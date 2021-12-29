Крупнейшая интернет-доставка еды в США заставляет программистов становиться курьерами. Программисты в ярости

Благотворительность по принуждению

Американский интернет-сервис доставки еды DoorDash обяжет всех своих сотрудников хотя бы раз в месяц заниматься несвойственной им работой. К примеру, одним придется временно переквалифицироваться в курьеров, другим – в специалистов службы поддержки клиентов.

Причем исключения не предусмотрены ни для кого: оторваться от выполнения своих прямых обязанностей, предусмотренных договором, придется и инженерам-программистам, и топ-менеджерам, в том числе генеральному директору (CEO) Тони Сюю (Tony Xu).

DoorDash подтвердила изданию MarketWatch данную информацию. Действительно, компания с января 2022 г. возобновляет программу WeDash, о чем уведомила персонал на прошлой неделе. Старт благотворительной инициативе WeDash, нацеленной на решение глобальной проблемы голода, был дан в 2018 г., но в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса ее временно свернули.

Перезапуск и расширение программы

В DoorDash объясняют, что перезапускают программу для того, чтобы сотрудники фирмы лучше понимали проблемы и особенности бизнеса. Помимо WeDash, компания предложит персоналу альтернативу под названием WeSupport – работу в службе поддержке клиентов. Впоследствии также появится программа WeMerchant, которая позволит сотрудникам познать прелести работы в поддержке продавцов.

Программисты DoorDash попробуют себя в роли курьера

Средства, заработанные персоналом в рамках WeDash, WeSupport и WeMerchant, будут переданы некоммерческим организациям, утверждают в компании.

Сотрудники в ярости

Как отмечает источник, многие сотрудники DoorDash выражают свое недовольство подобной перспективой. В качестве площадки для публикации отзывов об инициативе, в частности, ими была выбрана интернет-платформа Blind. Она позволяет сотрудникам различных фирм обсуждать своих работодателей, не опасаясь быть уволенными. Blind обещает своим пользователям анонимность, однако требует предварительной регистрации, в ходе которой необходимо указать свой рабочий адрес электронной почты. Таким образом сервис может проверить, действительно ли человек работает в компании, о которой пишет.

Тема на платформе Blind, посвященная нововведению в DoorDash, на момент публикации данного материала собрала почти 1,7 тыс. комментариев. Некоторые из отметившихся в треде откровенно возмущены сложившейся ситуацией и не стесняются в выражениях, отмечая, что не были в курсе «подводных камней» такого рода, когда устраивались на работу в фирму.

«Обязательное участие в [программе] WeDash со следующего года, – негодует пользователь под псевдонимом ddasher, представившийся инженером DoorDash. – Нужно самому выполнять доставку раз в месяц, и это будет учтено при оценке работы. В самом деле, что за ***** (ерунда; – прим. CNews)? Я на это не подписывался, об этом ничего не было ни в описании вакансии, ни в письме с предложением о работе».

Другие отмечают, что это неплохой способ для всех работников компании воочию ознакомиться с функционированием ее бизнес-процессов и соответствует популярному нынче клиентоцентричному подходу к развитию бизнеса.

Комментаторы, представляющие другие сервисы доставки, в частности, Amazon, в ответ заявляют, что в их компании подобная практика тоже существует.

Представитель DoorDash заявил MarketWatch, что позиция комментаторов в Blind по поводу программы WeDash не отражают настроение большинства сотрудников компании.

Положение DoorDash на американском рынке

DoorDash – американская компания, управляющая одноименным сервисом приема онлайн-заказов и доставки продуктов питания и готовой еды. Штаб-квартира DoorDash расположена в Сан-Франциско (Калифорния). Сервис обслуживает клиентов на территории США, Канады и Австралии. В России аналогичные услуги, в частности, оказывают Delivery Club и «Яндекс.еда».

Согласно данным аналитической компании Bloomberg Second Measure, по состоянию на конец ноября 2021 г. DoorDash занимает доминирующее положение в сфере доставки еды в США с рыночной долей в 57%. По данному показателю компания обгоняет Uber Eats (принадлежит агрегатору такси Uber), у которого 24%, Grubhub с 15% и Postmates (3%), в конце ноября 2020 г. приобретенный Uber. К слову, сервис Grubhub использует беспилотных роботов «Яндекса» для осуществления доставки заказов на территории кампусов американских университетов, в том числе Аризонского.

По собственным данным DoorDash, в 2020 г. компания, трудоустроившая свыше 6 тыс. человек, сотрудничала с 450 тыс. предприятий торговли и 1 млн курьеров. Общее число клиентов, обслуженных сервисом, перевалило за 20 млн. Совокупная выручка компании в 2020 г. превысила $2,88 млрд, а чистый убыток снизился до уровня $0,461 млрд.