Microsoft переманивает к себе огромными скидками пользователей, которых обидела Google

Заманчивое предложение для обделенных Google

Microsoft предложила бизнес-пользователям пакета веб-приложений Google Workspace, потерявшим к нему бесплатный доступ по вине Google, подписаться на сервисы Microsoft 365 (ранее Office 365) на особых условиях.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте корпорации от имени Джареда Спатаро (Jared Spataro), корпоративного вице-президента Microsoft 365, небольшие компании могут оформить годовую подписку на соответствующий пакет сервисов с 60-процентной скидкой.

Желающим перейти под крыло Microsoft на выбор доступны три плана: Business Basic, Business Standard, Business Premium. Помимо размера тарифа, они отличаются перечнем включенных в пакет сервисов и набором опций безопасности. Однако все они в той или иной форме дают доступ к офисным приложениям (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), мессенджеру Teams, облачному хранилищу OneDrive, почте, а также предоставляют возможность привязки сервисов к собственному домену.

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Кроме того, предложение предусматривает год бесплатного обслуживания бизнес-ассистентом (Business Assist for Microsoft 365), который, как уточняется на сайте Microsoft, помогает осуществить миграцию данных в экосистему корпорации и дает советы по прочим вопросам предпринимательского характера. Стоит иметь в виду, что данный сервис доступен только клиентам Microsoft из США, а поддержка осуществляется на английском языке.

Стоимость месяца подписки на Microsoft 365 для бизнес-клиентов в США варьируется в диапазоне от $5 до $20 за одного пользователя. С учетом скидки – $3-$12 за человека в месяц или $36-$144 в год.

Непопулярное решение Google

В январе 2022 г. стало известно о том, что Google планирует закрыть бесплатный доступ к своему корпоративному облачному сервису Workspace (ранее известный как G Suite) для бизнес-пользователей.

Поначалу ИТ-гигант не требовал денег за свои цифровые услуги. Однако в 2012 г. Google приняла решение монетизировать G Suite напрямую и ввела платную подписку. С уже существующими пользователями поступили максимально гуманно – они все так же могли применять веб-приложения Google безвозмездно.

В 2022 г. Google решила отказаться от данной практики и предложила пользователям, зарегистрировавшимся в период с 2006 г. по 2012 г., до 1 мая 2022 г. перейти на один из имеющихся платных тарифных планов иди довериться алгоритмам Google, которые сами подберут, на их взгляд, наиболее подходящий конкретному пользователю.

Google начнет списывать плату за подписку с 1 июля 2022 г., к этой дате пользователи, которых коснулись изменения, должны привязать к учетной записи банковскую карту, с которой будут списывать деньги. Если же карту не привязать, профиль в Workspace будет сперва заморожен на 60 дней, а затем полностью удален.

Данная инициатива ожидаемо была встречена без энтузиазма. Более того, некоторые пользователи Workspace со стажем были крайне возмущены тем, что Google не предложила адекватного инструмента экспорта данных в связи с закрытием лазейки. Другими словами, пользователи по сути оказались в заложниках у Google с иллюзией выбора: платить или навсегда потерять все свои данные.

Кроме того, бесплатные учетные записи в G Suite, как выяснилось, успели завести и частные пользователи – из соображений удобства. Например, с помощью сервиса можно было автоматически развернуть и управлять набором учетных записей всех членов семьи. К ним могли быть привязаны покупки в Google Play Store или, к примеру, подписки на YouTube. Все это оказалось бы утрачено, не согласись владелец аккаунта Workspace на новые условия.

Два шага вперед, один назад

Впрочем, позднее Google одумалась и заявила о том, что все же планирует позволить пользователям, которые не захотят оформить платную подписку, неким образом извлечь свои данные. Как именно это будет происходить, в компании не уточнили. Существует предположение, что данные можно будет перенести на простой пользовательский аккаунт Google.

Однако тем, кто использовал почту Workspace с собственным частным доменом, данная опция не подойдет. Им все же придется выбирать между принятием условий ультиматума Google, либо поиском альтернативы.

Минимальный тариф на пользование Google Workspace под названием Business Starter составляет $5,4 в месяц за каждого пользователя. Также есть тарифы Business Standard за $10,8 и Business Plus за $18. Для крупного бизнеса предусмотрена возможность подбора индивидуальных условий.

Таким образом, тарифные сетки у Microsoft 365 и Google Workspace довольно схожие, как и функциональность, доступная в рамках подписки. Демпинг со стороны Microsoft может подтолкнуть сомневающихся пользователей к выбору в пользу облачной платформы корпорации из Редмонда.