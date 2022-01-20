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CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022»

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2022».

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2022», которая состоится 1 марта.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

  • Как развивался финтех рынок в 2021 году
  • Какие инициативы ЦБ оказали ощутимое влияние на проекты цифровизации банков
  • Какие новые цифровые сервисы запустили банки
  • Какие направления еще нуждаются в цифровизации
  • Что делать с существующими в банках legacy системами
  • С какими проблемами ИБ столкнулись банки

Технологии и инструменты

  • Как развивают большие данные
  • Какие процессы банки передают роботам и искусственному интеллекту
  • Инхаус или аутсорсинг: что выбрать
  • Нужны ли банкам услуги облачных провайдеров
  • Как обеспечить безопасность и предотвратить мошенничество
  • Насколько востребованы омниканальные сервисы
  • Какие услуги можно получить с помощью Единой биометрической системы

Тренды

  • Заменит ли цифровой банк традиционные офисы
  • Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем
  • Какие экосистемы нужны банкам
  • Блокчейн для банков: роскошь или необходимость
  • Как организовать индивидуальную работу с клиентом

Спикеры конференции:



К выступлению приглашены:




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