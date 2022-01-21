Россия обрушила биткоин

Российский Центробанк выступил за полный запрет криптовалюты в стране, как это в свое время сделали власти Китая. Заявление регулятора моментально обрушило курс биткоина и других токенов. После введения ограничений в КНР майнеры начали массово переселяться в другие страны. Пока неясно, ждет ли подобное Россию.

Россия уничтожает биткоин

Биткоин, главная криптовалют мира, резко подешевела менее чем за сутки, согласно данным профильного портала Coindesk. Стремительное падение курса различные криптоаналитики, включая портал MarketWatch, связывают с заявлениями Банка России о полном запрете любых операций с виртуальными деньгами на территории России.

По тому же пути пошли и власти Китая, в 2021 г. введя тотальные ограничения на работу с криптовалютой. Рынок отреагировал на эти события точно так же – курс биткоина обвалился за считанные часы.

На 19:00 20 января 2022 г. по Москве курс биткоина составлял около $43,31 тыс. (3,31 млн руб. по курсу ЦБ на 22 января 2022 г.). К 9:30 22 января 2022 г. он находился на отметке $38,8 тыс. (2,96 млн руб.). За сутки падение составило более 7,6%.

Власти могут оставить россиян без средства дополнительного заработка

Стоимость биткоина, как и раньше, влияет на курсы других криптовалют. К примеру, вторая по распространению и цене валюта Ethereum за тот же период времени подешевела на 9,13% до $2856 (218,3 тыс. руб.) за одну монету.

Влияние Банка России

О быстро возросшей вероятности полной блокировки биткоина и других токенов на территории России стало известно после публикации Центробанком доклада под названием «Риски криптовалют и возможные меры регулирования: доклад для общественных консультаций». Предложения Банка России о полном запрете криптотокенов на территории страны озвучены на 34 странице этого 37-страничного документа в разделе 4.2 «Предложения Банка России по ограничению операций с криптовалютами в России».

В этом разделе приведено три основных идеи по борьбе с криптовалютой. Первая звучит так: «Введение ответственности за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами – резидентами Российской Федерации».

Вторая мера подразумевает полный запрет на любые действия с токенами. «Введение запрета на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты (в т. ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установление ответственности за нарушение данного запрета. Должны быть выработаны механизмы выявления операций и лиц, их осуществляющих, после введения запрета; выработаны механизмы блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиатную валюту. Должен быть определён уполномоченный орган (органы), на который будут возложены полномочия по реализации мер», – говорится в докладе Центробанка.

Последствия публикации доклада Центробанка

Третья ограничительная мера затрагивает финансовые организации. Им тоже могут урезать возможности взаимодействия с криптовалютой. Дословно это предложение выглядит так: «Введение на законодательном уровне запрета для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, запрета на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой (приобретение, осуществление платежей и переводов, отчуждение криптовалют) и для способствования осуществлению подобных операций (в т.ч. оказание услуг по хранению или содействие принятию рисков через деривативы)».

Кто виноват

По информации Bloomberg, столь жесткая позиция Центробанка в отношении криптовалют является следствием влияния Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Эксперты издания утверждают, что именно ФСБ уговорила председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину высказаться в пользу полного запрета криптовалют в России. Причиной тому могли стать опасения Службы, что виртуальные деньги используются для финансирования различных оппозиционных организаций.

Bloomberg полагают, что за происходящим стоят российские силовики

Первые сведения о том, что Центробанк готовит запрет криптовалют, появились еще в середине декабря 2021 г., однако на тот столь явных подтверждений в виде раздела 4.2 доклада «Риски криптовалют и возможные меры регулирования: доклад для общественных консультаций» еще не было.

На тот момент Центробанк рассматривал запрет криптовалют, а Госдума обсуждала возможность введения в стране уголовного преследования за его нарушение. Предполагалось, что окончательное решение по данному вопросу должно быть принято в течение 2022 г. В качестве альтернативы токенам Центробанк предлагает цифровой рубль, пока еще не существующий. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Теоретически возможные последствия

После запрета криптомайнинга в КНР львиная доля китайских майнеров сменила место жительства. Многие переехали в США и Канаду, часть осела в Иркутской области, после чего ее власти стали жаловаться на резко возросшие объемы потребления энергии.

Часть майнеров перебрались из Китая в Казахстан, что к августу 2021 г. вывело эту страну на второе после США место по объемам добычи биткоина. Как сообщал CNews, Россия на тот момент занимала третью строчку рейтинга.

Пока неясно, повлияет ли полный запрет криптовалют на массовое переселение россиян в другие страны. Напомним, что в конце 2017 г. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который узаконил существование и использование криптовалют в стране. Документ дает право физическим лицам владеть монетами, а также обменивать их на белорусскую или иностранную валюту или электронные деньги. Также рядовые граждане Белоруссии получили возможность дарить и завещать токены друг другу, равно как и заниматься их майнингом. Более того, согласно декрету, майнинг не считается предпринимательской деятельностью и не будет облагаться налогом. Другими словами, майнинг в Белоруссии был официально легализован, к тому же всем майнерам были обещаны существенные налоговые льготы.

Что касается Казахстана, то эта страна тоже существенно повлияла на курс биткоина. Прокатившиеся по ней в начале января 2022 г. протесты, погромы и акты мародерства обрушили его на 7%.