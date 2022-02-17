В Рунете хотят блокировать информацию о феминизме наравне с детским порно и пропагандой суицида

В Совете Федерации предлагают включить радикальный феминизм и движение чайлдфри в реестр противоправного контента. Сейчас в него входит детская порнография, суицидальная информация и сведения о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя и др. В Совете Федерации считают, что под видом прав и свобод выбора пропагандируются убийства нерожденных детей, отказ от создания семьи и очерняется роль женщины в семье. На данный момент проект согласовывается с Роскомнадзором.

Радикальный феминизм и чайлдфри

В Совете Федерации предложили расширить перечень противоправного контента. К терроризму и детской порнографии хотят приравнять радикальный феминизм и чайлдфри. Об этом «РИА новостям» рассказала один из авторов готовящегося законопроекта, сенатор Маргарита Павлова.

По ее словам, в сети появляется новый контент, который пока не подпадает под определение противоправного, но «несет угрозу и набирает силу». «В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы, — говорит Павлова. — Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм».

Также Павлова считает, что под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. А под видом свободы выбора — отказ от создания семьи и рождения детей, так называемый чайлдфри. На данный момент законопроект проходит согласование Роскомнадзора.

«Самая грязная» сеть России

Также Павлова обратила внимание и на российскую социальную сеть «Вконтакте». «Я получаю все больше жалоб на нашу соцсеть "Вконтакте", которая приобрела ярлык "самой грязной"», — говорит она.

Радикальный феминизм хотят приравнять к терроризму и детской порнографии

По ее словам, во «Вконтакте» присутствует весь деструктивный контент, и пользователи даже через жалобы не могут его заблокировать. «Все это вызывает огромное удивление, и здесь, я считаю, мы тоже должны найти точку приложения собственных усилий», — сказала сенатор Павлова.

Противоправный контент

Действующим законодательством предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, а также склонением несовершеннолетних к противоправным действиям.

В августе 2020 г. «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» предложил взимать штрафы с соцсетей в размере 1-1,5% от годового оборота за неудаление деструктивного контента. Предполагалось, что соцсети будут сами выявлять нежелательный контент, удалять или блокировать его, а также реагировать на жалобы пользователей, указания органов исполнительной власти и правоохранительных органов.