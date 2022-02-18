Возрожден легендарный всеми любимый сервис Google, которого многим не хватало

Экс-сотрудники Google создали проект Shortwave – современную версию некогда популярного почтового сервиса Google Inbox. Это был революционный проект со множеством инноваций, сразу заслуживший любовь многих пользователей. Google решила прикрыть его и сосредоточиться на Gmail. Теперь Inbox переживает второе рождение.

Google Inbox вернулся из небытия

Бывшие сотрудники Google объединились для возвращения к жизни альтернативы Gmail – сервиса Inbox, над которым Google работал в начале прошлого десятилетия. Как сообщает портал Ars Technica, новый проект получил название Shortwave.

Проект был придуман группой бывших сотрудников Google из подразделения push-сообщений Firebase.

Inbox появился в октябре 2014 г. и развивался параллельно с Gmail. Google не стеснялся интегрировать в него различные инновационные функции, чем он выгодно отличался от более консервативного Gmail. Однако в 2018 г. Google принял решение свернуть проект и сосредоточиться на Gmail. Доступ пользователей к Inbox был закрыт в марте 2019 г. Сервис совсем немного не дожил до своего пятилетия.

Фанаты Inbox ликуют

Google обещал перенести все возможности Inbox в Gmail, но, как пишет Ars Technica, так и не сделал этого. Попытка Google забыть обо всех использовавшихся в Inbox наработках и побудила бывших ее сотрудников возродить сервис под новым названием.

Максимально детальное заимствование

Пользователи Inbox, попробовав Shortwave, испытают сильнейшее ощущение дежавю. Авторы полностью скопировали интерфейс некогда популярного творения Google, а также заимствовали его основную концепцию. Так, все письма здесь автоматически сортируются по так называемым ярлыкам (bundles) в зависимости от их тематики. В дополнение к базовым ярлыкам пользователь может создавать собственные. Письма также можно сортировать по дате получения.

В Shortwave вернулась кнопка Sweep – инструмент быстрой очистки почтового ящика. В Inbox он позволял настроить правила удаления писем и моментально, буквально одним кликом выкидывать из ящика нежелательную раздражающую корреспонденцию, например, рассылку из популярных в России маркетплейсов.

Ярлыки для входящей корреспонденции

Shortwave заимствовал и другие особенности Inbox, отличавшие этот сервис от Gmail. Он всегда был ориентирован на максимальную скорость работы с электронной почтой и позволял за пару кликов сделать то, на что в Gmail потребовалось бы намного больше времени.

Неразрывная связь с Google

Shortwave нельзя считать полноценным почтовым сервисом. Авторы проекта не дают возможности зарегистрировать новый почтовый ящик, по крайней мере, пока.

Интерфейс оригинального мобильного приложения Inbox

Shortwave – это агрегатор писем, который может собирать их из других сервисов, к примеру, из того же Gmail. Это означает, что пользователю придется дать новоиспеченному проекту доступ к своему почтовому аккаунту, но специалисты Ars Technica утверждают, что авторы Shortwave заслуживают доверия.

Shortwave в версии для iPhone

На момент публикации материала Shortwave существовал в виде веб-приложения, а также в виде приложения для iPad и iPhone, доступного для загрузки из Apple App Store. Утилита для Android тоже на подходе – она находится на этапе бета-тестирования, но сроки релиза разработчики пока не называют.

В App Store Shortwave имеет рейтинг 4,7 из 5. Приложение было выгружено в каталог в конце января 2022 г.

Проект Shortwave условно бесплатный. Можно не платить разработчикам ни рубля, но тогда в почтовом ящике будут отображаться письма только за последние 90 дней. Не исключено, что бесплатная версия сервиса в будущем получит дополнительные ограничения, но авторы пока об этом не говорят. В любом случае снять их можно за $9 в месяц (682 руб. по курсу ЦБ на 18 февраля 2022 г.) за одного пользователя.

История повторяется

Экс-сотрудники Google, авторы Shortwave – далеко не первые и, вероятно, не последние, кто решился возродить популярный сервис своего бывшего работодателя. Ярчайшим примером подобной инициативы является браузер Vivaldi.

В мире существует известный многим браузер Opera, некогда на равных конкурировавший с Internet Explorer, Firefox и Chrome. Он отличался минимальными «аппетитами» в плане расхода ресурсов компьютера, работал очень быстро и имел очень удобный самобытный интерфейс.

Все это относилось к классической версии Opera на движке Presto. В 2015 г. разработчики превратили его в очередную модификацию Chrome, переведя его на движок Blink. Классическая Opera просуществовала до 2017 г. и успела обновиться лишь до версии 12.17. Позже вышло небольшое обновление 12.18, и на этом ее история, казалось, завершилась.

Такой весь мир запомнил классическую Opera

Тихо умереть классической Opera не дал ее создатель – сооснователь и бывший исполнительный директор норвежской компании Opera Software Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner). Как сообщал CNews, в январе 2015 г. он анонсировал новый браузер, который собирался сделать максимально похожим на ту самую Opera. Проект получил название Vivaldi. До версии 1.0 он дорос к апрелю 2016 г.

Vivaldi дал ценителям Opera возможность и дальше пользоваться любимым браузером

Vivaldi действительно является копией классической Opera по части интерфейса и основных возможностей. Проект существует и по сей день – в феврале 2022 г. браузер обновился до версии 5.1. Главное отличие Vivaldi от оригинальной Opera заключается в используемом движке – авторы зачем-то решили собрать его на том же Blink, который применяется и в новой Opera, и в Chrome, и в Microsoft Edge, а также в десятке других менее известных браузеров.