ИТ-гигантам запретят обманывать пользователей бесконечными унылыми документами, которые никто не читает

TLDR Act

Конгресс США рассмотрит законопроект, который призван упростить пользователям понимание условий использования интернет-сервисов и программных продуктов, пишет The Washington Post.

В соответствии с предложенным законом, технологическим компаниям придется дополнить пользовательское соглашение лаконичным комментарием, написанным простым и понятным потребителю языком. В нем, помимо описания сути соглашения, должно быть разъяснено, какие «чувствительные данные» сервис или программа собирает. К таковым авторы законопроекта относят сведения о состоянии здоровья, точном местоположении, поле, расе, возрасте и вероисповедании. Кроме того, должны быть упомянуты случаи утечек пользовательских данных, если таковые имели место за последние три года.

Документ получил название TLDR Act. Акроним TDLR расшифровывается как Terms-of-service Labeling, Design and Readability (Маркировка, формат и удобство чтения соглашения об условиях использования).

Данная аббревиатура выбрана законодателями неслучайно – она практически идентична распространенному в англоязычном интернете сокращению TL;DR (too long; didn’t read), которое переводится на русский язык как «слишком длинно, не читал». Оно может быть использовано в качестве комментария к тексту, который был проигнорирован ввиду его большого объема автором замечания.

В США рассмотрят закон, обязывающий крупные технологические компании переписать условия использования своих сервисов в максимально доступной форме

Инициативу продвигает группа членов конгресса, в которую входят как демократы, так и республиканцы. Поэтому у нее есть шансы в конечном счете стать законом. Если это произойдет, то контроль за его соблюдением будет возложен на Федеральную торговую комиссию (FTC) и генеральных прокуроров штатов, которые смогут обращаться в суд с гражданскими исками против нарушающих новые правила компаний. Действие закона будет распространяться на средний и крупный бизнес, владеющий и управляющий коммерческими веб-сайтами и приложениями. Малый бизнес инициатива не затрагивает.

Условия обслуживания, которые никто не читает

Соавтор законопроекта, член конгресса от Демократической партии Лори Трахэ́н (Lori Trahan), представляющая Массачусетс, ссылается на результаты исследования от 2012 г., согласно выводам которого, среднестатистическому американцу потребовалось бы 76 рабочих дней на то, чтобы изучить все пользовательские соглашения, так или иначе заключенные с технологическими компаниями, к услугам которых тот прибегает.

Большой объем текста и наличие сложных для понимания юридических терминов и формулировок отпугивают людей, в результате чего большинство из них соглашается с предложенными условиями обслуживания, не читая их вовсе. По данным опроса Deloitte, датированного 2017 г., 91% американцев принимает пользовательское соглашение, даже не взглянув на него. В возрастной группе 18-34 года все еще хуже – 97% ее представителей не обременяют себя изучением условий обслуживания, прежде чем нажать кнопку «принять».

По мнению конгрессвумен, в подобной ситуации у бизнеса возникают широкие возможности для злоупотреблений. Недобросовестные компании намеренно «раздувают» объем соглашений об обслуживании, чтобы сокрыть в них невыгодные клиенту условия – например, разрешение на обработку персональных данных, и в случае правового разбирательства иметь в своем распоряжении мощный аргумент – пользователь дал свое согласие, хотя осознанным назвать его можно едва ли.

Скандал в Meta как повод

Американский конгресс озаботился проблемой недостаточной прозрачности взаимоотношений между цифровыми сервисами, в частности, социальными сетями, и их пользователями. Одной из предпосылок к этому стало интервью экс-сотрудницы Meta (ранее Facebook) Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) телеканалу CBS, в котором та заявила, что принадлежащие корпорации соцсети нередко использует алгоритмы для разжигания ненависти, которая в конечном счете способствует росту прибыли компании.

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) счел обвинения клеветой. Позднее информатор выступила перед конгрессом и, по словам Трахэн, многие из недавних предложений внесены членами нижней палаты парламента под влиянием ее показаний.