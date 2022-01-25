Обрушив биткоин, Россия спасла рынок видеокарт

Планы российского ЦБ по запрету криптовалют резко обрушили курс основных токенов. Рынок отреагировал на это снижением цен на видеокарты, притом довольно ощутимым. Расценки вернулись на уровень октября 2021 г. и продолжают падать. Также грядут кардинальные изменения в работе блокчейна Ethereum, грозящие резким падением доходности от майнинга. В связи с этим падает и спрос на карты, а следовательно – и цены.

Влияние России

Видеокарты стали дешеветь после стремительного падения курса биткоина и других криптовалют, пишет профильный ресурс VideoCardz. Резкое удешевление всех основных токенов стало следствием планов российского Центробанка по полному запрету в стране всех операций с криптовалютами, включая майнинг, озвученных 21 января 2021 г. При этом Россия на август 2021 г. находилась на третьем месте в мире по добыче биткоина (доля 11,23%) после США (35,4%) и Казахстана (18,1%).

Публикация планов Банка России – единственное глобальное событие за последние несколько дней, повлиявшее на курс криптовалют. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Скоро новую видеокарту можно будет купить без кредита

А поскольку видеокарты в настоящее время используются, по большей части, вовсе не для игр и не для работы с графикой, а именно для добычи виртуальных денег, интерес к ним со стороны майнеров немного поутих. Цены на ускорители поползли вниз пока только в Европе, если судить по Германии и Австрии, но не исключено, что тенденция затронет и другие регионы мира, включая Россию.

Курс биткоина. Россия разоряет криптомайнеров по всему миру

По данным VideoCardz, цены пошли вниз в магазинах Geizhals, Caseking, Hardwarecamp24, Notebooksbilliger и ряде других. Портал Tom’s Hardware утверждает, что падение цен коснулось и eBay – всемирно известного электронного аукциона. Однако здесь также наблюдается и снижение объемов продаж – по одной карте в одни руки.

Динамика цен на ряд популярных ускорителей

Пока еще рано утверждать о победе здравого смысла над жадностью ритейлеров, поскольку наценка на видеокарты все еще огромная, но разница между надписями на ценниках и рекомендованной производителем ценой постепенно сокращается. Так, на прошлой неделе наценка на карты Nvidia GeForce RTX серии 3000 составляла в среднем 85%. После публикации доклада Банка России и просадки криптовалют она упала до 77%.

Наглядная разница в ценах на карты в европейских магазинах

Аналогичная ситуация происходит и с картами AMD. В настоящее время их фактическая стоимость на 67% выше рекомендованной, хотя несколькими днями ранее наценка составляла 78%.

Таким образом, европейские цены на видеокарты вернулись к уровню октября 2021 г. Однако россиян удешевление пока никак не касается.

По цене всего одной карты в России можно купить полноценный автомобиль, пусть и подержанный

На фоне ухудшающейся экономической обстановки в стране и падения курса рубля россияне по-прежнему вынуждены платить за карты сотни тысяч рублей. Так, флагманская Nvidia 3090 вполне может стоить 300 тыс. руб., а AMD Radeon RX 6900XT оценивается в 180 тыс. руб.

Криптомайнеры пришли на помощь геймерам

Происходящее в России, безусловно, повлияло на падение цен на видеокарты, но грядущий запрет на криптовалюты не является единственной того причиной. Майнеры тоже оказались замешаны в этом.

В настоящее время видеокарты чаще всего используются для добычи Ethereum – второй по значимости после биткоина криптовалюты в мире. За последнее время сложность ее добычи резко возросла, а темпы, наоборот, просели, как и ее курс. По данным профильного ресурса CoinDesk, всего за месяц Ethereum подешевела почти вдвое.

Ethereum дешевеет день ото дня

В сочетании оба эти фактора приводят к тому, что майнеры не спешат закупать новые видеокарты для своих ферм. Но есть и третий фактор – грядущий отказ от концепции Proof-of-Work в пользу новой Proof-of-Stake, запланированный на июнь 2022 г. Закупленные в январе 2022 г видеокарты на фоне падения курса и роста сложности добычи могут не успеть окупить себя к этому времени, а после перехода окупаемость одного ускорителя может растянуться на годы.

Разница в алгоритмах

Концепция Proof-of-Work (доказательство выполнения работы) подразумевает постоянное нахождение пользователя в сети и использования мощностей его «железа» на все 100%. Только в этом случае пользователь может рассчитывать на награду за завершенный блок сети блокчейна.

Концепция Proof-of-Work приводит к гигантским расходам электроэнергии на майнинг и повышенной нагрузке на природу. Эту проблему решает алгоритм Proof-of-Stake («доказательство доли владения»), на который и собирается перейти Ethereum. Данный механизм тоже подразумевает нахождение пользователя в сети. Однако каждую транзакцию в нем верифицируют так называемые «валидаторы» - привилегированные участники блокчейна с достаточным количеством токенов в криптокошельке. Для Ethereum это 32 монеты. Всем остальным участникам сети будут перепадать лишь комиссии с совершаемых транзакций, но не более того. Притом их размер будет напрямую зависеть от вклада пользователей в блокчейн.

Таким образом, доходность от майнинга Ethereum после перехода на Proof-of-Stake резко снизится. С одной стороны, существует масса менее популярных криптовалют, все еще работающих по принципу Proof-of-Work и не собирающихся выбирать Proof-of-Stake. С другой стороны, их курс сравнительно мал, и переход на них не позволит майнерам вернуть затраты на оборудование и выйти в плюс в обозримом будущем.

Магия вторичного рынка

Как пишет портал TechSpot, переход Ethereum на концепцию Proof-of-Stake пробудит в майнерах желание вернуть хотя бы часть своих затрат на «железо». Это приведет к появлению большого числа видеокарт на вторичном рынке.

Изобилие предложений, как правило, влечет за собой демпинг – продавцы будут снижать цены, чтобы покупатели принесли деньги именно им. Таким образом, в обозримом будущем в свободной продаже может появиться большое число подержанных, но при этом дешевых ускорителей. Нельзя исключать, что на фоне этого цены поползут вниз и на новые карточки.