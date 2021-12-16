Amazon сломала половину интернета во второй раз за неделю. Причины неизвестны

Облачный сервис Amazon Web Services пережил масштабный сбой, поломавший десятки веб-сайтов и проектов по всему миру. Не работали стриминги, игровые сайты и многое другое. На решение проблемы, причины которой не раскрываются, ушло почти шесть часов. Это второй крупный сбой в работе данного облака за неделю.

Как Amazon уничтожила интернет

Корпорация Amazon спровоцировала выход из строя десятков интернет-сервисов, включая очень крупные. Как пишет ZDnet, столь масштабную неполадку вызвал сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), услугами которого пользуются десятки тысяч клиентов.

Поломавшись, облако AWS потащило за собой в первую очередь стриминговый сервис Twitch, очень популярный у геймеров всего мира. Он имеет полное право располагаться в облаке Amazon, так как полностью принадлежит этой компании.

Доступ к Twitch потеряли в первую очередь жители Великобритании, Германии, Испании, Канады, США и Франции. Российских пользователей проблема тоже зацепила.

В этих и других странах перестали стабильно работать сервис видеоконференций Zoom, социальная сеть Facebook, стриминг Netflix, корпоративный мессенджер Slack и целый ряд других проектов, включая игровые сервисы издательства Electonic Arts.

Главный нарушитель стабильности интернета в декабре 2021 года установлен

Геймерам на этот раз досталось чуть ли не сильнее всех. Лишенные Twitch, они также потеряли доступ к Nintendo Online, Xbox Live и PlayStation Network. Игры League of Legends и Valorant, завязанные на онлайн, тоже не могли похвастаться стабильностью работы из-за AWS.

На момент публикации материала работа облака Amazon была восстановлена, однако на это у специалистов столь крупной корпорации ушло более пяти часов. Примечателен тот факт, что это второе падение AWS за неделю – 7 декабря 2021 г. облачный сервис тоже вывел из строя львиную долю востребованных в мире сайтов.

По данным сайта DownDetector, проблемы в работе детища Amazon начались приблизительно в 18:00 15 декабря 2021 г. Судя по графику появления жалоб на работу облака, падение было не просто стремительным, а очень стремительным. Починить все техникам AWS удалось лишь ближе к полуночи.

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На момент публикации материала Amazon не раскрывала истинные причины произошедшего. Что спровоцировало предыдущий сбой, компания тоже толком не объясняет. Со слов ее представителей, некая автоматизированная компьютерная программа, призванная сделать ее сеть более надежной, в конечном итоге неожиданно стала работать некорректно и нарушила стабильность «большого количества» систем Amazon.

Обрушение AWS было, можно сказать, моментальным

Что хотели сказать этим сотрудники корпорации, доподлинно неизвестно. По мнению аналитика Forrester Брюса Эллиса (Bruce Ellis), чьи слова приводит Bloomberg, некий «плохой фрагмент кода выполнялся автоматически, что привело к эффекту “снежного кома”».

Почему все так масштабно

Каждый относительно крупный сбой в работе Amazon Web Services с огромной долей вероятности будет приводить к падению значительной части современного интернета. Многие сервисы пользуются услугами облачных сервисов, и Amazon на этом рынке является непревзойденным лидером на протяжении как минимум последних четырех лет (статистика Statista.com).

По итогам III квартала 2021 г. AWS удерживал 32% мирового облачного рынка, оставляя Microsoft Azure лишь 21%, а Google – крошечные 8%. Сотни других облачных провайдеров делят между собой оставшиеся 39% рынка.

Распределение долей может сильно измениться, если компании начнут искать более стабильное облако

Столь внушительных успехов проект добился за неполные 20 лет своего существования. Он был запущен в июле 2002 г.

Как пишет Bloomberg, легкого решения проблемы с нестабильными облаками нет. Некоторые аналитики считают, что компаниям попросту нужно дублировать свои услуги у нескольких поставщиков облачных вычислений, чтобы ни один сбой не вывел их из строя. Другие утверждают, что стратегия «нескольких облаков» непрактична и может сделать компании еще более уязвимыми, поскольку они будут подвержены отключениям всех, а не только AWS.

Не самый надежный сервис

За свою почти 20-летнюю историю Amazon Web Services многократно ломал Всемирную паутину, притом настолько тщательно, что она восстанавливалась лишь через несколько часов. По утверждению Bloomberg, AWS можно считать надежным сервисом, однако два гигантских сбоя за неделю говорят об обратном.

После поломки в начале декабря 2021 г. представители Amazon заявили: «Мы знаем, что произошедшее сильно повлияло на многих клиентов. Мы сделаем все возможное, чтобы извлечь уроки из этого и использовать их для дальнейшего повышения нашей надежности сервиса». Когда уроки начнут извлекаться, остается неизвестным.

Несколько раз Amazon удавалось сломать интернет так сильно, что многие сайты смогли вернуться к работе лишь через несколько дней. Один из таких случаев, как сообщал CNews, произошел в апреле 2011 г.

В 2017 г. облако Amazon обрушилось из-за человеческого фактора и потащило за собой половину Всемирной паутины. Один из техников во время модернизации биллинговой системы по ошибке отключил больше серверов, чем требовалось.

Но, справедливости ради, стоит отметить, что Amazon Web Services – не единственное «зло», угрожающее стабильности интернета. В конце ноября 2021 г. CNews писал о колоссальном сбое в облаке Google, продолжавшемся более 12 часов и затронувшем весь мир. Пострадали многие крупнейшие сервисы, включая стриминг Spotify, работающий в России с лета 2020 г., и перешедший в декабре 2021 г. дорогу Роскомнадзору сервис по продаже вещей ручной работы Etsy.