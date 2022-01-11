Создатель сверхзащищенного мессенджера Signal ушел с поста гендиректора. Его заменил сооснователь Whatsapp

Создатель защищенного мессенджера Signal Мокси Марлинспайк сложил полномочия гендиректора проекта и передал должность бизнесмену Брайну Эктону. Это сооснователь другого мессенджера, WhatsApp. Назначение Эктона временное, но оно может затянуться, поскольку в настоящее время других кандидатов на пост гендиректора Signal нет. Марлинспайк не назвал причины своего ухода, но намекнул на усталость от проекта.

Изобретатель WhatsApp взял под контроль Signal

Создатель защищенного мессенджера Signal Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike) снял с себя полномочия гендиректора компании. О своей отставке он сообщил при помощи поста в корпоративном блоге.

Истинные причины своего решения Марлинспайк не раскрыл. Что примечательно, свой пост он передал Брайану Эктону (Brian Acton), сооснователю мессенджера WhatsApp.

Назначение Эктона на должность гендиректора Signal носит временный характер, хотя и неизвестно, как долго он будет находиться у руля. Сам Эктон в настоящее время входит в совет некоммерческого фонда Signal, управляющего развитием мессенджера.

Мокси Марлинспайк работал над Signal с самой первой строчки его кода

Марлинспайк сохранит за собой место в совете директоров Signal, но пока нет гарантии, что в ближайшее время он покинет и его. Также он будет принимать участие в отборе кандидатов на пост главы компании.

Как связаны WhatsApp и Signal

Брайан Эктон – американский программист, интернет-предприниматель и миллионер. Он является создателем WhatsApp, самого популярного в мире мессенджера, согласно статистике Statista.com за октябрь 2021 г.

В 2018 г. Эктон совместно с Марлинспайком учредили некоммерческий фонд Signal Foundation, который в настоящее время координирует разработку мессенджера Signal и сразу вложил в него $50 млн.

Брайан Эктон связан с Signal в первую очередь финансово

Эктон запустил WhatsApp в 2009 г. В феврале 2014 г. проект перешел в собственность Facebook, ныне известную как Meta. Сам Эктон покинул его в 2017 г. по причине многочисленных разногласий с новыми владельцами на тему использования персональных данных пользователей для таргетинга рекламы.

Выгорание исключать нельзя

В посте о своем уходе Марлинспайк заявил, работал над Signal почти 10 лет, и что большая часть рабочих процессов долгие годы была завязана исключительно на нем. Таким образом, сохраняется вероятность, что его уход с должности гендиректора своего же творения связан с выгоранием.

«Я работаю над Signal уже почти десять лет. Моей целью всегда было, чтобы мессенджер мог расти и поддерживаться без моего участия, но четыре года назад это по-прежнему не представлялось возможным. Я писал весь код для Android, писал весь серверный код, а также был единственным человеком, которому можно было обратиться за помощью. Я координировал разработку всех продуктов и руководил всеми. Я никогда не мог отказаться от сотовой связи, мне приходилось везде носить с собой ноутбук на случай чрезвычайных ситуаций, а иногда я сидел один на тротуаре под дождем поздно ночью, пытаясь диагностировать деградацию услуги», – говорится в публикации Марлинспайка.

Со слов создателя Signal, в последние четыре года он старался изменить ситуацию и сделать так, чтобы все зависело не только от него одного. Он утверждает, что своей цели он добился.

«Сейчас Signal – это команда из 30 человек: сочетание замечательных инженеров, суперталантливых дизайнеров, одаренного и невозмутимого вспомогательного персонала и очень опытной и преданной команды руководителей. Я редко пишу код, а если и делаю, то во второстепенной роли. Я не искушаю судьбу, отказываясь от сотовой связи, ни один человек никогда не бывает постоянно на связи, и, надеюсь, никто в Signal больше никогда не окажется сидящим на тротуаре со своим ноутбуком под дождем (если только это не будет вашей предпочтительной удаленной работой)», – написал Марлинспайк.

Как появился Signal

История Signal началась в 2010 г., когда Мокси Марлинспайк выпустил бета-версии защищенного мессенджера TextSecure и приложения для зашифрованных голосовых вызовов RedPhone. Обе программы были разработаны стартапом Whisper Systems, основанным Марлинспайком совместно со специалистом в области робототехники Стюартом Андерсоном (Stuart Anderson).

Поначалу оба приложения выпускались с закрытым исходным кодом и были доступны только для Android. В ноябре 2011 г. стартап Марлинспайка перешел в собственность Twitter, и месяц спустя вышла бесплатная версия TextSecure с открытым кодом, а в июле 2012 г. аналогичная версия стала доступна и для RedPhone.

Signal всего на год младше WhatsApp

Позже Марлинспайк основал новый стартап Open Whisper Systems для дальнейшего развития TextSecure и RedPhone. В феврале 2014 г. компания показала протокол TextSecure 2.0, в настоящее время известный как Signal Protocol, использующийся в Signal. В июле 2014 г. Марлинспайк объявил об объединении RedPhone и TextSecure в одном приложении, которое получило название Signal.

В феврале 2018 г. Мокси Марлинспайк и Брайан Эктон учредили фонд Signal. Марлинспайк сохранил за собой пост гендиректора проекта.

В начале 2021 г. популярность Signal стала резко расти, во многом благодаря WhatsApp. Мессенджер Эктона изменил политику конфиденциальности и превратил персональные данные пользователей в средство обогащения Meta за счет таргетинга рекламы. Пользователи на это массовым бегством в другие мессенджеры, в том числе, в Signal и российский ICQ.

По данным Bloomberg, если в январе 2021 г. суммарное число скачиваний Signal из Google Play и Apple App Store находилось на отметке около 41 млн, то к концу мая 2021 г. их было около 105 млн.