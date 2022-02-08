Грандиозная утечка в Сбербанке. «Эльдорадо» случайно рассекретила новые смарт-камеры и другие устройства «Сбера»

«Эльдорадо» разместила на своем сайте информацию о не анонсированных умных устройствах Сбербанка. Кто виноват в этой утечке, неясно, но страницу быстро удалили. В аналогичной ситуации три года назад оказалась сеть «М.Видео», рассекретившая смартфон «Яндекс.телефон» за несколько дней до его премьеры.

«Случайная» утечка

Сеть магазинов «Эльдорадо» допустила грандиозную по своим масштабам утечку подробностей о еще не анонсированных умных устройствах Сбербанка. «Слив» обнаружил портал N+1.

Раньше времени рассекреченные гаджеты относятся к системе умного дома. Это всевозможные датчики, камеры, хабы и др. В общей сложности Сбербанк готовит шесть новинок.

На момент публикации материала страница с устройствами с сайта «Эльдорадо» была удалена. Однако любой желающий может получить доступ к ней через кэш Google.

Что попадает в интернет, остается в нем навсегда

Пока еще не представленные новинки Сбербанка стоят от 1100 руб. до 3800 руб. в зависимости от назначения устройства. Редакция CNews обратилась в Сбербанк за подтверждением подлинности опубликованной информации и о причинах ее утечки, но ответа не получила. «Команда SberDevices постоянно развивает линейку умных устройств. Уже скоро мы порадуем наших покупателей новыми устройствами. О новых запусках мы сообщаем по факту их реализации», – сообщили CNews представители Сбербанка.

Опубликованная на сайте «Эльдорадо» информация не содержала информацию о сроках поступления новинок в продажу. Редакция CNews направила и «М.Видео-Эльдорадо» соответствующий запрос.

Самая дорогая новинка Сбербанка

В шестерке новых умных гаджетов Сбербанка абсолютным лидером по цене является IP-камера Sber SBDV-00084 за 3800 руб. Вероятно, к моменту полноценного релиза она обзаведется более запоминающимся названием.

Согласно описанию, камера может стоять на подставке или помещаться в чехол в виде медведя. Последнее, возможно, сделано для установки камеры в комнате ребенка.

Умная камера Сбербанка будет следить, пока подключено питание

Возможности Sber SBDV-00084 включают возможность записывать весь видеопоток на карту microSD или транслировать его в интернет. Максимальное поддерживаемое разрешение в данном случае – это Full HD или 1920х1080 точек.

Угол обзора камеры составляет 100 градусов. Sber SBDV-00084 питается от внешнего источника питания по USB и может подключаться к интернету через Wi-Fi в стандартном диапазоне 2,4 ГГц.

Отличительной особенностью камеры является полное отсутствие аппаратных кнопок выключения микрофона или самой камеры. Избавиться от слежки с ее помощью можно лишь путем отключения питания.

Сверхкомпактный контроллер

На втором месте по цене идет умный хаб Sber SBDV-00041 стоимостью 2700 руб. Это компактное устройство квадратной формы со встроенной вилкой подключения к розетке.

Хаб лишен кнопок, у него нет дисплея, в наличии только светодиодный индикатор на лицевой стороне корпуса. Нужен он для объединения различных смарт-устройств в единую систему умного дома.

Судя по дате, Сбербанк создал этот хаб еще в 2021 году

В описании сказано, что хаб Sber SBDV-00041 поддерживает протоколы Bluetooth LE, Bluetooth Mesh и ZigBee. Также в его распоряжении есть встроенный модуль Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) в диапазоне 2,4 ГГц.

Хаб способен работать со 128 устройствами. На фотографии отчетливо видно, что он был разработан еще как минимум в сентябре 2021 г., то есть почти полгода назад. Почему Сбербанк не выпустил его раньше, неизвестно.

Квартет датчиков

В дополнение к контроллеру и камере без кнопки отключения микрофона Сбербанк подготовил четыре умных датчика, два из которых отвечают в первую очередь за безопасность. Стоимость варьируется от 1100 руб. до 2000 руб.

Датчик открытия двери

Безопасность умного дома повышают датчик открытия дверей Sber SBDV-00030 и сенсор движения (Sber SBDV-00029). Оба работают по протоколу ZigBee.

Пирометрический датчик движения

Датчик открытия двери состоит из двух частей, одна из которых крепится на наличнике, а вторая – на двери прямо напротив первой. Датчик срабатывает при размыкании своих половинок.

Бюджетный сенсор температуры и влажности

Датчик движения – это умный пирометр. Он реагирует на перемещение объектов, излучающих тепло, в том числе и на людей.

Более продвинутая модель термо-датчика

Оставшиеся два сенсора предназначены для измерения температуры и влажности в помещении. Модель Sber SBDV-00042 не имеет дисплея и работает по Bluetooth, а более продвинутый Sber SBDV-00039 использует протокол ZigBee. В его распоряжении есть большой монохромный ЖК-дисплей во всю переднюю панель корпуса.

Долго ждать не придется

Группа «М.Видео-Эльдорадо» не в первый раз «сливает» еще не анонсированные устройства российских разработчиков. Для примера, в самом начале декабря 2018 г. на сайте «М.Видео» появилась страница, посвященная смартфону «Яндекс.телефон», на тот момент еще не представленному официально.

Страница с «Яндекс.телефоном» на сайте «М.Видео»

Как и в случае с гаджетами Сбербанка, страница была почти моментально удалена, но все же успела сохраниться в кэше Google. Премьера смартфона «Яндекса» состоялась спустя всего лишь пару дней с момента утечки. Не исключено, что анонс хаба, камеры и умных датчиков Сбербанка тоже не заставит себя ждать.