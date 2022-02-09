Десятки спутников «космического Wi-Fi» Илона Маска погибли на орбите без возможности восстановления

Спутниковая сеть Starlink Илона Маска лишится группировки из 40 аппаратов, выведенных на орбиту в начале февраля 2022 г. Их вывела из строя сильная геомагнитная буря. Все они сгорят в атмосфере Земли в ближайшее время, так как восстановить их работоспособность не представляется возможным. Лишь девять аппаратов, запущенных в тот же день, сумели пережить природный катаклизм.

Природа против спутникового интернета

Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) потеряла 40 спутников сети Starlink, которую называли «спутниковым Wi-Fi», из-за сильного геомагнитного шторма. Все они были выведены на орбиту 3 февраля 2022 г.

В общей сложности группировка спутников Starlink в начале февраля 2022 г. пополнилась 49 новыми аппаратами. Таким образом, лишь девять из них SpaceX удалось сохранить. Остальные в настоящее время неработоспособны, и в обозримом будущем их ждет полное уничтожение.

Проект Starlink предназначен для обеспечения спутниковым интернетом отдаленные уголки Земли, где нет возможности провести обычный интернет, и нет мобильной связи.

Илон Маск наверняка не ожидал такого исхода событий

Спутники были выведены на околоземную орбиту (210 км над Землей). SpaceX не успела провести их тестирование – в минувшую пятницу на Землю обрушилась геомагнитная буря, вызвавшая потепление атмосферы планеты и рост ее плотности.

По данным компании, сопротивление воздуха, в небольшом количестве присутствующего на столь невысоких орбитах, оказалось на 50% выше в сравнении с показателями во время запуска предыдущих группировок спутников.

Безопасный режим не помог

SpaceX расценила последствия геомагнитной бури как происшествие и перевела все спутники в специальный режим, который она называет безопасным. В этом режиме спутники могут свободно лететь без внешнего управления.

В итоге из-за последствий шторма в виде потепления атмосферы и роста ее плотности подавляющее большинство спутников выйти из безопасного режима не смогли. Также компания не сумела вывести их на более высокую орбиту.

Ракета-носитель Falcon-9 с 49 спутниками на борту

Для самих спутников это означает неминуемую гибель. По данным SpaceX, все 40 аппаратов в ближайшее время войдут в земную атмосферу, в которой сгорят. Компания утверждает, что, несмотря на большое их количество, спутники опасности не представляют.

Эксперты SpaceX уверены, что в результате от спутников не останется ничего. По их подсчетам, они сгорят полностью, не превратятся в космический мусор и не рухнут никому на голову.

Интернет не отключат

SpaceX пока не уточнила, насколько сильно по ней ударила потеря почти всех спутников, запущенных меньше недели назад. Впрочем, на работу всей сети Starlink данное обстоятельство повлиять не должно.

На момент публикации материала на орбите Земли находилось свыше 2000 аппаратов Starlink. Из них по прямому назначению (для предоставления доступа в интернет) использовалось почти 1900.

Пользовательская антенна Starlink

Илон Маск намерен расширить сеть Starlink до 30 тыс. спутников, но это планы не на ближайшее будущее. На начало 2022 г. у него на руках было разрешение на вывод на орбиту лишь 12 тыс. космических аппаратов, предоставленное Федеральной комиссией по связи США (FCC).

Над сетью Starlink Маск работает с 2015 г., и 40 аппаратов за один запуск – далеко не рекорд Space X. В мае 2019 г. была запущена группа из 60 спутников-прототипов весом 227-260 кг каждый.

Основные враги – жара и российские власти

На стабильную работу интернета Илона Маска чаще влияют не космические, а вполне земные факторы. Как выяснилось, пользовательское оборудование Starlink, в частности, спутниковые антенны, совершенно не выдерживают высоких температур окружающего воздуха, что делает их почти непригодными к использованию в жарких странах и регионах.

Летом 2021 г. CNews писал, что критичной для тарелок Маска является 50-градусная жара. Пользователям приходится идти на самые разные ухищрения, лишь бы спасти недешевую «железку» от поломки из-за перегрева.

Тарелки Starlink лучше держать подальше от солнца

Столь высокие температуры нередко наблюдаются и на юге России. Однако в обозримом будущем российские власти могут решить проблему с перегревом спутниковых антенн Starlink, правда, весьма радикальным способом.

В России на протяжении многих лет ведется борьба с иностранными системами спутниковой связи при почти полном отсутствии отечественных аналогов. Например, в июне 2019 г. Минцифры разработало законопроект о штрафах для операторов связи, которые используют иностранные спутниковые системы без выполнения необходимых условий.

Чтобы россияне не пользовались иностранным спутниковым интернетом, российские власти намерены предложить им отечественную разработку. Правда, ждать ее придется не один год.

В мае 2021 г. стало известно о намерении Правительства России построить в стране отечественную «спутниковую группировку быстрого доступа в интернет на всей территории страны без ограничений по дешевым тарифам». Проект рассчитан до 2030 г., и затраты на его реализацию составят в пределах 151 млн руб.

Параллельно с этим Минцифры ведет разработку собственной спутниковой сети – она называется «Экспресс-РВ» и состоит всего-навсего из четырех спутников, а ее запуск назначен на 2024 г. Расходы из бюджета страны на эту сеть достигнут 42 млрд руб.