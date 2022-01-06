Цена биткоина рухнула из-за погромов в Казахстане

Курс биткоина стремительно падает из-за протестов в Казахстане. За сутки он просел более чем на 7%. Республика вырвалась на второе место по добыче токена, но на фоне происходящего в стране отключены мобильный и проводной интернет, а без доступа в Сеть майнинг невозможен. Ограничения ударили и по мировому хэшрейту биткоина – его падение всего за несколько часов достигло 12%, а на некоторых пулах оно составляет более 80%.

Протесты убивают биткоин

Биткоин, считающийся главной криптовалютой мира, переживает стремительное падение курса на фоне событий в Казахстане. По состоянию на 11:00 6 января 2022 г. по Москве один токен стоил около $43,1 тыс. (3,2 млн руб. по курсу ЦБ на 6 января 2022 г.). Эта цена рассчитана профильным ресурсом CoinDesk на основе индекса XBX – спотового курса биткоина. Значение индекса рассчитывается на основе наблюдаемой торговой активности на крупнейших криптобиржах.

В Казахстане проходят массовые протесты из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ с 1 января 2022 г. В ряде крупных городов республики они вылились в столкновения с полицией, беспорядки, грабежи и мародерство.

Следствием всего этого стало отключение интернета на всей территории республики. CNews писал, что сперва это коснулось мобильного интернета и работы мессенджеров, но затем сбоить начал и проводной интернет.

Из-за Казахстана страдают майнеры со всего мира

Отсутствие доступа в Сеть во всем Казахстане и повлияло на обвал биткоина. После запреты криптовалют в КНР китайские майнеры устроили массовое переселение в другие страны, включая Казахстан. Это вывело республику на второе место в мире по добыче криптовалют (статистика Кембриджского университета за август 2021 г.), хотя годом ранее она находилась на четвертой строчке. Доля Казахстана в общемировом объеме расхода энергии на майнинг выросла до 18%.

Всего за сутки курс биткоина просел более чем на 7%, сообщает CoinDesk. В целом, в настоящее время ему очень далеко до своего исторического максимума – $68,99 тыс. (5,125 млн руб.).

Ситуация может ухудшиться

События в Казахстане влияют не только на курс, но и на хэшрейт биткоина. За несколько часов до полного отключения интернета в республике эксперты аналитического сервиса BiMEX Research озвучили прогноз по резкому снижению общемирового хэшрейта главной криптовалюты, в котором на Казахстан приходится около 18,1%.

Как скоро биткоин сумеет оправиться от такого удара, и сумеет ли в принципе, неизвестно

Не самые оптимистичные прогнозы аналитиков сбылись почти моментально. Отключение интернета привело к падению хэшрейта биткоина приблизительно на 12%, и это лишь усредненное значение. На многих популярных пулах просадка превысила 40%, а пул 1THash зафиксировал и вовсе 82-процентное падение.

Почему Казахстан, а не Россия

Массовая миграция китайских майнеров в Казахстан, а не в Россию, обусловлена многочисленными препятствиями на уровне закона, с которыми сталкиваются российские майнеры. На момент публикации материала любые операции с криптовалютами находились под угрозой тотальной блокировки.

Против криптоденег выступает непосредственно Центробанк. Власти тоже не одобряют стремление россиян зарабатывать на биткоинах и других токенах – в Госдуме даже звучат предложения по уголовной ответственности за них, а Генпрокуратура готовит закон об аресте и конфискации криптоденег у граждан России.

На момент публикации материала судьба криптовалют в России определена не была. Они могут быть или легализованы, или полностью запрещены. Окончательное решение власти примут до конца II квартала 2022 г.

Подобная неопределенность не способствует росту популярности майнинга в России. Тем не менее, как сообщал CNews, в августе 2021 г. она занимала третье место по добыче биткоина с общемировой долей на уровне 11,23%. Впереди нее были лишь Казахстан (18,1%) и США (35,4%).

Более свежая статистика по добыче биткоина пока недоступна. Не исключено, что события в Казахстане, а также массовое переселение китайских майнеров в США и Канаду изменят расстановку сил.

Что происходит в Казахстане

Казахстан переживает массовые протесты, вызванные резким скачком цен на природный газ. Топливо подорожало вдвое – с 60 тенге (10,6 руб.) 31 декабря 2021 г. до 120 тенге (21,2 руб.) 1 января 2022 г.

Протесты и митинги начались на следующий день, 2 января 2022 г. Позже они переросли в стычки с полицией, атаки на правительственные здания, перестрелки и многочисленные жертвы среди представителей органов правопорядка.

На 6 января 2022 г. цены на газ в Казахстане по-прежнему находились на новой отметке. Протестующие пока добились лишь отставки Правительства республики, а также ухода экс-президента Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности. На территории всей республики введен режим чрезвычайного положения, заблокированы мобильный и проводной интернет, не работают банки, отключены банкоматы. Население не может ни выйти в Сеть, ни снять деньги со своих счетов.