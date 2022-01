Закрывается крупнейший в мире онлайн-магазин ворованных кредиток

Крупнейший Даркнет-магазин UniCC по продаже украденных банковских карт через несколько дней прекратит свою работу. Сейчас ему принадлежат 30% рынка. Владельцы сообщили об этом на русскоязычных хакерских форумах. Причины закрытия не установлены – создатели говорят, что просто «уже не молоды», а аналитики считают, что они боятся преследования властей и хотят сбежать со средствами пользователей.

Кардеров оставят без крупного рынка сбыта

Портал UniCC, названный Forbes крупнейшим в интернете рынком украденных банковских карт, выходит из бизнеса. По информации издания, он будет закрыт через несколько дней, после девяти лет работы (он был основан в 2013 г.).

За годы существования UniCC через него было проведено несчетное число транзакций на общую сумму около $358 млн. Статистику предоставила аналитическая компания Elliptic, занимающаяся блокчейном. Все переводы совершались анонимно с использованием популярных криптовалют, включая биткоин, Litecoin и Ethereum.

UniCC прекратит свою работу 22 января 2022 г., о чем владельцы ресурса сообщили на англо- и русскоязычных хакерских форумах. Почему была выбрана именно эта дата, остается загадкой.

Истинные причины закрытия проекта владельцы тоже не раскрывают. Они призвали пользователей «не строить теории заговора» и объяснили прекращение работы UniCC тем, что они «уже не молоды» (we are not young).

Желающим купить ворованные кредитки уже через несколько дней придется искать нового поставщика

Украденные кредитные и дебетовые карты – весьма ценный товар. Используя их, можно за чужой счет совершать покупки различные товары. Также на деньги с них можно покупать подарочные карты и затем продавать их за реальные деньги, тем самым заметая все следы.

В даркнете продаются не сами карты, а информация с них – номера, сроки действия, CVC-коды. Эти сведения кардеры получают с помощью фишинга и других видов мошенничества.

Каждый день на UniCC выставлялись на продажу десятки тысяч новых карт. Проект он был известен огромным количеством разных продавцов, что приводило к жесткой конкуренции. Та в свою очередь позволяла удерживать цены на относительно низком уровне, что и привлекало покупателей.

Примечательно, что название магазина идентично названию созданного в 1971 г. Международного вычислительного центра Организации Объединенных Наций (UN International computing centre, UN ICC).

Возможная причина исчезновения

Аналитики Elliptic связывают внезапное закрытие UniCC с возможным желанием его владельцев скрыться со средствами пользователей или со стремлением избежать усиленного контроля со стороны правоохранительных органов после закрытия аналогичных незаконных онлайн-рынков. За последние месяцы очень многие крупные даркнет-магазины, в ассортименте которых присутствовали незаконные товары, прекратили свое существование под давлением властей.

По большей части, это были ресурсы, занимающиеся распространением запрещенных в большинстве стран мира веществ. В январе 2022 г. закрылся рынок Monopoly Market, а месяцем ранее то же случилось с даркнет-сайтом ToRReZ Market.

Сайт UniCC доживает свои последние дни, но все еще позволяет авторизоваться и зарегистрироваться

В октябре 2021 г. прекратил существование проект White House Market, вдохновленный культовым сериалом «Во все тяжкие» (Breaking Bad). Кроме того, в июне 2021 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с правоохранительными органами Германии, Нидерландов и Румынии добились закрытия веб-магазина Slipp, торгующего украденными учетными данными. За время его существования его владельцы заработали $22 млн в биткоинах.

Одним из самых успешных магазинов в даркнете по продаже всего незаконного, включая карты и поддельные водительские права, считается проект Silk Road. Он стал первым сайтом подобного рода. Владельцы запустили его в 2011 г., и всего за три года он принес им $1,2 млрд. Один из его операторов был арестован в 2013 г.

Кратчайший путь к лидерству

UniCC прекращает свою работу спустя почти год после сворачивания аналогичного рынка Jocker's Stash. На нем тоже можно было закупить партию ворованных кредиток. Как сообщал CNews, он был закрыт в феврале 2021 г., хотя работал с 2014 г.

Jocker's Stash был лидером в своем сегменте. После его закрытия UniCC быстро захватил первое место и 30-процентную долю рынка по продаже краденных банковских карт.

Покупка украденных кредиток и их использование, а также их непосредственные кража и продажа, являются преступлением

На момент закрытия Jocker's Stash испытывал ряд трудностей. Проект проседал под натиском конкурентов – упало количество транзакций, и резко сократилось количество карт в базе данных. Нельзя исключать и того, что то же самое в настоящее время происходит и с UniCC.

Как сообщает Elliptic, в последнее время на рынке украденных карт появилось множество новых участников. Они акцентировали внимание на магазине All World Cards, который прославился своим экстравагантным подходом к рекламе. Летом 2021 г, владельцы проекта раздали 3 млн украденных карт совершенно бесплатно, чтобы привлечь новых пользователей. Аналитики Elliptic задаются вопросом, кто сменит UniCC на «посту» лидера рынка, и не исключают, что это будет именно All World Cards.