Закрылся легендарный пиратский онлайн-кинотеатр. Его перестали смотреть

Пиратский онлайн-кинотеатр Popcorn Time, позволяющий искать фильмы и сериалы на торрентах и смотреть их, не дожидаясь скачивания, закрыт. Разработка проекта прекращена из-за стремительного падения его популярности среди пользователей. Popcorn Time просуществовал восемь лет, все эти годы отбиваясь от многочисленных нападок правообладателей. Тем не менее, существует шанс на его возрождение, поскольку это проект с открытым исходным кодом.

Серьезный урон мировому пиратству

Сервис Popcorn Time, который нередко называют «пиратским Netflix», прекратил свое существование. Как пишет Bloomberg, об этом сообщили разработчики проекта, разослав различным СМИ письма с уведомлением о его закрытии.

Главный сайт проекта продолжает функционировать, однако на момент публикации материала на нем была размещена «заглушка», информирующая о прекращении работы Popcorn Time. На ней изображена временная шкала популярности сервиса, на которой отчетливо видно, что в последние годы интерес к нему со стороны пользователей сильно упал.

Все, что осталось от некогда востребованного сервиса

Разработчики подтвердили порталу TorrentFreak, что закрытие сервиса продиктовано именно стремительным падением его популярности. В общей сложности он просуществовал восемь лет – с начала 2014 г.

Что такое Popcorn Time

Popcorn Time нельзя отнести к категории классических онлайн-кинотеатров, так как это не веб-сервис, а отдельное приложение, пусть и с дизайном, имитирующим сайты для просмотра фильмов и сериалов. По сути, это программа, сочетающая в себе функции торрент-клиента и медиаплеера и распространяющаяся на бесплатной основе.

Popcorn Time позволяет искать фильмы, сериалы и другой видеоконтент на торрент-трекерах со всего мира. Одной из особенностей сервиса является возможность смотреть видео «на лету», не дожидаясь его полной загрузки.

Popcorn Time был доступен на самых разных платформах

В начале 2015 г., спустя год с момента запуска, Popcorn Time стал одним из самых популярных в мире сервисов для доступа к нелегальному видеоконтенту. В том же 2015 г. основная команда разработчиков покинула проект, но поскольку его код распространялся в открытом виде, к поддержке Popcorn Time присоединились сторонние программисты.

Правообладатели ликуют

Известие о закрытии Popcorn Time, вероятнее всего, обрадовало многочисленных правообладателей. Они пытались бороться с сервисов с самых первых дней его существования.

Сильнее других избавить мир от Popcorn Time хотела Американская ассоциация кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA), представляющая бизнес-интересы крупнейших кинопроизводителей. Свой первый выпад в сторону сервиса она сделала еще в марте 2014 г., на заре его существования.

Исходный код приложения разработчики с самого начала разместили на платформе GitHub, с лета 2018 г. и по настоящее время принадлежащей корпорации Microsoft. В марте 2014 г. MPAA пожаловалась на Popcorn Time администрации GitHub и потребовала заблокировать его репозитории.

Версия сервиса для MacBook

Также МРАА пригрозила разработчикам Popcorn Time судебным иском, что и вынудило их покинуть проект в 2015 г. Но оригинальный код проекта послужил основой для нескольких форков, за которыми стояли независимые разработчики.

Крупнейшим на тот момент «наследником» оригинального Popcorn Time стал проект popcorntime.io. МРАА добралась и до него – в начале 2015 г. она подала против его создателей в суд, и к осени того же года работы над проектом были остановлены.

Новые преследования

В 2016 г. оригинальный сервис Popcorn Time был возрожден. Разработчики разместили на его официальном сайте дистрибутивы программы под под Windows 7 и Windows 10, 32- и 64-битные дистрибутивы Linux, а также версии ПО для macOS, Android и Android TV.

МРАА готовилась к новому удару по Popcorn Time на протяжении нескольких лет и нанесла его в начале мая 2020 г. Ассоциация направила администрации GitHub требование о блокировке репозиториев разработчиков, которое владельцы платформы поспешили удовлетворить.

Пользователи Popcorn Time могли смотреть любые интересующие их фильмы и сериалы

Разработчики Popcorn Time в тот же день направили ответную претензию на жалобу MPAA и действия GitHub. Они требовали отменить блокировку и восстановить все репозитории.

Как сообщал CNews, в итоге GitHub принял сторону Popcorn Time. Разработчикам удалось доказать, что блокировка не имеет под собой никаких законных оснований, как и жалоба кинопроизводителей. В результате в конце мая 2020 г. доступ к репозиториям проекта был восстановлен в полном объеме.

Надежда на воскрешение сохраняется

Эксперты авторитетного портала Vice не согласны с тем, что проект Popcorn Time стал частью истории. Такого мнения, в частности, придерживается Джейсон Коблер (Jason Koebler). Он заявил, что сервис будет жить, пока существует Глобальная сеть.

Свое мнение Коблер подкрепил тем фактом, что Popcorn Time на протяжении восьми лет существования неоднократно закрывался, но вскоре возрождался в новой версии за авторством новых разработчиков.

Коблер добавил, что сама концепция проекта (торрент-трекер со встроенным плеером) не даст ему умереть окончательно. Тем не менее, он не стал называть примерные сроки возвращения «пиратского Netflix».