пока не распространяется на forum.torproject.net и gitlab.torproject.org. Сайт blog.torproject.org тоже доступен без VPN и других ухищрений. Все официальные зеркала, включая tor.eff.org, gettor.torproject.org и tb-manual.torproject.org, тоже в свободном доступе. Мобильные приложения Tor на 8 декабря 2021 г. по-прежнему можно было без труда скачать из Google Play и App Store.
«Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен», – заявили 8 декабря 2021 г. представители Роскомнадзора.
Кто виноват
Как сообщал CNews, за день до блокировки Tor Роскомнадзор направил разработчикам письмо с весьма недвусмысленным «намеком» на готовящиеся ограничительные меры. При этом всего сутки назад в реестре регулятора было лишь одно упоминание сайт Tor Project, связанное с решением Саратовского районного суда от декабря 2017 г.
Согласно записи, блокировка сайта не предполагалась, хотя судья Денис Симшин добивался именно ее. Теперь же сайт torproject.org блокируется по маске (*.www.torproject.org).
Как пишет «Роскомсвобода», блокировка все же связана с решением судьи Симшина. Однако совершенно непонятно, почему регулятор решил «вспомнить» об этом деле спустя четыре года после принятия решения по нему.
Симшин признал незаконным распространение на сайте torproject.org браузера-анонимайзера Tor Browser. В решении подчеркивалось, что с помощью этого ПО россияне могут посещать сайты с запрещенным на территории России контентом. Решение Симшина по делу № 2-1373/2017 ~ М-1517/2017 вступило в силу в январе 2018 г., однако все эти годы Роскомнадзор не предпринимал никаких действий в отношении Tor.
Аналогичный случай произошел в начале декабря 2021 г. с всемирно известной площадкой по продаже хендмейд-изделий Etsy. Роскомнадзор заблокировал ее на основании судебного решения двухлетней давности, хотя страница, упоминавшаяся в деле, давно была удалена с портала. Спустя сутки Etsy была исключена из реестра якобы после удаления запрещенной информации.
Как решить проблему
Разработчики Tor в курсе сложившейся ситуации. Они опубликовали в своем официальном блоге (blog.www.torproject.org), до которого Роскомнадзор пока не добрался, статью, в которой рассказали, как можно обойти ограничение.
Создатели Tor предлагают пользоваться официальными зеркалами сервиса. Они тоже пока не попали в «черный список» российского регулятора.
Также представители Tor Project обратились к всему интернет-сообществу с просьбой распространять информацию о Tor, его зеркалах и о его блокировке на территории России. Отдельно они обратились за помощью к русскоговорящим пользователям. Разработчики просят их присоединиться к сообществу по локализации и помочь ему с переводом различной документации, в том числе и документов поддержки.
Почему Россия так важна для Tor
Пока нет данных, почему разработчики Tor так активно взялись за распространение информации о блокировке сервиса на территории России. Возможно, это связано с тем, что на Россию приходится значительная часть ежедневной аудитории проекта.
Согласно статистике, каждый день Tor используют около 300 тыс. россиян, не желающих мириться с решением властей по блокировке нужных им сайтов. В процентном соотношении это около 15% от общемирового числа пользователей Tor.
Для чего нужен Tor
Tor или The Onion Router – это крупномасштабная сеть из серверов, необходимых для обеспечения работоспособности «луковой маршрутизации». Такое название носит технология анонимного обмена информацией через компьютерную сеть.
Лежащая в основе Tor технология – это детище ВМС США. Американские военные использовали ее шифрования своих коммуникаций. С недавних пор технология является открытым проектом, что и позволило использовать ее в составе Tor. CNews писал, что основная часть средств на развитие Tor поступала от правительства США, а также от Пентагона. В конце 2015 г. проект стал принимать пользовательские пожертвования, чтобы ослабить финансовую зависимость от американских властей.
Пользователи задействуют Tor в первую очередь для доступа к заблокированным в стране веб-сайтам. Также Tor надежно защищает веб-трафик своих пользователей от анализа и отслеживания.