Адептов Firefox ждет отлучение от интернета

Многие интернет-сайты не готовы к появлению браузеров с трехзначными номерами их версий. В мае 2022 г. выйдет Firefox 100, и в нем многие порталы попросту не будут открываться или работать корректно. Firefox 100 будет определяться ими как Firefox 10. То же касается и Chrome 100, появление которого состоится в марте 2022 г. Проблему должны решать владельцы сайтов, а не разработчики браузеров.

Современный браузер против древних сайтов

Пользователи браузера Firefox в обозримом будущем не смогут посещать многие нужные им сайты. Проблема кроется в несовместимости многих веб-порталов с версиями обозревателей с трехзначными номерами, пишет сообщество Mozilla (разработчик Firefox) на своем портале.

Совсем скоро, в начале мая 2022 г., Firefox обновится до версии 100, тогда как веб-сайты в большей своей части могут корректно распознавать браузеры лишь с двухзначными номерами версий. И проблема тут кроется не в самих обозревателях – прогресс не остановить, и браузеры продолжат развиваться и обновляться до следующих версий.

Если ничего не менять, то Firefox 100 будет определяться как Firefox 10. Загвоздка в том, что, к примеру, некоторые современные конструкторы сайтов не поддерживают настолько старые версии браузеров. В результате собранные в них страницы могут перестать открываться.



Пользователи Firefox сами решат, что лучше — обновиться и уповать на расторопность веб-мастеров или работать в старой версии браузера

Решить вопрос и научить сайты распознавать трехзначные версии браузеров должны именно владельцы интернет-ресурсов или их веб-мастера. В противном случае заходить на их порталы смогут только те, кто пользуется старыми «бродилками», но таких, по всей видимости, относительно немного.



Проблема не только в Firefox

На момент публикации материала Firefox был доступен в версии 97, вышедшей 8 февраля 2022 г. Firefox 98 выйдет 3 марта, 99 версия – 4 апреля, а юбилейный Firefox 100 можно будет установить уже 3 мая 2022 г.

Chrome, самый популярный в мире браузер, обновится до версии 100 еще раньше. 1 февраля 2022 г. он дорос до версии 98, апдейт до версии 99 состоится 1 марта 2022 г., а Chrome 100 появится в свободном доступе 29 марта 2022 г.

CNews освещал ситуацию вокруг проблемы с Chrome 100 еще в конце декабря 2021 г. На тот момент было доподлинно известно, что в этом браузере не будут открываться сайты, собранные в конструкторе Duda. То же касалось и конструктора Yell, но его владельцы на момент публикации материала этот недочет устранили.

Чтобы не убивать львиную часть интернета, в особенности совсем старые сайты, не обновляющиеся годами и даже десятилетиями, Google придумала временный «лайфхак». Он предложила выпустить Chrome 100 с индексом 99.100.х.х. и определять номер версии по числу после первой точки. Это действительно может решить проблему, но пока неизвестно, решится ли Google на такой эксперимент, или все останется на уровне идеи.

Ситуация хуже, чем можно представить

Многим может показаться, что неумение корректно работать с браузерами, чьи версии состоят из трех знаков, касается лишь мало кому нужных и давно забытых сайтов. На самом деле все не так.

Даже крупные ИТ-компании могут оказаться в числе тех, кого затронет проблема Firefox 100 и Chrome 100. Это наглядно продемонстрировала сама Mozilla – в августе 2021 г. она провела соответствующий эксперимент. Выяснилось, что к приходу новых браузеров совершенно не готовы компания Yahoo, американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO, сайт корпоративного мессенджера Slack и др. Даже сайт компании Bethesda провалил этот тест, хотя это один из крупнейших игроков на рынке видеоигр. В настоящее время она принадлежит ИТ-корпорации Microsoft.

Получили ли сайты этих компаний и сервисов надлежащее обновление по прошествии полугода с момента проведения эксперимента, Mozilla не уточняет.

Почему именно Chrome и Firefox

Mozilla Firefox и Google Chrome – это одни из самых популярных браузеров в мире. Chrome и вовсе находится на первом месте с долей 63,06% глобального рынка (статистика StatCounter на январь 2022 г.). Firefox базируется на третьем месте с 4,18%.

На второй строчке с долей 19,84% находится браузер Safari компании Apple. Все вышесказанное его никоим образом не касается, так как наиболее актуальная его версия на момент публикации материала – 15.2 (релиз 13 декабря 2021 г.).

С недоступностью многих сайтов вот-вот столкнутся и пользователи Edge – штатного браузера в системах Windows 10 и Windows 11. Как и Chrome, он уже обновился до версии 98, и до версии 100 ему тоже осталось всего несколько недель.

В число самых распространенных в мире браузеров также входит Opera с долей 2,33%. Этот обозреватель успел обновиться лишь до версии 83 (26 января 2022 г.).

Менее распространенным браузерам и вовсе очень далеко до версии 100. Например, актуальная версия Vivaldi на 16 февраля 2022 г. имеет индекс 5.1.2657.49.