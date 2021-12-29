ВТБ будет строить спутниковый интернет вместе с «Мегафоном»

ВТБ вложит 2 млрд руб. в амбициозный проект «Мегафона» по обеспечению спутниковой связи всей территории России и мира. Проект под названием «Мегафон 1440» предполагает предоставление услуг высокоскоростного доступа в интернет с помощью низкоорбитальной группировки спутников.

ВТБ вошел в проект «Мегафон 1440»

Сотовый оператор «Мегафон» и госбанк ВТБ объявили о вхождении госбанка в проект спутниковой связи «Мегафон 1440». Инвестиции банка составят 2 млрд руб.

Проект «Мегафон 1440» был представлен «Мегафоном» в конце 2020 г. Проект реализуется вместе с топ-менеджерами производителя ИТ-оборудования Yadro, входящий в состав «ИКС Холдинга». Этот холдинг, как и «Мегафон», принадлежит группе USM Алишера Усманова.

После вхождения в проект ВТБ доля «Мегафона» в «Мегафон 1440» составит 75%. ВТБ получит 15%. 10% в проекте сохранят его топ-менеджеры – гендиректор «Мегафон 1440» Алексей Шелобков (одновременно занимает должность управляющего директора Yadro), а также Артем Икоев и Сергей Столяров.

Что представляет собой проект «Мегафон 1440»

В конце 2020 г. «Мегафон» планировал вложить в проект «Мегафон 1440» 6 млрд руб. Проект предполагает разворачивание низкоорбитальной спутниковой группировки, которая обеспечит предоставление услуг высокоскоростной передачи данных. Предполагается, что будущая группировка спутников покроет всю территорию как России, так и мира.

ВТБ вложит 2 млрд руб. в проект «Мегафона» по обеспечению спутниковой связи всей территории России

С декабря 2021 г. проект «Мегафон 1440» начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, необходимую для создания низкоорбитальной спутниковой системы. В ближайший год ожидается кратный рост существующих команд разработки.

По словам Алексея Шелобкова, за прошедший год был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. «Сейчас, параллельно с продолжающимися моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов – космческих аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т.д.», - говорит Шелобков.

В ноябре 2021 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выдала «Мегафон 1440» частоты в диапазонах Ка и Ки для работы на территории России. Далее компания планирует подавать международные заявки для получения разрешений в других странах.

Ожидается, что будущая спутниковая группировка обеспечит скорость передачи данных от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с и с уровнем задержки сигнала от 20 мс. Ранее в «Мегафоне» отмечали, что сегодня сотовой связью покрыто лишь 35% территории России, а затраты на прокладку оптоволокна в зонах с низкой плотностью населения сопоставимы с вложениями в спутниковые системы.

Какие проекты в области спутниковой передачи данных были и есть в России и в мире

В России уже разрабатывали проект глобальной спутниковой группировки, обеспечивающей доступ в интернет на всей территории Земли. Проект получил название «Эфир» и был частью направления «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Затраты на проект должны были составлять 299 млрд руб., их должен был обеспечить другой госбанк - «ВЭБ.РФ». Однако затем от проекта решили отказаться.

В мире также разворачиваются несколько проектов глобальных спутниковых систем, предназначенных для высокоскоростной передачи данных, в частности, OneWeb и Starlink Илона Маска (Elon Musk). OneWeb уже несколько лет не может получить разрешение на работу в России.