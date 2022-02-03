В госорганы по всей России будут переданы сотни тысяч б/у планшетов на российской ОС

Минцифры подготовило документ о внедрении российской ОС «Аврора» в государственные и бюджетные учреждения страны. Помимо этого, до 1 сентября 2022 г. госорганам будут переданы планшеты на «Авроре», ранее использованные во всероссийской переписи населения. До 2024 г. на данные мероприятия будет выделено 30,4 млрд руб., к тому времени 708 тыс. мобильных рабочих мест госорганов должны будут работать на вышеупомянутой операционной системе.

Постановление об «Авроре»

Минцифры разработало постановление Правительства о внедрении в государственных и муниципальных учреждениях мобильных автоматизированных рабочих мест (АРМ) на российской ОС «Аврора». Информация об этом опубликована на regulation.gov.ru 2 февраля 2022 г.

В документе говорится о передаче госорганам до 1 сентября 2022 г. планшетов на «Авроре», которые использовались для проведения всероссийской переписи населения 2020 г. Напомним, что вышеупомянутая операционная система является единственной мобильной ОС, включенной в единый реестр российских программ для ЭВМ.

Согласно постановлению, мобильные АРМ на ОС «Аврора» будут внедрены в Минпросвещения, Министерстве здравоохранения и Министерстве спорта. Также установить российские ОС планируется на устройствах в органах местного самоуправления и в таких субъектах как Татарстан и Курская область.

Другие федеральные органы исполнительной власти и субъекты также смогут внедрить российскую ОС на мобильных рабочих местах по согласованию и решению президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.



Во сколько это обойдется

До 2024 г. на обеспечение чиновников планшетами на российской «Авроре» из федерального бюджета будет выделено 30,4 млрд руб. Средства будут потрачены на разработку ПО для мобильных рабочих мест органов госвласти, развитие системного софта ОС «Аврора» и ПО общего назначения под ее управлением. Также в бюджет заложена закупка новых мобильных устройств с последующей установкой «Авроры» и оказание комплексной услуги связи для мобильных рабочих мест.

Разработано постановление о внедрении ОС «Аврора» в госучреждения

Планируется, что к 2024 г. 708 тыс. мобильных рабочих мест органов госвласти, бюджетных учреждений и компаний с госучастием будут функционировать на базе ОС «Аврора».

ВПН на отечественных планшетах

В конце 2021 г. впервые в истории всероссийская перепись населения (ВПН-2020) прошла с использованием планшетов отечественного производства на ОС «Аврора». Оператором цифровизации переписи выступил «Ростелеком».

Ростат заплатил «Ростелекому» 8,4 млрд руб. за поставку планшетов, разработку ПО, поддержку сервисов удаленного управления и оказание услуг связи. «Ростелеком» поставил 360 тыс. планшетов. Производителями устройств выступили компании «Байтэрг» и «Аквариус», собиравшие планшеты в Москве и Шуе (Ивановская область) соответственно.

История «Авроры»

ОС «Аврора» разработана на основе ОС Sailfish, созданной выходцами из финской Nokia, основавшими собственную компанию Jolla. В 2015 г. контроль над компаниями-разработчиками Sailfish был приобретен бизнесменом Григорием Березкиным. В 2018 г. «Ростелеком» выкупил у Березкина контроль в компаниях «Открытая мобильная платформа» и «Вортон», владеющими правами на Sailfish, после чего был проведен ребрендинг системы.

Разработкой и продвижением ОС «Аврора» занимается компания «Открытая мобильная платформа». На данный момент операционная система сертифицирована ФСБ иФСТЭК. «Аврора» установлена на российских смартфонах и планшетах QTech, «Ф-плюс», «Аквариус», MIG, «Байтэрг», Inoi, в том числе, обеспечена ее работоспособность на новых отечественных процессорах «Скиф» и «Байкал-М». Решения на этой мобильной ОС внедрены в таких компаниях как «Почта России», РЖД, «Интер РАО», «Ростелеком» и т.д.

«Ну а если говорить о перспективах ОС “Аврора” в целом, то, опираясь на наши текущие проекты, несомненно они более чем позитивные. Недавно проведенный IDC опрос российских ИТ и ИБ директоров, это подтверждает — 62% респондентов рассматривают в будущем переход на новую защищенную мобильную операционную систему», — рассказал CNews Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа».