Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства)

Российский Совет по правам человека разработал концепцию защиты прав и свобод россиян в цифровом пространстве. Документ предусматривает запрет на создание «цифровых профилей», «двойников» и «рейтингов», а также мораторий на цифровую слежку. Идея концепции заключается в том, чтобы запретить компаниям и органам власти собирать всю возможную информацию о человеке. Это, по мнению экспертов, поможет защитить граждан от компрометации данных и дискриминации. В то же время концепция допускает сбор данных, если речь идет о безопасности «личности и государства».

Права и свободы в цифре

В российском Совете по правам человека (СПЧ) разработали «Концепцию обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве». Она предусматривает защиту россиян от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды», пишет «Коммерсант».

Концепция предлагает ввести запрет на создание систем социального рейтингования, а также ужесточить ответственность за несанкционированный сбор и противоправное использование персональных данных. В том числе, в СПЧ предлагают запретить присваивать человеку единый цифровой идентификатор.

Документ также устанавливает запрет на цифровую слежку, цифровых «двойников», «профилей», «траекторий» и «рейтингов». В то же время концепцией допускается «предусмотренный законодательством» сбор сведений, необходимых для обеспечения безопасности личности, общества и государства.

На данный момент концепция проходит согласование в Правительстве и должна быть доработана к концу 2021 г. В случае ее утверждения, к марту 2022 г. заинтересованные министерства должны подготовить перечень соответствующих нормативных актов, которые примут не позднее февраля 2024 г.

Совет по правам человека — это консультативный орган при Президенте России по содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информированию Президента о положении дел в этой области, а также содействию развитию институтов гражданского общества, подготовке предложений главе государства по вопросам, «входящим в компетенцию органа». Совет был создан указом Президента от 6 ноября 2004 г. № 1417 путем преобразования существовавшей ранее Комиссии по правам человека при Президенте.

В состав совета, в том числе, входят советник Президента Валерий Фадеев, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, главный редактор газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев и др.

Мнение экспертов

В целом концепция предусматривает запрет на выстраивание «цифрового портрета» человека (платежеспособность, личностная характеристика, психоэмоциональный и поведенческий портрет), а также использование этих данных в коммерческих целях или для дискриминации, пояснил «Коммерсанту» один из авторов документа и основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

СПЧ встал на защиту персональных данных россиян в Сети

«Идея в том, чтобы запретить не только компаниям, но и органам власти собирать массивные базы данных, то есть всю возможную информацию о человеке», — говорит он. Подобный подход, по его мнению, повышает риск компрометации данных, дискриминации и цифровой коррупции. «Как только возникают социальные рейтинги и единые базы, лица, имеющие доступ, начинают продавать информацию или использовать ее в своих интересах», — уверен Ашманов.

«В целом создание централизованной базы персональных данных всех граждан России — довольно опасная идея, поскольку ведомство-владелец такой базы трансформируется в "суперведомство" с неограниченными возможностями контроля и платформой для создания социального рейтинга», — рассказал CNews Никита Назаров, технический директор ИТ-компании HFLabs.

Сейчас в крупных ведомствах уже есть набор идентификаторов, и для решения тех задач, которые ставит перед собой государство, не нужно формировать интегральные базы, продолжает он. «С технической стороны достаточно иметь кросс-связки между идентификаторами. Использование конфиденциальных вычислений позволяет не иметь персональных данных в месте, где эти связки формируются и хранятся; по сути, речь идет о наборе перекодировок», — заключил Назаров.

Данные россиян

В декабре 2020 г. CNews рассказал о планах Росстата завершить к 2023 г. разработку центральной аналитической платформы (ЦАП) «Население» стоимостью 719 млн руб. Платформа, по замыслу разработчиков, станет «витриной данных» для граждан и бизнеса, при этом компании смогут получать бесплатный доступ к платформе и выгружать данные для своих целей.

В январе 2022 г. вступит в силу закон о создании единого регистра информации о россиянах. В него войдет детальная информация о каждом гражданине России, включая базовые сведения (ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и т. д.).

В марте 2021 г. CNews рассказал о внесенной Минцифры в Госдуму второй версии поправок к законопроекту о персональных данных, среди которых, в частности, для российских компаний вводится обязанность делиться с государством обезличенными данными россиян на полностью безвозмездной основе.

Поправки к закону также предлагают властям предоставлять отечественным ИТ-компаниям доступ к обезличенным персональным данным из госинформсистем. Документ также предусматривает запрет ИТ-компаниям на накопление таких данных в собственных информсистемах.