Netflix превратится в телевизор и будет показывать «Спас» и «Первый канал»

В марте 2022 г. Netflix начнет транслировать 20 телеканалов первого и второго мультиплексов, включая «Первый канал», «Спас», НТВ и др. Этого требует российское законодательство, поскольку теперь Netflix входит в реестр аудиовизуальных сервисов. Это первая иностранная платформа в составе данного перечня.

Андрей Малахов на Netflix

Стриминговый сервис Netflix, локализованный для России в октябре 2020 г., с марта 2022 г. будет обязан транслировать 20 отечественных телеканалов. Как пишет ТАСС со ссылкой на главу ассоциации «Интернет-радио» Алексея Бырдина, это стало следствием включения Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС) в конце декабря 2021 г. по инициативе Роскомнадзора.

«Сервис будет обязан исполнить требования статьи 10.5 закона "Об информации…", включая ее самые свежие дополнения, например, распространять 20 федеральных телеканалов», – заявил Бырдин.

В список входят каналы первого и второго мультиплексов. В их числе «Первый канал», «Россия 1», ТНТ, «Спас», НТВ, «Мир» и Звезда.

Все только начинается

Бырдин отметил, что до внесения Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов в этом перечне были сугубо отечественные компании. Netflix стал первым иностранным сервисом в составе данного реестра.

Возможностей смотреть российские телеканалы, не имея телевизора, прибавится

Со слов Бырдина, в реестр следует включить целый ряд иностранных потоковых сервисов. Он перечислил Apple TV+, Crunchyroll и магазин приложений Google Play.

«Лед тронулся», – заявил Бырдин. Он также добавил что «Интернет-радио» приветствует инициативу Роскомнадзора по добавлению Netflix в реестр АВС.

Телеканалами все не ограничится

Внесение Netflix в перечень АВС накладывает на него и другие обязательства, помимо необходимости транслировать своим пользователям передачи «Первого канала». Действующее российское законодательство требует, чтобы основным владельцем АВС было исключительно российское юрлицо. Иностранные компании и частные инвесторы могут контролировать лишь 20% уставного капитала сервиса.

Netflix на 29 декабря 2021 г. этому требованию не соответствовал. В связи с этим сервис, если он желает и дальше работать в России, будет вынужден сперва зарегистрировать российское юрлицо, а затем найти партнера, который получит 80-процентную долю в нем.

Двадцатка обязательных для Netflix российских каналов

Бырдин подчеркнул, что Netflix может обойти это требование. Для этого ему требуется обратиться в правительственную комиссию за получением специального разрешение на владение 100-процентной долей в российском юрлице.

Добавим, что 1 января 2022 г. в России вступает в силу закон «о приземлении» иностранных интернет-компаний. Он обязывает их регистрироваться на сайте Роскомнадзора и открывать на территории России свои представительства. Неподчинение карается жесткими санкциями.

Дополнительные сложности

Netflix, а в последствии и другим зарубежным стриминговым платформам, придется пойти еще на ряд условий, диктуемых российским законодательством. Как сообщил ТАСС глава комитета по телекоммуникациям ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и гендиректор компании «Автоматические радиоэлектронные системы» Николай Михайлов, для трансляции каналов первого и второго мультиплексов потребуется использовать ПО российской разработки.

Михайлов подчеркнул, что для этого подойдет исключительно софт, включенный в состав российского реестра отечественного программного обеспечения. «Такая мера позволила бы не только поддерживать российских разработчиков ПО, но и развивать технологическую независимость страны», – добавил он.

Как «завербовали» Netflix

Роскомнадзор объявил о включении Netflix в реестр АВС 28 декабря 2021 г. В России оператором сервиса является ООО «Развлекательный онлайн-сервис».

«"Развлекательный онлайн-сервис" обеспечило соблюдение требований действующего законодательства России, необходимое для включения его в реестр аудиовизуальных сервисов в качестве владельца аудиовизуального сервиса Netflix в России. Роскомнадзор внес интернет-сервис в реестр АВС», – сообщили «Известиям» представители компании.

Как пишут «Ведомости», внесения Netflix в реестр АВС добивалась, в том числе, Ассоциация интернет-видео. В нее входят крупнейшие российские онлайн-кинотеатры (Okko, Ivi, Megogo и др.) Представители организации, как и Бырдин, считают, что в реестре должны числиться и другие иностранные стриминговые платформы.

В России Netflix впервые появился в январе 2016 г. Однако на протяжении почти пяти лет российские пользователи были вынуждены оплачивать его в иностранной валюте и пользоваться англоязычным интерфейсом. Также на сервисе почти отсутствовал русскоязычный контент. На начало 2020 г. сервис предлагал чуть менее 1000 фильмов и сериалов, дублированных на русский, и еще около 2000 единиц контента включали в себя русские субтитры. Для сравнения на английском языке на тот момент было доступно более 8000 фильмов и сериалов.

Во второй половине 2020 г. было принято решение о локализации Netflix для России. Первые сообщения об этом появились в сентябре 2020 г. Российским партнером сервиса выступила компания «Национальная медиа группа» (НМГ), один из крупнейших медиахолдингов в России. Компания «Развлекательный онлайн-сервис», основанная летом 2020 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб., по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит НМГ. Запуск полноценной российской версии сервиса состоялся в октябре 2020 г.