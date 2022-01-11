Продан один из старейших интернет-провайдеров Москвы

Госкорпорация «Ростех» и телекоммуникационная компания «ЭР-Телеком» приобрели одного из старейших интернет-провайдеров Москвы — «Акадо». Сторонам принадлежит 75% компании минус одна акция. Ранее эксперты оценивали такой пакет в 5 млрд руб. без учета долга. Цель покупки, по данным «Ростеха», заключается в создании платформы для развития цифровых технологий, в том числе 5G, ЦОДов и интернета вещей.

Покупка «Акадо»

Госкорпорация «Ростех» и «ЭР-Телеком» приобрели мажоритарный пакет акций «Акадо холдинг» (75% компании минус акция). Остальной пакет останется у «АВК инвестментс», рассказали CNews представители «Ростеха».

Цель приобретения — развитие цифровых технологий на базе телеком-оператора «Акадо». Стороны создадут платформу для развития цифровых технологий, в том числе, беспроводной связи 5G, интернета вещей, систем «умного города», видеоаналитики, центров обработки данных и т.д. Потребителями новых телекоммуникационных решений станут частные пользователи, а также корпоративный и госсектор.

Участие в проекте «ЭР-Телеком холдинг» расширит продуктовый портфель «АКАДО Телеком» за счет интеграции сервисов во всех сегментах бизнеса. Для «ЭР-Телеком холдинга» покупка является частью стратегии по развитию на рынке Москвы и Московской области. «Для Ростеха, как разработчика и производителя ИТ- и телеком-оборудования, это, безусловно, перспективный проект», — прокомментировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

История «Акадо»

Создание и развитие компании «Акадо» началось в июне 1992 г. с образования столичными властями акционерного общества «Московская телекоммуникационная корпорация» (АО «Комкор»). Целью было строительство городской волоконно-оптической сети, и эта сеть позже стала базой для «Акадо». Общая протяженность всей ее сети превышает 23 тыс. км., а свою деятельность она ведет в Москве и Московской области.

«Ростех» и «ЭР-Телеком» купили «Акадо»

Компания предоставляет корпоративным, частным и государственным клиентам на базе собственной мультисервисной волоконно-оптической сети доступ в интернет, подключение к цифровому телевидению, онлайн-кинотеатрам, услуги по передаче данных, построению корпоративных сетей, защите информации, видеонаблюдения, хостинга сайтов, а также хранения и обработки данных на базе собственного дата-центра нового поколения.

По результатам 2020 г. компания получила выручку 9 млрд руб. (статистика «СПАРК-Интерфакс»). Убыток за тот же период составил 327 млн руб., несмотря на пандемию коронавируса и массовый переход россиян, включая москвичей, на удаленную работу. Годом ранее убыток компании составил 3,7 млн руб. при выручке 9,2 млрд руб.

До сделки компания принадлежала Максиму Майорецу (51% акций через «АВК инвестментс») и 49% компании «Ренова». По информации «Ведомостей» 75% акций оцениваются приблизительно в 5 млрд руб. без учета долга.

В мае 2021 г. стало известно о планах «Ростеха» приобрести московского интернет-провайдера «Акадо».

Подробнее о сторонах сделки

«ЭР-Телеком холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей.

«АВК инвестментс» входит в группу активов Максима Майорца и специализируется на развитии телематических продуктов и сервисов («Группа Т-1») и телекоммуникационных платформ в России и на международных рынках.