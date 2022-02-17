Глава МВД заверил Путина в снижении темпов роста киберпреступности в России

В России замедлился прирост темпа киберпреступности. Об этом заявил глава МВД, генерал полиции Владимир Колокольцев. Таким результатам предшествовало увеличение штата профильных подразделений МВД на 70%. В планах министерства создать головное подразделение противодействия ИТ-преступлениям.

В России становится безопаснее

В Министерстве внутренних дел (МВД) заявили о замедлении темпов роста киберпреступности в 2021 г. При этом в ведомстве на 70% увеличился штат подразделений по противодействию ИТ-криминалу. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД рассказал министр МВД генерал полиции Владимир Колокольцев. Доклад министра был адресован герховному главнокомандующему Президенту России Владимиру Путину.

По данным министерства, в 2021 г. в нашей стране было зарегистрировано на 8% меньше краж с банковских счетов и на 60% — случаев мошенничества с использованием электронных средств платежа.

В МВД также отметили высокую заинтересованность в создании на базе Банка России «единого окна» по оперативному взаимодействию министерства с организациями кредитно-финансовой сферы.

Противодействие ИТ-преступности

«Исходя из особенностей развития криминогенной ситуации, имеющихся кадровых ресурсов, продолжена оптимизация структурного построения органов внутренних дел», — сообщил Колокольцев. По его словам, сейчас прорабатываются решения по созданию в структуре МВД головного подразделения, которое будет координировать противодействие ИТ-преступности.

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Наряду с увеличением ИТ-штата, в ведомстве отметили и улучшение технического обеспечения служб. Это, по данным министерства, стало причиной увеличения числа лиц, причастных к совершению киберпреступлений на треть. Также в МВД были внедрены новые методы и средства документирования криминальных схем.

«В целом успешная борьба с ИТ-преступностью возможна только при консолидации усилий правоохранительных органов, соответствующих регуляторов, а также с участием операторов связи и интернет-провайдеров», — подчеркнул Колокольцев.

Статистика киберпреступлений

За первые шесть месяцев 2021 г. число кибер-преступлений в России выросло на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом говорилось в докладе МВД, который вышел в июле 2021 г. Всего тогда было зарегистрировано 271,1 тыс. преступлений. При это больше половины из них относились к категориям тяжких и особо тяжких. Самые большие показатели прироста данного вида преступлений наблюдались в Чечне (176,9%), Дагестане (141,2%), Московской (126,5%) и Тульской (117,9%) областях, а также в Туве (110,2%), сообщали «Известия» в августе 2021 г.

По данным министерства, с использованием интернета совершается две трети таких преступлений (182,7 тыс.), а с помощью технологий мобильной связи — порядка трети (108,9 тыс.).