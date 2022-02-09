Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном»

Бывший глава Mail.ru (ныне VK) Борис Добродеев возглавит принадлежащий Алишеру Усманову холдинг USM Telecom, владеющий сотовым оператором «Мегафон» и «ИКС Холдингом». В ближайшее время предстоит осуществить раздел активов «ИКС Холдинга» между его основателем Антоном Черепенниковым и структурами Усманова.

Борис Добродеев пришел в холдинг USM Алишера Усманова

Бывший глава интернет-холдинга VK (ранее Mail.ru) Борис Добродеев возглавил холдинг USM Telecom (юридическое лицо «ЮЭсЭм Телеком»), телекоммуникационное подразделение принадлежащего Алишеру Усманову холдинга USM. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

В конце 2021 г. Добродеев покинул пост гендиректора VK. Тогда сообщалось, что он будет работать в структурах USM, в том числе управлять принадлежащей холдингу долей в совместном предприятии с китайской AliExpress и создавать цифровой венчурный фонд.

Карьера Бориса Добродеева

Борис Добродеев – сын главы ВГТРК («Всероссийская государственная телерадиовещательная компания») Олега Добродеева. В 2014 г. он возглавил социальную сеть «Вконтакте», входящую в холдинг Mail.ru Group. Основным акционером Mail.ru Group на тот момент был холдинг USM. До той поры возглавлял департамент интернет-активов фонд USM Advisors (входит в холдинг USM).

Борис Добродеев возглавит USM Telecom, владеющий «Мегафоном» и «ИКС Холдингом»

В 2016 г. Добродеев стал главой всей Mail.ru Group. Затем, в 2018 г., USM и принадлежащий холдингу сотовый оператор «Мегафон» доверили Добродееву управление своей долей в Mail.ru Group. В 2021 г. был проведен ребрендинг Mail.ru Group: холдинг был переименован в VK.

Смена власти в VK

В конце 2021 г. в VK сменился контролирующий акционер: структуры, связанные с «Газпромом», - Газпромбанк и страховая компания «Согаз» - приобрели у USM, «Мегафона» и «Сбербанка» 90% акций в компании «МФ Технологии», владеющей 57,3% от общего числа голосов и 4,8% от уставного капитала VK.

Вскоре после этого Добродеев покинул свой пост. На посту главы VK его сменил Владимир Кириенко, бывший вице-президент «Ростелекома» и сын замглавы Администрации Президента Сергея Кириенко.

USM и «ИКС Холдинг»

Холдинг USM Telecom, который теперь возглавляет Добродеев, является единоличным владельцем «Мегафона». Кроме того, с 2020 г. USM Telecom приобрел «ИКС Холдинг», объединяющий несколько десятков ИТ-компаний. Создатель этого холдинга, бывший партнер Алишера Усманова по киберспорту Антон Черепенников, получил 10% в USM Telecom.

Такой же пакет получил гендиректор USM Иван Стрешинский. Сам USM владеет 80% в USM Telecom. До прихода Добродеева Стрешинский также был гендиректором и USM Telecom.

В конце 2021 г. Стрешинский рассказал газете «Коммерсант», что Черепенников планирует выкупить обратно часть активов «ИКС Холдинга». Источник CNews в холдинге USM поясняет, что речь идет Черепенников заберет три субхолдинга, входящих в «ИКС Холдинг»: «Цитадель» (разработчик решений для Системы оперативно-розыскных мероприятий, СОРМ), «Криптонит» (информационная безопасность») и Yadro (разработчик серверов и систем хранения данных).

В USM Telecom останутся иные активы «ИКС Холдинга»: «Форпост» (объединяет разработчиков цифровых решений для бизнеса), Nexign (разработчик BSS-решений), OneFactor (разработчик платформы безопасной монетизации данных) и др. Источник CNews говорит, что Добродееву предстоит решить вопрос с интеграцией остающихся у USM активов «ИКС Холдинга» с «Мегафоном».