Российский разработчик мобильных игр потратил $100 млн на покупку конкурентов

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters приобрел трех разработчиков из своей сферы, также имеющих российские корни: Cubic Games, RJ Games и Royal Ark. Общая сумма сделок составляет примерно $100 млн. Продавцом доли в Royal Ark выступали совладельцы Nexters, братья Бухманы. С Cubic Games и Royal Ark связан бывший президент Game Insight Александр Ващенко.

Nexters купил разработчиков мобильных игр

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters объявил о покупке трех компаний из этой отрасли, также имеющих российские корни: Cubic Games, RJ Games и Royal Ark. Общая сумма трех сделок составляет порядка $100 млн. Все три приобретенные компании, как и сама Nexters, зарегистрированы наКипре.

Cubic Games — разработчик шутера Pixel Gun 3D

Cubic Games является разработчиком третьего в мире по величине игровой аудитории мобильного шутера («стрелялки») от первого лица Pixel Gun 3D. Благодаря сделке Nexters выходит на рынок мобильных шутеров, который в 2021 г. оценивался в $3 млрд и который является лидером по затрачиваемому игроками времени.

С момента выхода в 2013 г. игру Pixel Gun 3Dскачали 170 млн раз, в основном из США. В 2021 г. у игры было 5,5 млн пользователей. Продажи Cubic Games в 2021 г. составили $26 млн. В компании работает 90 разработчиков.

Российский Nexters приобрел трех разработчиков мобильных игр

Cubic Games принадлежит кипрской компании Gracevale. Для разработки Pixel Gun 3D компания Gracevale нанимала российскую студию Ligtmap. В ходе сделки Nexters приобретает 100-процентную долю в Gracevalза $70 млн. 85% от суммы сделки выплачивается разу, остальная сумма относится к отложенным платежам, привязанным к достижению компанией определенных показателей.

Сделка будет финансироваться наличными и допэмиссией акций Nexters. Объем допэмиссии составит 1,45 млн акций (0,6% от их общего числа). Также Nexters приобретает студию Lightmap.

По данным ресурса I-Cyprus, директорами Gracevale являются Александр Ващенко и Евгений Ковтун. Ващенко был президентом некогда крупного российского разработчика мобильных игр Game Insight.

RJ Games — разработчик Puzzle Breakers

Вторая приобретенная Nexters компания — это RJ Games. Она была создана в 2013 г. и разрабатывали игры в различных жанрах, от казуальных приключений до стратегий. Сейчас компания сконцентрирована на мобильной игре Puzzle Breakers, совмещающей в себе жанры RPG и пазла (match-3). Игра разрабатывается с 2019 г., но пока она доступна лишь ограниченному числу пользователей на Android. Полноценный запуск запланирован на 2022 г.

RJ Games принадлежит кипрской компании MX Capital. Nexters покупает 48,8% акций MX Capital у другой кипрской компании — Everix Investments. Данная компания сама является акционером Nexters: ей принадлежит 38% акций. За Everix стоят братья Игорь и Дмитрий Бухманы, владельцы разработчика мобильных игр Playrix.

Сумма сделки по покупке 48,8% акций MX Capital составит $15 млн, средства будут выплачены наличными. Размер дополнительных выплат может достигать $35 млн; он будет зависеть от достижения приобретаемой компанией определенных показателей.

Nexters заключил опционы типа call и put на выкуп оставшихся 51,2% акций MX Capital за наличные и собственные акции у оставшегося акционера, имя которого не раскрывается. Опционы можно будет реализовать в первой половине 2024 г.; цена их реализации будет зависеть от достижения приобретаемой компанией определенных целевых показателей. Опционы содержат отложенные платежи в пользу основателей приобретаемой компании.

Также Nexters предоставляет кредит MX Capital на сумму $46 млн под залог оставшихся акций. Кредит будет предоставлен четырьмя траншами. Первый из них на сумму $11 млн будет предоставлен в момент завершения сделки. Согласно данным ресурса Open Corporates, директором MX Capital является Станислав Роднянский.

Royal Ark — разработчик Dawn of Zombies и Shelter War

Третий приобретенный Nexter sразработчик — Royal Ark. Под этим брендом работает компания Castcrown. Компания выпускает два мобильных симулятора выживания в жанре RPG: Dawn of Zombies и Shelter War. Dawn of Zombies разрабатывается командой во главе с Леонидом Сироткиным. Игра была выпущена в 2019-2020 гг. под iOS и Android, но пока находится в ранней стадии разработки.

Shelter Warп редполагает управление бункером в постядерную эпоху. Игра была создана в 2021 г.; ее разработкой занимается команда Game Gear во главе с Александром Ващенко. Всего в Royal Ark работает 170 разработчиков. В 2021 г. продажи компании составили $9 млн.

Nexters приобретает 49,5% Castcrown за $5 млн. Также Nexters выдает Castcrown конвертируемыйзаем на общую сумму $16 млн. Заем состоит из двух траншев. Первый, на сумму $7,5 млн будет выдан в момент завершения сделки. Второй, на сумму $8,5 млн будет предоставлен в зависимости от выполнения приобретаемой компанией определенных целевых показателей. По данным ресурса I-Cyprus, директором Castcrown, как и директором другой, приобретенной Nexters компании — Gracevale— выступает Александр Ващенко.

Также Nexters заключил опционы типа call и put в отношении оставшихся 51,5% акций Castcrown. Цена их реализации будет зависеть от ряда метрик, обговоренных продавцом и покупателем. Call-опцион может быть реализован в период до 1 июля 2026 г. Он позволяет Nexters приобрести оставшийся пакет акций Castcrown. Put-опцион может быть реализован в период с 1 июля по 1 октября 2026 г. Он обязывает Nexters выкупить оставшийся пакет акций Castcrown. За возможность реализации call-опциона Nexters заплатила еще $2 млн.

За счет чего Nexters может приобретать другие компании

До сих пор основным продуктом Nexters была мобильная игра в жанре RPG Hero Wars. Сама компания создана Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. В 2021 г. Nexters осуществила обратное поглощение зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Kismet Acquisition One. Она была создана экс-гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным и в 2020 г. провела IPO(первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq.

На момент IPO компания Kismet Acquisition One не владела активами: размещение проводилось с целью объединение с другой компанией, которая желает иметь листинг на бирже. Такой компанией и стала Nexters. При размещении Kismet Acquisition One было выручено $250 млн.

В ходе сделки с Nexters Таврин решил дополнительно инвестировать в компанию $50 млн. Также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондами Mubadala (суверенный фондОбъединенных арабских эмиратов) и VPE Capital вложили в компанию еще $50 млн. Сумма сделки с Nexters составила $300 млн, из которых $150 млн ушло основателям компании, а $130 млн было направлено на ее докапитализацию.

В 2020 г. объем продаж Nexters составил $315 млн. Благодаря нынешним сделкам данный показатель к 2024 г. увеличится на $130 млн.