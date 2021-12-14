Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2022», которая состоится 1 марта.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2022», которая состоится 1 марта.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора
- Как развивался финтех рынок в 2021 году?
- Какие инициативы ЦБ оказали ощутимое влияние на проекты цифровизации банков?
- Какие новые цифровые сервисы запустили банки?
- Какие направления еще нуждаются в цифровизации?
- Что делать с существующими в банках legacy системами?
- С какими проблемами ИБ столкнулись банки?
Технологии и инструменты
- Как развивают большие данные?
- Какие процессы банки передают роботам и искусственному интеллекту?
- Инхаус или аутсорсинг: что выбрать?
- Нужны ли банкам услуги облачных провайдеров?
- Как обеспечить безопасность и предотвратить мошенничество?
- Насколько востребованы омниканальные сервисы?
- Какие услуги можно получить с помощью Единой биометрической системы?
Тренды
- Заменит ли цифровой банк традиционные офисы?
- Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем?
- Какие экосистемы нужны банкам?
- Блокчейн для банков: роскошь или необходимость?
- Как организовать индивидуальную работу с клиентом?
Спикеры конференции:
Максим Белоусов, управляющий директор, «Абсолют Банк»;
Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-Банк;
Нина Михеева, директор департамента ИТ, HSBC Russia;
Андрей Степанов, начальник Управления информационной безопасности, банк «Союз»;
Андрей Лагунов, владелец продукта, «Московская биржа»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам».
К выступлению приглашены:
Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital, банк «Открытие»;
Вячеслав Яшкин, управляющий директор аппарата правления (Информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), банк «Ак Барс»;
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ;
Александр Агаков, управляющий директор платежного сервиса, QIWI;
Алла Бакина, директор Департамента национальной платежной системы, Банк России;
Михаил Лукьянов, управляющий директор, Сбербанк;
Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам, Райффайзенбанк;
Мария Тимошенко, исполнительный директор, начальник отдела развития страховых и комиссионных продуктов, «Ренессанс Кредит»;
Дмитрий Гришин, директор по инновациям, Банк Уралсиб;
Ольга Махова, директор по инновациям и управлению данными, Росбанк;
Александр Мольский, ИТ-директор, СК «Ренессанс Жизнь»;
Андрей Горелов, директор по информационным технологиям, БКС Банк;
Владимир Муравьев, ИТ-директор, «АльфаСтрахование»;
Наталья Сторина, заместитель директора Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, Россельхозбанк;
Елена Тятенкова, руководитель Дирекции развития и трансформации сети, Альфа-Банк;
Ольга Алексюк, руководитель Центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса, Промсвязьбанк;
Владимир Парфенов, руководитель по развитию клиентского сервиса, «Тинькофф»;
Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ процессов, Банк «Зенит»;
Лев Никитин, начальник управления электронной коммерции, Совкомбанк;
Игорь Беляков, начальник аналитического отдела противодействия современным киберугрозам, банк «Санкт-Петербург».