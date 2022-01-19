Древняя юридическая лазейка позволяет спецслужбам США следить за российскими пользователями WhatsApp

Американские силовики могут следить за любым пользователем WhatsApp из любой страны мира, включая Россию, без объяснения причин. Такое право им дает американский закон «Об автоматических регистраторах телефонных звонков» (Pen Register Act) 1986 г. Они регулярно пользуются этим, заставляя WhatsApp отслеживать IP-адреса и другие данные пользователей из США, Мексики, Китая и Макао. При этом отчитываться о том, зачем им это все нужно, спецслужбы, благодаря закону, не обязаны.

Все под колпаком

Американские спецслужбы нашли способ следить за любым пользователем WhatsApp без объяснения причин. Как пишет Forbes, они вправе не уведомлять компанию Meta (владелец WhatsApp, до недавнего времени была известна как Facebook) о том, кого именно они преследуют, или отчитываться о том, зачем они это делают.

Возможность не предоставлять эту информацию, как выяснили эксперты Forbes, им предоставило непосредственно действующее американское законодательство. В частности, спецслужбы США опираются на закон «Об автоматических регистраторах телефонных звонков» (Pen Register Act) принятый еще в 1986 г.

По информации издания, использование буквы закона для сокрытия причин слежки за тем или иным пользователем самого популярного мессенджера всплыло в недавно рассекреченных секретных документах. Как давно и как часто они пользуются этой лазейкой, остается неизвестным.

Трансграничное преследование «вслепую»

Один из последних инцидентов слежки за пользователями WhatsApp с применением закона 36-летней давности произошел в ноябре 2021 г. Подразделение Управления по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA) в штате Огайо потребовало от Meta установить слежку сразу за семью пользователями WhatsApp. При этом никто, даже сотрудники Управления не знали, кто они, просто выдвинув требование, а интернет-корпорация была вынуждена его выполнить.

WhatsApp в одно мгновение может превратиться из удобного средства общения в инструмент слежки за пользователем

Примечательно, что сами отслеживаемые пользователи находились в Китае и Макао. Это означает, что, в теории, любая американская спецслужба может следить за любым из более 2 млрд пользователей WhatsApp, в том числе и за россиянами.

DEA обязало Facebook вести сбор IP-адресов и номеров телефонов, с которых подключались эти семь пользователей и предоставлять эти данные Управлению. В отчете также должны были содержаться сведения о дате и времени, когда они пользовались мессенджером. Чем именно эти семеро так заинтересовали DEA, остается неизвестным.

Вероятность того, что россияне тоже могут стать объектами слежки, повышает тот факт, что аналогичный «фокус» американские силовики проворачивали и в других странах. Согласно еще одному судебному документу, обнаруженному Forbes, в одном из предыдущих дел в DEA мишенями стали еще семь пользователей WhatsApp, четверо из которых находились на территории Мексики, трое дислоцировались в США. Спецслужбам были известны имена или хотя бы псевдонимы каждого из них.

Зачем американцам понадобились китайцы

Немаловажно, что в судебных документах, обнаруженных Forbes, номера людей из Китая и Макао были приведены в обычном, незашифрованном виде. Изданию удалось выяснить, что DEA вело наблюдение за китайскими физическими и юридическими лицами, продающими опиоиды в интернете и через секретные приложения. Один номер был указан в качестве контакта в комментарии от 2020 г. к сообщению в блоге, в котором предлагалась поставка «фармацевтической продукции».

Другой номер был указан на странице в Facebook, где запрещенные вещества продавала компания под видом «исследовательских» химикатов. Еще один номер был опубликован в группе Facebook под названием Dark research chemicals forum, где пользователи обсуждали, как достать различные «вещества».

Закон суров, но это закон

Как пишет Forbes, подобная слежка возможна при использовании особой технологии, называемой «автоматическим регистратором телефонных звонков» (pen register). Название, как и связанный с данной технологией закон, тоже родом из 1986 г., когда мессенджеры еще не существовали, а развитие интернета только-только начиналось.

Подобная слежка не подразумевает предоставление доступа к сообщениям. Доподлинно неизвестно, есть ли у WhatsApp доступ к личной переписке пользователей, но, по официальным данным, все диалоги защищены сквозным шифрованием, что до нуля снижает вероятность перехвата сообщений.

Пользуясь законом «Об автоматических регистраторах телефонных звонков», американские спецслужбы заставляют WhatsApp и другие сервисы следить за пользователями без объяснения причин. Они ссылаются на то, что, с учетом изложенного в самом законе, Министерству юстиции США достаточно предоставить лишь небольшую толику информации, чтобы получить право на слежку за пользователями. Это в первую очередь имя и фамилия прокурора или сотрудника правоохранительных органов, делающего запрос, название ведомства, от которого поступил запрос на слежку, а также подтверждение от лица, делающего запрос, что «полученная информация соответствует текущему уголовному расследованию, проводимому данным ведомством».