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Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты

Минфин разработал законопроект о майнинге и криптовалюте. Документ предполагает возможность использовать криптовалюты в качестве инвестиционного, но не платежного инструмента. Для покупки криптовалюты на сумму до 600 тыс. руб. граждане будут проходить специальное онлайн-тестирование.

Законопроект Минфина о регулировании криптовалюты

Министерство финансов России подготовило и внесло в Правительство законопроект о регулировании криптовалют. Документ предполагает запрет на использование цифровых валют в качестве средства платежа, а сами цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций.

Законопроект предполагает создание специального реестра операторов – бирж и обменников, которые смогут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют. Деятельность таких компаний будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органам. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензий должны будут зарегистрироваться в России.

Операции с покупкой и продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счета. «Таким образом, идентификация клиентов будет проводиться как операторами при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытие банковского счета», - подчеркивают в Минфине.

Онлайн-тестирование граждан

«Граждане должны будут проходить онлайн тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленность о возможных рисках, - говорится в сообщении Минфина. – При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средства в цифровые валюты до 600 тыс. руб. ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тыс. руб. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений».

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Согласно законопроекту Минфина, для покупки криптовалюты на сумму до 600 тыс. руб. граждане будут проходить специальное онлайн-тестирование

Биржи обязаны будут отделять в информационной системе цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов. На криптовалюту граждан и юридических лиц не будет распространяться взыскание по долгам оператора торговой платформы. Для защиты прав и интересов инвесторов биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют.

Кроме того, для сохранности денежных средств клиентов для криптобирж вводится режим номинального счета, на котором будут находиться денежные средства участников торгов. Биржи и обменники будут обязаны ввести реестры с указанием адресов – идентификаторов каждого обладателя цифровых валют.

Также вводится определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты. Законопроект предусматривает и механизм информирования налоговых органов сведениями, необходимыми для осуществления ими контрольных и надзорных функций.

Запрещать или нет криптовалюту в России?

Дискуссии о регулировании криптовалюты в России происходят уже много лет. Звучали предложения как о запрете криптовалют, так и об их легализации и обложении налогом майнинга. В 2018 г. в первом чтении был принят законопроект о «Цифровых финансовых активах», который вводил понятия цифровых валют и майнинга.

Однако в окончательной редакции данный закон был принят лишь в 2020 г. и из него исчезло понятия майнинга. Документ вводил определение цифровой валюты и обозначал запрет на ее использование в качестве платежного инструмента, но большая часть закона была посвящена регулированию оборота токенов.

Спор Минфина и Центробанка

В начале 2022 г. Центробанк выступил за запрещение криптовалюты для россиян. Согласно разработанному регулятором законопроекту, предлагается вводить запрет на организацию выпуска криптовалюты, выпуска и организацию ее обращения, а также на распространение информации об этом. Также банкам предлагается запретить владеть частными цифровыми валютами. За нарушение запрета предлагается накладывать штраф в размере до 1 млн руб.

Однако против такого запрета выступил Минфин. Министр финансов Антон Силуанов считает, что майнинг надо не запрещать, а вводить его в легальное поле. После этого Президент России Владимир Путин призвал Центробанк и Правительство придти к единому мнению по данном вопросу, отметив, что у России есть конкурентные преимущества в майнинге.

Затем Правительство утвердило подготовленную Минфином концепцию по регулированию криптовалют, предполагающую проведение всех операций с криптовалютами через российские банки, а также установление личности держателей криптокошельком и разделение клиентов на квалифицированных и неквалифицированных. Центробанк возражал против данного документа. В письме, которое глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила Антону Силуанову (имеется в распоряжении CNews), говорилось, что Центробанк выступает против допуска частных цифровых валют на регулируемый финансовые рынок.

В письме приводились следующие доводы: легализация цифровых валют создаст условия для масштабного роста инвестиций граждан в инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой, а механизм установления лимитов для неквалифицированных инвесторов не снимет эти риски; инвестиции граждан в криптовалюту приведут к выводу сбережений из реальной экономики, фондового рынка, банковской системы; создание инфраструктуры выпуска и обращения цифровых валют не позволит устранить анонимную часть рынка (криптообменники, P2P-сделки, не требующие идентификации).

Кроме того, Набиуллина выразила сомнения, что легализация майнинга создаст выгоды для российской экономики: конкурентоспособность майнинга в России связана не с развитием передовых технологий, а с дешевой электроэнергией, тогда как оборудование импортируется. «Создавая непроизводительный спрос на электроэнергию, майнинг будет ограничивать производственную деятельность в стране, ставить под угрозу энергообеспечение жилых объектов и предприятий, - говорилось в письме главы ЦБ. - Помимо прочего, энергоемкий способ майнинга вступает в противоречие с целями по достижению углеродной нейтральности».

Мнение экспертов

Автор Telegram-канала «Все о блокчейне, мозге и Web 3.0» Ани Асланян считает, что предложенный Минфином законопроект является инвестпривлекательным и проактивным, по сравнению с тем, что предлагает Центробанк. Но есть пункты, которые требуют уточнения в законопроекте.

«Не понятно, кто будет разработчиком тестов для юридических и физических ли, желающих купить/продать криптовалюту, и кто будет организатором этих тестов, - говорит Асланян. - Также не понятно, что имеется в виду под «частными цифровыми валютами», не попадут ли респектабельные токены проектов и стартапов».

Гендиректор Waves Enterprise Артем Калихов считает законопроект Минфина шагом в правильном направление, который даст уже существующему и активно развивающемуся бизнесу возможность выйти из тени, а государству – получить дополнительный источник сбора средств в бюджет. «Однако эффект будет напрямую зависеть от тех мер регулирования, которые в итоге будут приняты, - говорит Калихов. - Например, порог в 600 тыс. руб. в год для неквалифицированных инвесторов не даст легализоваться наиболее платежеспособным инвесторам».

Игорь Королев

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