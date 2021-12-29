Чтобы выбрать бесплатные сайты для россиян, создана особая правительственная комиссия

Правительство создаст комиссию, которая определит перечень бесплатных социально значимых информационных ресурсов. Речь идет о тех сайтах, которые не будут отражаться в трафике и получить доступ к ним можно при отсутствии денег на счете. В такую категорию попадают госуслуги, социальные сети, поисковики, а также онлайн медиа и новостные агрегаторы.

Комиссия по значимым ресурсам

В России будет создана Правительственная комиссия по определению перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов, доступ к которым предоставляется операторами связи без взимания платы c абонента. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован 28 декабря 2021 г. на сайте Правительства.

Комиссия на основании предложений Минцифры будет принимать решения о включении того или иного онлайн-ресурса в список социально значимых сайтов. «Это значит, что просмотр информации на таких сайтах, например фото- и видеоматериалов, не будет отражаться в трафике, а получать доступ к ним можно будет даже при нулевом балансе счета», — говорится в сообщении Правительства.

В числе прочего, комиссия будет принимать решения и об исключении информационных ресурсов из перечня, говорится в документе.

Кто войдет в комиссию

Состав комиссии будет утвержден Правительством в ближайшее время. Председателем новой комиссии станет вице-премьер, курирующий вопросы государственной политики в сфере СМИ и массовых коммуникаций. Хотя в самом документе фамилия председателя не названа, известно, что эти вопросы курирует вице-премьер Дмитрия Чернышенко.

Правительственная комиссия определит перечень социально значимых ресурсов

Заседания комиссии будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии возложена на Минцифры, а организационно-техническое будет осуществлять Аппарат Правительства.

Значимые ресурсы

Федеральный закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам был принят в августе 2021 г. Документ был подан на рассмотрение Госдумы в декабре 2020 г. в рамках проекта «Доступный интернет». Он был инициирован Президентом России Владимиром Путиным еще в январе 2020 г., то есть на подготовку документа депутатам потребовался почти год.

В апреле 2020 г. Минцифры сообщило о запуске эксперимента с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам. В декабре 2020 г. срок его проведения был продлен до июня 2021 г., а позже – до 1 декабря 2021 г. В нем приняли участие пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России: «Ростелеком», «Мобильные телесистемы», «Вымпелком», «Мегафон», «Эр-Телеком Холдинг», а также ряд региональных операторов.

В список социально значимых ресурсов, в том числе, входят сайты министерств и органов госвласти, портал госуслуг, социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники»), почтовые сервисы (Mail.ru, «Яндекс.Почта», «Рамблер/Почта»), поисковики «Яндекс», «Рамблер» и Mail.ru, онлайн медиа и новостные агрегаторы (РБК, «Лента.ру», «Газета.ру») и пр.